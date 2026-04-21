La Prefectura Naval Argentina abrió la inscripción a sus escuelas de oficiales y suboficiales: cómo anotarse de forma online

La Prefectura Naval Argentina informó que está abierta la inscripción para el ciclo lectivo 2027, y los interesados en convertirse en oficiales y suboficiales de esa fuerza de seguridad, ya pueden consultar los pasos y cómo anotarse de forma online.

El formulario que hay que completar para inscribirse a la Prefectura Naval Argentina

El aviso oficial indica que está abierta la etapa de inscripción para las escuelas de oficiales y suboficiales y que el trámite es completamente virtual.

Pueden anotarse jóvenes, de ambos sexos, que quieran “desarrollar su carrera profesional dentro del equipo de la Autoridad Marítima argentina, pudiendo acceder a un título universitario (tras una pasantía en el campo de estudio) o una tecnicatura”, indica el comunicado.

Requisitos para anotarse en la Prefectura Naval Argentina

Podrán inscribirse los interesados que reúnan las siguientes condiciones:

Jóvenes argentinos nativos o por opción, con trámites concluidos al momento de inscribirse.

Tener título secundario, constancia de alumno regular si están cursando el último año o certificado de título en trámite.

Tener entre 17 y 22 años (para la Escuela de Oficiales) y entre 17 y 27 años (para la de Suboficiales).

No registrar antecedentes penales o causas judiciales en el Registro Nacional de Reincidencia (RNR).

Reunir las condiciones generales de aptitud psicofísica y física requeridas.

Cómo anotarse de forma online en la Prefectura Naval Argentina

1 Carga del formulario

En el sitio que depende del Ministerio de Seguridad de la Nacion están los pasos para la inscripción al ciclo lectivo 2027. Allí hay que completar la siguiente documentación digital:

DNI

Partida de nacimiento

Título Nivel Secundario

Constancia de Título en trámite

Constancia Alumno Regular

Antecedentes Penales Nacionales

2 Curso de nivelación

Luego del registro de datos, se realiza una valuación de aptitudes y competencias y un examen integrador virtual.

3 Aptitud psicotécnica e intelectual

Prefectura informa que se desarrollarán exámenes de manera simultánea en: Posadas (Misiones), Corrientes (Corrientes), Paso de los Libres (Corrientes), Zárate (Buenos Aires), Comodoro Rivadavia (Chubut).

4 Etapa de selección

Se realiza la presentación y control de estudios médicos, pruebas físicas y una entrevista y evaluación psicológica y de perfil.

5 Período de adaptación

Se coordina una entrevista inicial en el domicilio del postulante y se pauta el curso de ingreso presencial. La selección final se efectúa acorde a orden de mérito. Los aprobados serán dados de Alta en la Fuerza como cadetes, aspirantes o marineros de la Prefectura Naval Argentina, luego de culminar satisfactoriamente el período de adaptación.

Los pasos para inscribirse en la Prefectura Naval Argentina Gentileza: Misiones Online

Cuál es la tarea de los prefectos

La Prefectura Naval Argentina es una fuerza de seguridad federal, dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional que, como Autoridad Marítima nacional, cumple una amplia gama de funciones en un ámbito de actuación que incluye el mar, ríos y lagos navegables del país, los puertos, las fronteras y diferentes barrios del país.

Sus integrantes desarrollan múltiples tareas tales como: navegar y patrullar mares, ríos y lagos; proteger la vida humana en las aguas y regular el tráfico en las mismas; velar por el cumplimiento de la ley en los espacios marítimos; combatir la pesca ilegal y la contaminación; realizar operativos contra el narcotráfico y el contrabando en las fronteras; preservar el orden público y representar al país en diferentes instituciones del mundo.