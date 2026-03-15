Día de los Derechos del Consumidor: cómo iniciar un reclamo en Defensa al Consumidor y cuáles son los plazos que manejan

El Día Mundial de los Derechos del Consumidor se conmemora cada 15 de marzo, con el objetivo de promover la protección de quienes realizan compras o contratan servicios. La fecha recuerda el discurso que el entonces presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, presentó ante el Congreso en 1962. Durante esta jornada, reconoció los derechos básicos para los consumidores.

Cómo funciona la Defensa del Consumidor en la Argentina

En la Argentina, la ley 24.240 de Defensa del Consumidor, establece ciertos derechos y obligaciones en las relaciones de consumo entre empresas y clientes. Esta normativa busca proteger a las personas que adquieren algún tipo de producto o servicio e instruye a los prestadores a brindar información clara, respetar las condiciones ofrecidas y garantizar un trato digno.

Cómo funciona la Defensa del Consumidor en la Argentina

De esta manera, el sistema de Defensa del Consumidor dispone de organismos según cada jurisdicción: nacional, provincial y municipal. Estas instituciones reciben denuncias, comparten información, gestionan reclamos y asesoran a usuarios que acuden por consultas, quejas o el deseo de comenzar un trámite.

La organización dispone de la Ventanilla Única Federal de Defensa del Consumidor, un sistema diseñado para facilitar la presentación de denuncias en todo el país de manera sencilla y accesible, para registrar reclamos y realizar seguimientos de los mismos. Una de las instancias más comunes de este proceso es la conciliación entre consumidores y empresa, que propone resolver el conflicto sin necesidad de comenzar un proceso judicial. Esta etapa propone un acuerdo mutuo que repare el perjuicio sufrido del usuario de manera rápida y eficaz.

¿Cómo iniciar un reclamo en Defensa del Consumidor?

Para crear un reclamo ante Defensa del Consumidor es necesario llevar a cabo una serie de pasos simples. Este proceso con distintas instancias y es gratuito para todas las personas. Una de sus ventajas es la posibilidad de garantizar los derechos a quienes reclaman sin la necesidad de que estos contraten ayuda profesional privada o un abogado.

¿Cómo iniciar un reclamo en Defensa del Consumidor?

Antes de comenzar, es necesario reunir toda la documentación pertinente, relacionada con la compra o contratación del servicio, como facturas, tickets, contratos o comprobantes de pago. Estos documentos sirven como respaldo del reclamo y son fundamentales para corroborar la veracidad del mismo. Luego se deberá seguir los siguientes pasos.

1 Ingresar al sistema de reclamos

A través del sitio web de la Ventanilla Única Federal de Defensa del Consumidor, se deberá completar un formulario con datos personales del cliente, proveedor y transacción.

2 Detallar el problema

Este es una de los puntos claves, que requiere un relato claro acerca del conflicto o inconveniente. Quien reclama debe señalar cuál fue el problema, incumplimiento o derecho incumplido, junto con fechas, datos útiles y qué tipo de resolución espera.

3 Confirmar el reclamo

Al completar el formulario, se genera un número de expediente y el sistema registra la denuncia. El sistema permite realizar el seguimiento del trámite.

El paso a paso para iniciar un reclamo en Defensa del Consumidor (Pixabay/@VinzentWeinbeer) (Pixabay/@VinzentWeinbeer)

4 Conciliación

Luego de ser relevado por los agentes pertinentes, el caso es derivado al organismo de Defensa del Consumidor que corresponda según la jurisdicción. El consumidor puede ser convocado a una audiencia de conciliación con la empresa para intentar resolver el conflicto.

La Defensoría del Consumidor posee una normativa que establece que el consumidor puede presentar su reclamo ante la autoridad administrativa dentro de un período máximo de tres años desde que se produjo el incumplimiento o la infracción por parte del proveedor. El tiempo de resolución promedio suele ser de 60 días, pero puede sufrir alteraciones según cada situación y entidad participante.