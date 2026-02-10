Marcha de la CGT: ¿qué pasará con los vuelos y aeropuertos este miércoles 11 de febrero?

La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) confirmó una medida de fuerza y una movilización hacia el Congreso para este miércoles 11 de febrero. Los trabajadores del sector aeronáutico manifestarán su rechazo ante el proyecto de reforma laboral que el Senado tratará en sesiones extraordinarias.

¿Qué impacto tendrá el cese de actividades en los aeropuertos?

La protesta afectará las operaciones en Aeroparque y Ezeiza a las 14. Esta acción gremial responde a la convocatoria de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT). Los comandantes y oficiales de diversas compañías aéreas paralizarán sus tareas para sumarse a la protesta nacional.

La medida de fuerza de APLA afectará el cronograma de vuelos entre las 15 y las 18 del miércoles 11 de febrero

En un comunicado, el sindicato señaló que, además de plegarse a la movilización de las 14 horas, tomará medidas de fuerza: “Informamos que este miércoles se llevará a cabo la medida de cese de actividades de 15:00 a 18:00 en Aeroparque y Ezeiza, lo que generará demoras operativas”.

Los vuelos con salidas programadas desde las terminales metropolitanas durante esas horas registrarán demoras operativas y reprogramaciones.

Los pasajeros que utilicen los servicios de estas aerolíneas durante la tarde del miércoles podrían enfrentar cambios en sus itinerarios. El gremio justificó la decisión como una respuesta necesaria ante el avance legislativo de normativas que consideran perjudiciales.

Alcance de la movilización y el cronograma gremial

La jornada de protesta iniciará antes del cese de actividades en las pistas. La conducción de APLA citó a sus representados: “En virtud de nuestro contundente rechazo a la reforma laboral que quiere llevar adelante el Gobierno Nacional, convocamos a los y las pilotos a participar de la marcha prevista para este miércoles 11 de febrero a las 14:00 h.”

APLA anunció paro total el miércoles 11 de febrero a las 14 horas Ricardo Pristupluk

“El punto de encuentro será en Av. Hipólito Yrigoyen y Presidente Luis Sáenz Peña, CABA, desde donde, junto a los Sindicatos Aeronáuticos y la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), marcharemos hacia el Congreso”. La organización ratificó la paralización total de tareas por tres horas. “Además, informamos que mañana se llevará a cabo la medida de cese de actividades de 15:00 a 18:00 en Aeroparque y Ezeiza, lo que generará demoras operativas”, puntualizó la entidad. El gremio aclaró que “esta medida se instruye en respuesta a la convocatoria, emitida por la CATT, a la cual estamos adheridos”.

Ejes de la reforma y puntos de conflicto en el Senado

El proyecto de ley que motiva la protesta contiene 213 artículos distribuidos en cinco ejes temáticos fundamentales. La iniciativa oficialista busca modificar la modalidad laboral actual y establecer incentivos para la formalización de empleados. También propone una nueva dinámica en la justicia del sector para reducir los litigios y una reforma tributaria de alcance limitado. El texto incluye beneficios fiscales para las inversiones de mediana escala en todo el territorio nacional.

Los pilotos convocan a un cese de actividades en Aeroparque y Ezeiza para este miércoles 11 de febrero nicolas suarez

Existen puntos específicos que generan una fuerte oposición entre los representantes de los trabajadores. La propuesta introduce el concepto de salario dinámico y plantea cambios en el cálculo de las indemnizaciones. El proyecto establece un tope salarial como base para las remuneraciones y permite el fraccionamiento de las vacaciones anuales. El oficialismo y los bloques de la oposición dialoguista mantienen conversaciones para definir posibles cambios en la redacción de los artículos antes de la votación final.

El reclamo de la central obrera y las consecuencias económicas

La Confederación General del Trabajo (CGT) resolvió acompañar la movilización tras una reunión de su consejo directivo. Jorge Sola, secretario del gremio del Seguro, brindó precisiones sobre la postura de la central obrera. “Nos vamos a movilizar a la Plaza de los dos Congresos. Será a partir de las 15 de forma contundente y multitudinaria. En cada una de las sedes de las casas de gobierno de las provincias se llevará a cabo una similar movilización para demostrar también en esos lugares nuestro rechazo a esta ley que se va a tratar”, señaló el dirigente.

El dirigente Jorge Sola detalló el impacto de la reforma laboral en los recursos de las provincias Nicolás Suárez

Sola calificó el proyecto como “un ataque también al debilitamiento de la coparticipación en cada una de las jurisdicciones provinciales”. Según los datos gremiales, la rebaja del 3% en el Impuesto a las Ganancias para empresas implica una pérdida de tres billones de pesos para los distritos. El vocero detalló el impacto regional: “La provincia de Buenos Aires, percibirá $400.000 millones menos; Córdoba, $160.000 millones menos; y Santa Fe, $160.000 millones menos. Todo eso será en desmedro de los beneficios que tienen que tener los trabajadores de esas provincias. Menos educación, menos justicia, menos obras públicas y menos salud”.

