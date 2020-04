Coronavirus: la postergación de los viajes de egresados y las dudas sobre las cuotas, una nueva preocupación Fuente: Archivo - Crédito: Julian Lausi

La suspensión ya alcanza a las salidas del nivel secundario entre junio y agosto; podría extenderse a las excursiones de los alumnos de séptimo; los chicos lamentan no poder estar con sus amigos y las agencias hablan de reprogramar

Todavía no lo puede creer. Galo Echevarría se resiste a perder las esperanzas. Quizás el 10 de mayo el presidente Alberto Fernández anuncie algo en conferencia de prensa que despeje el panorama gris que opacó su principal objetivo del año: el viaje de egresados. El sueño de él y de todos sus amigos que conforman la camada de egresados 2020 de un colegio de Recoleta se cae a pedazos con cada nueva renovación de la cuarentena impuesta por el nuevo coronavirus.

"Eligieron como destino Porto Seguro. El viaje lo pagamos en cuotas y tienen fecha para agosto -cuenta Camila, su madre-. Pero yo le digo que no se ilusione, que todavía ni siquiera es posible saber para cuándo se va a reprogramar el viaje. En la agencia nos dicen siempre lo mismo, que hay que esperar. Yo no quiero ser pesimista, pero no creo que puedan viajar este año". Por eso, cada vez que Galo saca el tema de conversación, Camila le repite: "No te ilusiones, hijo".

Tras la suspensión de las clases presenciales, ahora unos 85.000 adolescentes que soñaban con cerrar su escolaridad con un viaje de egresados tendrán que postergar sus planes hasta nuevo aviso, ya que todos los viajes están suspendidos como consecuencia de las restricciones al turismo impuestas por la epidemia de coronavirus. "Hay un costo académico y un costo emocional para los estudiantes que están en los últimos años de cada ciclo. Habrá que buscar alternativas posibles", admitió días atrás a LA NACION Luis Bullrich, jefe de gabinete del ministro de Educación, Nicolás Trotta.

"Los chicos y los padres están muy ansiosos, porque hoy todo es incertidumbre. No les podemos decir cuándo se va a poder hacer. Pero todos los que tenían fecha para junio, julio y agosto están cancelados. Postergados, en realidad, hasta nuevo aviso", explica Adrián Manzotti, responsable de turismo estudiantil de la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (Faevyt).

En el país existen unas 200 agencias de turismos estudiantil, aunque hay cinco grandes operadores que concentran la mayoría de los viajes. Actualmente, las salidas más afectadas son las de los estudiantes secundarios, que suelen realizarse entre junio y septiembre. En cambio, los viajes de egresados de primaria, agrega Manzotti, se dan entre octubre y diciembre: para esos casos, todavía no hubo cancelaciones, aunque es incierto si se van a poder realizar o no.

"Sí, las cuotas hay que seguir pagándolas, porque en algún momento el viaje se va a hacer. Eso es seguro. Esto ya nos ocurrió cuando fue la epidemia de gripe A y también durante la erupción del volcán. Todos los viajes se movieron de fecha, pero se hicieron", dice Manzotti. En los últimos días, las consultas de padres que quieren saber qué va a pasar con el viaje, e incluso si tienen que seguir pagando las cuotas, son frecuentes.

No es para menos, ya que en promedio quienes contrataron el viaje en 2019 pagan unos $80.000 por estudiante, a razón de $3500 por cuota. Si se trata de otros destinos, como Cuba, Cancún o Miami, el precio ronda los $120.000 por chico.

Alternativas

"Algunas agencias ya están ofreciendo prórrogas a aquellos padres que plantean situaciones particulares, a los que son independientes y están sin actividad. Como los viajes se van a pasar para más adelante, nos da margen para que se recuperen los meses faltantes", explica. Sin embargo, agrega, la mayoría ya están pagando las últimas cuotas.

"Estamos trabajando permanentemente en contacto con la Secretaría de Turismo y ellos, con los ministerios de Salud y de Educación, para ver si tenemos alguna novedad. Todos los viajes de julio y agosto se van a reprogramar, y los de septiembre veremos qué ocurre", dice.

"Es una tristeza porque tenía repensado viajar con mis amigos y amigas y no se pudo dar, pero entiendo por qué y es obvio. Pero a esta altura me gustaría no haberlo pagado", dice Micaela Vázquez Paz, de 17 años, que en junio debía viajar con sus compañeros del colegio Crear y Ser de Castelar. "Lo peor de todo no es el viaje, es no estar en el colegio con mis amigas. El último año es un momento que todos esperamos. Este año empezó todo remal. Hasta el día que se hizo el UPD (último primer día) llovió. Después, nos hicimos los buzos de egresados, que decían "Eco 2020" y nunca nos los llegaron a entregar, porque el local se atrasó con los pedidos y empezó la cuarentena. Nunca los entregó y ahora no los vamos a poder usar", cuenta. Los días se reparten entre clases virtuales, trabajos prácticos y, desde hace una semana, todos los días tienen clases online de al menos una materia. También hace Zoom con sus amigas, pero no es lo mismo. Este quinto año no se parece en nada a lo que se imaginó como cierre de ciclo.

"Es probable que el viaje se haga después de septiembre, pero como los boliches van a estar cerrados muchos no quieren. O se va a cambiar a otro tipo de viaje, sin salidas a la noche, o se pasará para el año que viene, cuando muchos ya estén en la facultad", agrega Micaela, con desilusión. "Lo que se sabe hasta el momento es que los que venimos pagando, tenemos que seguir pagando hasta que se termine el contrato", dice Oscar, su padre. "El viaje obviamente se va a postergar, porque depende del Gobierno lo que vaya resolviendo. Se pensaba que los viajes de julio se pasaban a septiembre, pero es solo una suposición. Los boliches van a ser los últimos que se habiliten, así que no será pronto", apunta.

Los viajes de séptimo son distintos a los de secundaria. Casi todos los grados tienen un solo destino y suelen hacerse hacia fin de año, explica Manzotti. Esto les da mayor margen de maniobra. Además, los destinos son locales: Córdoba, Mar del Plata o Misiones, los más elegidos. Se estima que unos 35.000 preadolescentes de 12 y 13 años deberían hacer su viaje de fin de curso este año.

"El viaje ya lo tenemos pagado, porque como nos ofrecieron un descuento lo pagamos en 2019, pero lo que no sabemos es si se hace finalmente", cuenta Marina Secondi, madre de Julieta, que va al colegio Sagrada Familia. Iban a pasar una semana en Córdoba para el viaje de egresados de séptimo. "Pero los que todavía no lo pagaron tienen que seguir pagándolo", concluye.