En tiempos de aislamiento obligatorio, cada vez más especialistas recomiendan preservar la salud mental y prestarle mucha atención. El neurólogo Facundo Manes participó anoche de Mesa chica, el programa conducido por Jose Del Rio, por LN+, para hablar sobre las consecuencias de la cuarentena en el cerebro humano.

"Se avecina una pandemia del impacto mental", alertó el médico. Para Manes, las consecuencias que ya comienzan a vislumbrarse deben tener una respuesta "urgente y prioritaria" por parte del Estado, que debe pensar en el futuro del país.

El neurólogo indicó algunos datos que reflejan el efecto de la pandemia en la sociedad. "En la Fundación Ineco realizamos una investigación a los seis días de comenzada la cuarentena en la Argentina y otra a los 72 días. La ansiedad prevalecía al inicio, pero ahora hay más depresión: subió 15 puntos respecto a la primera medición", relató. Y agregó: "La ansiedad afecta a la mitad de la población y la depresión afecta a seis de cada diez argentinos. Los jóvenes son los más afectados: según este estudio, de diez jóvenes ocho tienen síntomas de depresión, leve, moderada o severa".

Para Manes, la salud no debe ser pensada solo como física, sino también asociada a lo psíquico. "Si no abordamos el bienestar emocionar de nuestra comunidad, promoviendo el cuidado y no el miedo se van a generar costos humanos sociales y económicos de enormes consecuencias, porque no se puede disociar la salud física de la salud mental", opinó.

Para el médico, la sociedad debe disminuir el miedo y apostar al cuidado a través de la información que puedan aportar los gobernantes. "Hoy hay una emoción generalizada, que es de miedo a contraer el virus, a perder a nuestros seres queridos, de no poder hacer frente a las cuestiones económicas o a perder nuestros puestos de trabajo. Hay que tener cuidado con esto en que no se convierta en algo crónico", planteó.

Y agregó: "Es lógico que tengamos mayor ansiedad, miedo y depresión, pero no tenemos que resignarnos frente a esto, porque algo que es transitorio se puede hacer crónico si no hay una psicoeducación, una terapia. Hoy es la obligación de los gobiernos decirnos qué está pasando".

Por último, y a modo de llevar tranquilidad a la población, Manes expresó: "El ser humano le va a ganar al virus, aunque quizás en muchos meses hasta que aparezca una cura o una vacuna. Tenemos que tener paciencia, pero si no tenemos cierta perspectiva, la incertidumbre es abrumadora y nos golpea. La sociedad está exhausta, está agotada mentalmente, pero debe cuidar de la salud mental, porque es parte de la salud integral".