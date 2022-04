La modelo argentina que quedó confinada en Shanghai: “La situación se puso complicada”

Micaela Tosi es una modelo mendocina de 21 años que, en noviembre de 2021, se fue a trabajar a Shanghai, en China. Actualmente, y desde comienzos de abril, la joven se encuentra confinada en su departamento de esa ciudad, debido a las estrictas medidas impuestas por el gobierno a causa de un rebrote de coronavirus. El aislamiento, que en principio iba a ser de tan solo de cinco días, se extendió ya por más de dos semanas, y parece que el final no está cerca.

La modelo contó que la situación actual es complicada, ya que no puede salir de su departamento y recibe poca comida por parte de las autoridades de la ciudad. Shanghai, el centro financiero más importante de China, cuenta con unos 26.000.000 de habitantes y vive un brote de Covid-19 que este lunes registró más de 23.000 casos positivos. También se reportaron en las últimas horas las primeras tres muertes a causa de esta afección.

“Me empecé a poner nerviosa”

Micaela Tosi llegó a China en noviembre para trabajar como modelo con un contrato de tres meses. Pero decidió quedarse a trabajar por un tiempo más. Cuando estaba en el proceso de la renovación de la extensión de su visa para permanecer en el país, comenzó el rebrote del Covid-19.

La modelo argenitna confinada en Shanghai por el coronavirus: "Es una situación complicada"

La modelo contó que cuando recrudecieron los casos en la ciudad China, el gobierno dividió Shanghai en dos lados, este y oeste. “En mi lado estamos confinados desde el 1 de abril”, contó la joven en un diálogo con María Laura Santillán días atrás en LN+.

Allí, la joven aseguró que les informaron que el confinamiento sería tan solo de cinco días. “Estoy en China, seguramente el gobierno va a cumplir. Si dicen cinco días, así será. Compré comida como para vivir cinco días, nada más. Pero ya, después de esos días la comida empezó a faltarme, me empecé a poner nerviosa, porque veía que no se abría el confinamiento. Perdí dos vuelos para la Argentina. Entonces, la situación se puso complicada”, expresó.

Gritos de desesperación

A continuación, Tosi explicó que todos los comercios de la ciudad están cerrados. Incluso los supermercados y las farmacias. En esos tiempos, aproximadamente a la semana del confinamiento, la gente comenzaba a expresar su angustia a través de gritos que emitían desde los propios departamentos en los que se hallaban confinados. “Hubo muchos gritos. Me asusté -dijo la modelo-. Creo que era un poco de desesperación, era el día siete, cuando no teníamos comida y el gobierno no estaba trayendo cosas”.

Micaela Tosi comparte en sus historias de Instagram cómo pasa la vida cotidiana en su confinamiento en la ciudad de Shanghai Instagram " micatosi

Más adelante, la joven mendocina contó que el gobierno “comenzó a hacer deliverys, a mandar comida a cada edificio, a cada zona”. “Pero no alcanza. Yo soy una sola, pero acá hay familias de cuatro o cinco personas en un departamento”, señaló.

La modelo relató que ella casi no toma contacto con sus vecinos, pero que conoció al hombre que vive al lado de su departamento por una especie de “canje” de comidas. “Yo soy vegetariana, así que ayer le fui a dejar (al vecino) una bolsa de pollo que me había dejado el gobierno. Él, como un favor, como una devolución, me vino a dejar una bolsa de verduras y me dijo que entendía que yo era extranjera y que comprendía mi preocupación”.

Con relación a la manera en que el municipio de Shanghai combate el brote de coronavirus, la joven contó: “Armaron distintos lugares de aislamiento con 50.000 camas. No importa la edad que tengas. Te buscan y te llevan si das positivo. No sé por cuanto tiempo te tienen encerrado, pero creo que mínimo es como un mes, o más. En el edificio de enfrente vi cómo se estaban llevando a alguien”.

La joven agregó que son constantes los tests a los que los someten a los ciudadanos cada día. “Nos hacen bajar al lobby y nos testean. Después nos dejan en la puerta cinco test rápidos para que hagamos por nuestros medios y mandemos los resultados en el grupo”, señaló.

Tosi relató luego que se contactó con la embajada argentina en China y que le dijeron que “no pueden hacer nada”. “Son muy amables, me atendieron el teléfono, pero no pudieron hacer nada”, agregó.

Sobre el final de la entrevista, la modelo rescató el lado positivo de su experiencia durante el confinamiento. “Hasta ahora me han mandado comida, tengo un departamento lindo, puedo salir al balcón a respirar. Al lado de otras cosas que están pasando en el mundo, como la guerra, nada es tan terrible”, apuntó.

Micaela Tosi da cuenta de su confinamiento cada día en sus historias de Instagram, donde, en primera persona y con una simpatía natural, relata las situaciones cotidianas que vive en su encierro, mientras espera que las autoridades de Shanghai vuelvan a permitirle salir a la calle y recuperar su libertad.