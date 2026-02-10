La red de transporte público de pasajeros de la Ciudad de Buenos Aires recibirá una modificación estructural este jueves. La línea 99 cesará sus funciones independientes para integrarse como un ramal secundario dentro de la estructura operativa de la línea 106. Esta decisión oficial busca optimizar la conectividad entre los barrios del oeste y el área céntrica mediante la unificación de recursos técnicos y unidades.

La línea 99 se fusiona con la 106

La administración de la Ciudad aprobó la absorción de la línea 99 por parte de la prestataria de la línea 106 con el objetivo de simplificar la oferta de transporte. El cambio implica la desaparición del número 99 en las unidades que circulan por las calles porteñas. A partir de la fecha establecida, el servicio contará con dos ramales diferenciados que compartirán la cabecera en la estación Liniers.

Parte del comunicado oficial del GCBA sobre la operación

El proyecto original sufrió alteraciones sustanciales debido a las presentaciones de rechazo que realizaron vecinos y compañías del sector. La Secretaría de Transporte analizó un expediente que acumuló 13 impugnaciones durante su etapa de exposición pública. Seis de estas quejas provinieron de ciudadanos particulares, mientras que cinco empresas competidoras y una cámara empresarial presentaron sus objeciones técnicas.

Según consignó el portal especializado EnElSubte, “se registraron 13 presentaciones en oposición a los cambios”. Esta resistencia obligó a las autoridades a rectificar parte de los recorridos previstos inicialmente para evitar perjuicios a otros prestadores y usuarios.

Cómo se organizan los nuevos ramales de la línea 106

El esquema de transporte contempla la división de la prestación en dos recorridos principales que conectarán puntos estratégicos de la Capital Federal. El Ramal A mantiene el trayecto histórico que une la terminal de Retiro con la estación Liniers. Las unidades transitarán por la avenida Santa Fe y la calle Rodríguez Peña en su camino hacia el oeste.

Para el regreso, el itinerario utiliza las calles Paraguay, Callao y, nuevamente, la avenida Santa Fe. El Gobierno porteño descartó una modificación previa que pretendía desviar este flujo hacia las avenidas Leandro N. Alem y Córdoba ante el reclamo de las líneas 26, 109 y 132.

El Ramal B representa la extensión del servicio que antes cumplía la línea 99. Este trayecto vincula la zona de Puerto Madero, específicamente la intersección de las avenidas Córdoba y Madero, con la cabecera de Liniers. El nuevo recorrido permite la unión directa de barrios como Recoleta, Tribunales, Balvanera y Almagro. También garantiza la cobertura en Caballito, Villa Crespo, Flores y Floresta. La unificación de estos tramos pretende generar una alternativa de viaje más robusta para los pasajeros que atraviesan la ciudad de punta a punta.

El ramal B de la línea 106 hará el recorrido de la línea 99 Wikimedia Commons User:Barcex

¿Qué cambios se aplicarán en el trazado de las calles?

La circulación por la zona céntrica presenta una de las transformaciones más visibles para los usuarios habituales. Los colectivos abandonarán el paso por la calle Viamonte en el tramo que va desde Uruguay hasta el Bajo. Esta arteria se transformará en una calle de convivencia, por lo que el tránsito pesado tendrá restricciones permanentes. En reemplazo de este sector, las unidades circularán por la avenida Corrientes para acceder a las áreas de mayor densidad comercial y administrativa del centro porteño.

En el sector oeste, el Gobierno atendió una solicitud específica de la Comuna 7 para preservar el tránsito por la avenida Avellaneda. El pedido vecinal priorizó el acceso al centro comercial de la zona frente a la propuesta de agilización inicial. A pesar de conceder este punto, el informe oficial advirtió: “Esta traza presenta problemas de baja velocidad comercial, [por lo que] se realizarán estudios complementarios de tránsito”. La autoridad de transporte buscará implementar medidas adicionales que permitan un desempeño más eficaz de las unidades en ese sector de alta congestión.

¿Cuál es el impacto de esta medida en la red de transporte?

La fusión de estos servicios marca un hito en la reconfiguración del sistema de colectivos de la Ciudad de Buenos Aires. Con esta integración, la línea 99 constituye la sexta numeración que desaparece de los registros en un período superior a los dos años. La tendencia responde a una política de consolidación de grupos operadores para reducir la superposición de rutas en avenidas saturadas. Los técnicos del área de transporte consideran que la unificación facilita el control de frecuencias y mejora la disponibilidad de unidades en las franjas horarias de mayor demanda.

La implementación definitiva de los cambios ocurrirá durante las próximas semanas de febrero. Los pasajeros deberán prestar atención a la cartelería frontal de los vehículos, que indicarán claramente si pertenecen al ramal de Retiro o al nuevo ramal de Puerto Madero. Las unidades de la línea 106 asumirán la totalidad de la demanda que antes se repartía entre dos números distintos. El monitoreo de la velocidad comercial y la respuesta de los usuarios en los barrios de Flores y Floresta determinará si se requieren nuevos ajustes en el futuro inmediato.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.