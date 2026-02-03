La OMS advierte que casi cuatro de cada diez casos de cáncer podrían evitarse

Por primera vez, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y su Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) lograron poner cifras concretas al peso que tienen los factores prevenibles en la aparición del cáncer. El nuevo análisis global muestra que una proporción significativa de los tumores diagnosticados cada año está vinculada a causas que podrían reducirse o evitarse mediante políticas públicas, cambios en el entorno y estrategias de prevención sostenidas.

El estudio, presentado en el marco del Día Mundial del Cáncer y publicado en la revista Nature Medicine, evaluó 30 factores de riesgo modificables en 36 tipos de cáncer, abarcando datos de 185 países. Se trata del análisis más exhaustivo realizado hasta ahora sobre cáncer prevenible y del primero en integrar en un mismo trabajo conductas individuales, exposiciones ambientales y agentes infecciosos con potencial oncogénico.

El tabaquismo, las infecciones y el consumo de alcohol concentran la mayor parte de los casos de cáncer que podrían evitarse con estrategias de prevención eficaces Pressmaster - Shutterstock

Según los resultados, en 2022 se diagnosticaron alrededor de 7,1 millones de nuevos casos de cáncer atribuibles a estos factores evitables. Esto equivale a casi cuatro de cada diez tumores detectados en adultos a nivel mundial. El dato no solo dimensiona el problema, sino que también redefine el lugar que ocupa la prevención en la agenda sanitaria global.

Tabaco, infecciones y alcohol

El tabaquismo aparece como el factor prevenible más relevante y explica cerca del 15% de todos los nuevos casos de cáncer en el mundo. En términos absolutos, se asocia a millones de diagnósticos anuales y continúa siendo el principal impulsor de tumores evitables, especialmente de pulmón.

En segundo lugar se ubican las infecciones con potencial cancerígeno, responsables de aproximadamente el 10% de los casos. Entre ellas se destacan el virus del papiloma humano (VPH), vinculado al cáncer de cuello uterino, y la bacteria Helicobacter pylori, asociada al cáncer gástrico. El consumo de alcohol completa el podio, con alrededor del 3% de los nuevos diagnósticos.

El estudio revela fuertes desigualdades por sexo y región, que obligan a diseñar políticas de prevención adaptadas a cada contexto Gorodenkoff - Shutterstock

Tres tipos de cáncer —pulmón, estómago y cuello uterino— concentran casi la mitad de todos los casos prevenibles. En el cáncer de pulmón, el tabaco y la contaminación del aire explican la mayor parte del riesgo; en el de estómago, la infección por H. pylori sigue siendo clave; y en el cáncer cervical, el VPH continúa siendo el principal desencadenante.

Diferencias marcadas entre hombres y mujeres

El informe pone en evidencia una brecha significativa por sexo. En los hombres, cerca del 45% de los cánceres diagnosticados podrían haberse evitado, mientras que en las mujeres esa proporción ronda el 30%. La explicación no es única y responde a patrones históricos, culturales y sociales distintos.

En la población masculina, el tabaquismo domina ampliamente como factor de riesgo y explica casi una cuarta parte de los nuevos casos. En las mujeres, en cambio, las infecciones —especialmente el VPH— ocupan el primer lugar, seguidas por el tabaco y el exceso de peso corporal.

La evidencia refuerza el rol de la prevención como una de las herramientas más poderosas para reducir la carga global del cáncer Gorodenkoff - Shutterstock

Estas diferencias reflejan trayectorias de exposición distintas a lo largo de las últimas décadas y subrayan la necesidad de diseñar estrategias de prevención sensibles al género, en lugar de aplicar enfoques uniformes.

Un mapa desigual del cáncer prevenible

Las disparidades regionales también son notables. Entre los hombres, Asia Oriental registra la mayor proporción de cáncer prevenible, con valores superiores al 57%, mientras que América Latina y el Caribe presentan los porcentajes más bajos, en torno al 28%. En las mujeres, el rango va desde aproximadamente el 24% en el norte de África y Asia Occidental hasta más del 38% en África subsahariana.

En Europa, donde entre un tercio y casi el 40% de los cánceres se consideran evitables, predominan como factores de riesgo el tabaquismo, el consumo de alcohol y el exceso de peso. La menor incidencia de tumores asociados a infecciones refleja, en parte, mejores condiciones sanitarias y una mayor cobertura de vacunación contra el VPH.

El contraste es especialmente visible en el cáncer de cuello uterino. Mientras que en muchos países europeos la vacunación alcanza coberturas elevadas y permite pensar en su eventual eliminación, en regiones como África subsahariana y el sur de Asia la enfermedad sigue teniendo una incidencia muy alta debido al acceso limitado a vacunas, cribado y tratamiento oportuno.

Una inversión con impacto sanitario y social

Más allá de las cifras, el estudio refuerza un mensaje central: la carga del cáncer puede reducirse de manera sustancial si la prevención ocupa un lugar prioritario. Medidas como políticas fiscales sobre el tabaco y el alcohol, programas de vacunación, mejoras en la calidad del aire, promoción de la actividad física y control del sobrepeso tienen un impacto directo en la incidencia futura de la enfermedad.

Los autores remarcan que la prevención no debe plantearse desde la culpa individual, sino como una responsabilidad colectiva que involucra a los Estados, los sistemas de salud y la sociedad en su conjunto. Adaptar las estrategias al contexto local, ya sea fortaleciendo el saneamiento, regulando industrias nocivas o ampliando el acceso equitativo a vacunas, es clave para lograr resultados sostenidos.