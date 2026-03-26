La muerte de Noelia Castillo Ramos: por qué la justicia española avaló el pedido de eutanasia de la joven de 25 años

Noelia Castillo Ramos accedió al procedimiento de eutanasia este jueves en España tras un proceso legal de dos años. La mujer de 25 años presentaba una condición física irreversible que motivó la solicitud ante las autoridades sanitarias y la determinación de los magistrados aplicó la normativa vigente sobre el derecho a la muerte digna.

Los fundamentos jurídicos del aval al procedimiento médico

La Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña aprobó el pedido inicial tras analizar la situación de salud, ya que consideró que el cuadro de la joven se ajustaba a los parámetros establecidos por la ley.

La oposición del padre y la organización Abogados Cristianosimpulsó una serie de recursos ante distintas instancias para frenar el proceso, pero la Justicia de Cataluña y el Tribunal Supremo ratificaron el derecho de la mujer a acceder a la eutanasia.

El Tribunal Constitucional rechazó los planteos de la familia porque no detectó una vulneración de los derechos fundamentales. La resolución definitiva llegó desde el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en marzo de 2026 y desestimó una medida cautelar que buscaba detener el procedimiento.

Noelia Castillo Ramos obtuvo el aval judicial para recibir la eutanasia (Fuente: Antena 3)

El origen de la lesión medular irreversible

La situación de salud de la joven cambió de forma drástica en octubre de 2022, cuando resultó víctima de una agresión sexual múltiple que afectó su integridad. Poco tiempo después del ataque, la mujer intentó quitarse la vida y cayó desde un quinto piso, lo que le provocó una lesión medular irreversible que derivó en una paraplejia total, junto con la pérdida de movilidad desde la cintura hacia abajo.

Las evaluaciones de los especialistas determinaron que el estado de la paciente no tenía posibilidad de mejora, lo que motivó el pedido formal de la eutanasia en 2024.

La justicia de España ratificó la voluntad de Noelia Castillo Ramos

La postura de la familia y el testimonio final

El proceso legal expuso una fractura profunda entre los integrantes de la familia, ya que el padre de la joven sostuvo su rechazo absoluto hasta el final del litigio judicial y lideró las acciones legales para impedir la muerte asistida con el respaldo de asesores jurídicos externos. Por otro lado, la madre adoptó una postura distinta a pesar de su desacuerdo personal con la medida y eligió el acompañamiento de su hija.

La última entrevista de Noelia Castillo Ramos

En su última entrevista televisiva, la joven relató el impacto físico y emocional que transformó su vida cotidiana: “Yo simplemente quiero irme en paz y dejar de sufrir”, concluyó Castillo Ramos en su declaración final.