LA NACION DATA recibe el premio al mejor equipo de periodismo de datos

LA NACION DATA fue elegido el mejor equipo de periodismo de datos por sus trabajos presentados en los Data Journalism Awards (DJA), una competencia internacional organizada por Global Editors Network y que cuenta con el apoyo de Google News Lab y Knight Foundation.

La entrega de premios se realizó en Atenas, Grecia dentro del Záppeion, la primera sede de los Juegos Olímpicos de 1896 y contó con la participación de 200 invitados de los medios de comunicación más importantes del mundo. La categoría del premio que recibió LA NACION DATA, se denomina Best data journalism team portfolio (Large newsroom) y es el reconocimiento internacional más importante del periodismo de datos porque considera todos los trabajos realizados por el equipo a lo largo de un año.

En marzo, ya se había anunciado que LA NACION DATA era finalista junto con otros 13 grandes equipos de datos de distintos medios internacionales: The Economist, The Guardian, Telegraph y The Times del Reino Unido, The Wall Street Journal, Bloomberg, Reuters y ProPublica de Estados Unidos, The South China Morning, Caixin Vislab y Rappler del continente asiático y DW y SPIEGEL de Alemania. LA NACION era el único medio de América Latina nominado como finalista y es quien obtuvo el premio mayor.

El jurado que eligió a LA NACION DATA está compuesto por el editor de datos de Google, Simon Rogers, el ingeniero titular de datos de Microsoft, Lucas Pawlowski, el editor de operaciones, datos e innovación en Thomson Reuters, Reginald Chua, la directora de la Maestría de periodismo de datos de la Universidad de Columbia, Giannina Segnini, entre otros especialistas.

Momi Peralta Ramos recibe el premio en la ceremonia de los Data Journalism Awards

Entre los trabajos presentados por el equipo de LA NACION DATA figuran: la participación en los Cuadernos de la Corrupción, la investigación sobre el dinero destinado a los Juegos Olímpicos de la Juventud, el proyecto A Qué Precio realizado junto con ACIJ y Chequeado, la automatización de noticias con gráficos e infografías interactivas que cubren temas centrales de la sociedad Argentina, el monitor de precios en 2600 supermercados y 170 productos y la cobertura especial a un año de la desaparición del submarino ARA San Juan.

Guía y buscador de los cuadernos de las coimas: encontrá nuevos detalles detrás de las anotaciones

Pero más allá de las publicaciones en particular, el jurado destacó la estrategia colaborativa e integral del equipo que promueve la rendición de cuentas gubernamental a través del acceso a la información pública y la demanda activa de apertura datos y transparencia institucional. Se hizo especial mención a sus alianzas con universidades, voluntarios y ONGs para proyectos de investigación y al desarrollo de nuevas tecnologías para fomentar la participación ciudadana en el proceso periodístico.

A qué precio: el observatorio de compras y contrataciones de Salud

También se resaltaron las múltiples capacitaciones y talleres gratuitos que brindan con el fin de compartir y transmitir la importancia de ser usuarios de datos y activar la demanda de transparencia en toda la ciudadanía. Ya hace dos años que exploran en el campo de las Ciencias de Datos para el periodismo y co organizan el evento anual de Mujeres en Ciencias de Datos (WIDS).

El proyecto: Armá tu changuito y chequeá cómo se modifican los precios

LA NACION DATA es un equipo multidisciplinario liderado por la Gerente de Desarrollo Multimedia, Momi Peralta Ramos, y compuesto por periodistas, diseñadores, programadores y analistas en sistemas dedicados a innovar en el uso de nuevas tecnologías y análisis de datos para investigaciones y coberturas periodísticas que generan un impacto positivo en la realidad Argentina. Se trata de aprovechar las herramientas de colaboración abierta y reutilizar las propias para producir un contenido diferencial de calidad que abarque múltiples temáticas.

Uno de los proyectos realizados por el equipo sobre la desaparición del ARA San Juan

Otros premios y reconocimientos de LA NACION DATA

Este es el octavo año consecutivo que LA NACION DATA recibe un premio en esta competencia, pero el primero en ganar esta categoría. LA NACION también figuraba como finalista este año en otras dos categorías: Data visualisation of the year e Investigation of the year por el especial interactivo realizado para el aniversario de la desaparición del submarino Ara San Juan y la Investigación de Cuadernos de la Corrupción.

El año pasado LA NACION DATA también ganó un premio en los Data Journalism Awards 2018 en la categoría Best use of data in breaking news story y recibió el premio a Mejor Propuesta Editorial Innovadora por el Grupo de Diarios de América. A su vez, también obtuvo un premio en los Online Journalism Awards, organizados por la Online News Association (ONA) en la categoría Excellence in Audio Digital Storytelling.

El equipo de LA NACION DATA que trabajó en los proyectos

Momi Peralta Ramos, Ricardo Brom, Gabriela Bouret, Romina Colman, Bianca Pallaro, Florencia Rodríguez Altube, Gabriela Miño, Florencia Coelho, Florencia Fernández Blanco, Pablo Loscri, Mariana Trigo Viera, Nicolás Bases, Cristian Bertelegni, Gastón De la Llana, Nicolás Rivera, Aldana López, Delfina Bertolotti, Luciana Coraggio

