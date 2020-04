La noche en Instagram. Una fiesta online "llenó" 6 canchas de River

La fiesta "Bresh" se adaptó a al aislamiento y desde su cuenta de Instagram realiza transmisiones que superan las 40 mil personas en simultáneo. Fuente: LA NACION

La pandemia provocada por el conoravirus dejó a millones de personas en sus casas, aisladas, como en una película de ciencia ficción. Las medidas de seguridad para detener a esta enfermedad son cuestiones de estado y el gobierno argentino decidió, a partir del 20 de marzo , aplicar la cuarentena obligatoria.

Quienes saben del tema y muchos gurúes sostienen que las fiestas, los partidos de fútbol y las conglomeraciones de muchas personas no volverán a ser parte de nuestra vida por lo menos hasta el 2021. ¿Eso significa que vamos a dejar de ir a fiestas? Bueno, no tanto. Así como si se tratara de un capítulo de Black Mirror , en las redes sociales muchas personas se las arreglaron para que la diversión y la música, de alguna manera, no deje de suceder.

La Bresh es un gran ejemplo. Esta fiesta, que fue creada por un grupo de amigos en 2016 y que bate récords de asistentes y fans, armó su propia "Bresh en casita" desde su cuenta de Instagram a la cual asisten miles de personas cada vez.

Desde su casa, el DJ Alejandro Saporiti a.k.a b.r.o.d.e.r y junto a su novia, realizaron una de las fiestas más concurridas de toda la web. Fuente: LA NACION

Este sábado pasado, por ejemplo, @FiestaBresh alcanzó un pico de 64.000 vistas en simultáneo , con una audiencia total de 450.000 en el marco del festival Filotón, organizado por el medio web Filo.News .

Ubicándose cómoda como una de las fiestas más populares del país, la Bresh creó un nuevo concepto de "salir de fiesta". Para quienes estaban cansados de los típicos boliches, con la idea de armar un nuevo tipo salida nocturna con "los valores de las nuevas generaciones", este espacio que no para de crecer, promete nuevas fechas para entretener los fines de semana tan particulares.

Los comentarios dentro del vivo se llenan de jóvenes que comparten cómo van viviendo la fiesta desde sus respectivas casas. Entre ellos y ellas, algunas figuras destacadas del mundo de la música y el espectáculo como Angela Torres , Dyhzy , Wos , Gimena Accardi , Ofelia Fernández , Santi Maratea , Valen Madanes , Louta , Ramiro Bueno , Victoria Garabal , PedritoVm , Nicki Nicole , Maia Reficco , Nati Jota y Mica Suarez .

Si bien la Bresh es una de las más conocidas, la "movida" de las fiestas, los y las DJs que se comunican y transmiten música a través de las distintas redes sociales, son muchos. Entre las más populares, se ubican Ah pero anoche y Neo señoras , comandadas por @bylaconejachina , @DJmami , y @nnkl0v3 .

Porque si bien durante largos meses, aseguran, no vamos a poder disfrutar de una buena fiesta en algún lugar repleto de gente, las alternativas de mover el cuerpo dentro de casa, son varias y la verdad es que a nivel de audiencia, lo deja en claro la Bresh , funcionan muy bien.