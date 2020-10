LA NACION fue elegido el mejor sitio de noticias de América latina

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 27 de octubre de 2020 • 16:56

LA NACION fue distinguido como el mejor sitio de noticias de América latina en la máxima categoría de los Premios Latam Digital Media 2020 , galardón otorgado por la Asociación Mundial de Editores de Noticias (WAN-IFRA).

Además, se alzó con los premios a Mejor Proyecto de Alfabetización de Noticias (Tik-Tok), Mejor Compromiso con la Audiencia (por #LNTeAcompaña) -donde también ganó O Globo de Brasil- y Mejor Campaña de Branded Content (Contenidos Patrocinados - por SmartLiving), convirtiéndose así en el medio más distinguido del certamen regional (cuatro de once categorías).

El jurado internacional estuvo integrado por Charo Henríquez (Editora de desarrollo y soporte de la redacción de The New York Times), el periodista, escritor y docente español Ismael Nafría (autor del libro La reinvención de The New York Times), Olga Britto (directora ejecutiva del IAB Colombia), Caio Tulio Costa (profesor de periodismo y pionero de Internet en Brasil), Rodrigo Fino (diseñador y consultor editorial, presidente y fundador de García Media) y Guido Culasso Moore (director creativo digital y consultor fundador de Iconosur), entre otros.

El equipo de evaluación valoró varios atributos del proyecto digital de LA NACION, como la calidad de sus contenidos, la experiencia de usuario de su producto online, la plataforma tecnológica, la variedad de narrativas y la propuesta de periodismo visual. "Este es un sitio de noticias que siempre fusiona con éxito innovación, la calidad periodística y experiencia de usuario. Funciona de manera rápida y eficiente en desktop, tabletas y móvil, adaptándose a las necesidades de consumo noticioso del lector digital actual", expresó el jurado.

Las candidaturas para mejor sitio de noticias de América latina debían "demostrar una fuerte calidad de contenido, consistencia en la experiencia del usuario y evidencia del compromiso de la compañía para administrar el servicio y ofrecer valor a los lectores y clientes".

LA NACION cumple 25 años en Internet y va por su décima versión del producto digital optimizado para todas las plataformas y dispositivos. Refuerza su compromiso con el periodismo de calidad con una amplia oferta de información, entretenimiento y servicio, anclada en sus noticias en tiempo real, historias de alto valor agregado y análisis de las más prestigiosas firmas de la Argentina y el mundo. Podcasts, visualizaciones interactivas, video digital, periodismo de datos, inteligencia artificial y otras innovaciones siempre presentes en su home page, premiada a nivel mundial por su diseño e innovación.

"Estamos realmente muy felices y agradecidos por este reconocimiento al gran equipo de LA NACION y sobre todo por las razones que esgrimió el jurado. Nos honra, reconforta y sobre todo nos exige a seguir generando nuevos desafíos digitales", destacó José Del Rio, Secretario General de Redacción de LA NACION.

La sexta edición de los Premios Latam Digital Media fue de las más competitivas desde su lanzamiento, con una participación récord de más de 200 proyectos, presentados por 50 empresas de medios de 12 países. Es la tercera vez que LA NACION obtiene el premio mayor en seis años de historia de la distinción (2015, 2017 y 2020).

WAN-IFRA es la organización de medios y periodistas más grande del mundo. Con sedes en París, Francia, Fráncfort, Alemania, y filiales en Singapur, Chennai, la India y Ciudad de México, representa a más de 18.000 publicaciones, 15.000 sitios online y alrededor de 3000 compañías en más de 120 países.

Los fundamentos del jurado en todas las categorías

Mejor Sitio o Servicio Móvil de Noticias

LA NACION (Argentina)

"Este es un sitio de noticias que siempre fusiona con éxito innovación, la calidad periodística y experiencia de usuario. Funciona de manera rápida y eficiente en desktop, tabletas y móvil, adaptándose a las necesidades de consumo noticioso del lector digital actual".

Smart living - LA NACION (Argentina)

El usuario recorre los diferentes espacios de una casa virtual que muestra las últimas tendencias en decoración y construcción, reuniendo así a diversas marcas del sector para mostrar sus novedades. Cada usuario tiene la posibilidad de agregar diferentes productos y mostrarlos en uso funcionando y pudiendo capturar la experiencia alrededor de cada artículo.

"Qué buen trabajo, qué gran proyecto, innovador, eficaz, buen diseño que permite una buena experiencia de usuario. Muy buena forma de incorporar marcas y brindar contenido sin ser invasivo".

#LNteacompaña: formar parte de la vida digital de la audiencia - LA NACION (Argentina)

La vida se volvió digital y remota. LA NACION pasó a formar parte de esos momentos con la misma lógica y lenguaje que usamos en nuestro día a día: videollamadas Zoom, videos en vivo en Instagram y YouTube, filtros de Instagram, stickers de WhatsApp y funcionalidades web online.

"LA NACION es el ejemplo perfecto de innovación y de leer correctamente a la audiencia y las plataformas que utiliza. Es impresionante su agilidad, su velocidad para tomar decisiones acertadas y acorde a lo que se necesita".

TikTok: cómo ser joven, audaz e informado - LA NACION (Argentina)

"En este contexto de desinformación en el que vivimos, el programa puede ayudar a los jóvenes a comprender el detrás de las noticias y a diferenciar la información de calidad de las fake news, además de animarlos a producir información y participar en el mundo digital con responsabilidad".

