La Provincia reiteró que por ahora no vuelven las clases

Fue tras una reunión entre la directora de Educación y diez intendentes Fuente: LA NACION - Crédito: Ricardo Pristupluk

Mientras las autoridades nacionales y porteñas intentan llegar a un acuerdo para la reapertura de algunas escuelas en la ciudad, desde el gobierno bonaerense reiteraron queporahora no están dadas las condiciones epidemiológicasen ningún distrito provincial para retomar las clases.

Pese a que durante el fin de semana circularon versiones periodísticas que señalaban que supuestamente había una decisión de no volver a las aulas antes de fin de año en Buenos Aires, voceros consultados por LA NACION lo negaron. "Se están elaborando estándares epidemiológicos que permitirán trazar un sendero para comenzar a transitar la vuelta a las clases presenciales en forma progresiva. El regreso a la escuela tiene que ser responsable, sin tomar medidas apresuradas que pongan en riesgo tanto la salud como la continuidad pedagógica", dijo Agustina Vila, directora general de Cultura y Educación de la provincia, el último viernes tras, reunirse con 10 intendentes del conurbano y funcionarios del gabinete de Axel Kicillof.

"El retorno a las clases presenciales tiene que darse generando seguridad a estudiantes, familias y trabajadores de la educación, con pasos firmes y sin medidas precipitadas", finalizó la funcionaria.

La postura de Vila va en sintonía con la que tiene el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, que ayer volvió a decir sobre el regreso a clases en la región metropolitana: "Es nuestra expectativa volver antes de fin de año, pero no gobernamos las estadísticas epidemiológicas". El funcionario aclaró, en diálogo con Radio Mitre: "En enero no va a haber clases presenciales, el impacto de la pandemia no lo resolvemos con tres semanas".

Por su parte, el viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, que estuvo presente en el encuentro del viernes en la Casa de la Provincia de Buenos Aires junto a Vila, consideró que si bien "la escuela es importantísima, epidemiológicamente hoy no estamos en condiciones de volver a las clases presenciales", y agregó: "Estamos atentos y evaluando lo que sucede en países que iniciaron el regreso a la presencialidad".

Vila dijo que desde que se suspendieron las clases presenciales "todos los días, silenciosamente las y los docentes y todos los actores del sistema educativo bonaerense están desarrollando en cada territorio acciones de sostenimiento de la continuidad pedagógica y de vinculación con las y los estudiantes". Según estimaciones de la cartera educativa, el 1% del total de más de cinco millones estudiantes bonaerenses, entre estatales y privados y de todos los niveles y modalidades, tuvieron bajo o nulo acceso a la conectividad durante la pandemia, según pudo saber LA NACION.

"Pese a que la situación epidemiológica aún no permite el regreso a las aulas informaron desde la Provincia-, se definió una agenda de trabajo para darle continuidad a la reunión y definir los temas que permitirán planificar, organizar y prepararse para cuando sea posible comenzar a transitar progresivamente la vuelta a las clases presenciales". De este primer encuentro participaron los intendentes de Quilmes, Avellaneda, Ituzaingó, San Miguel, Malvinas Argentinas, Tres de Febrero, Tigre, Pilar, Hurlingham y Almirante Brown.

