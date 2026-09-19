La psicología explica por qué quienes intentan resolver los problemas ajenos buscan control y le temen al rechazo

Mientras que algunos parecen vivir sin esperar nada de nadie ni meterse en líos ajenos, por otro lado están quienes buscan hacerse cargo de los demás y estar disponibles para ayudar en cualquier momento. Si bien la reciprocidad resulta positiva, en algunos casos se puede volver un problema y reflejar detalles de la personalidad.

La psicología analizó qué hay detrás de las personas que intentan resolver los problemas de otros y los expertos coinciden en que no son solo solidarias, sino que buscan el control, tienen miedo al rechazo y puede estar vinculado a experiencias de la infancia. Aquí te cuento más detalles.

¿Qué dice la psicología de las personas que intentan resolver los problemas de los demás?

Las personas que intentan resolver los problemas de los demás de forma compulsiva suelen presentar rasgos vinculados al síndrome del salvador o del solucionador, donde la necesidad de ayudar oculta motivaciones emocionales profundas y patrones de conducta aprendidos.

Desde Psicología y mente destacan que algunos “ayudan tanto que no dejan a los demás ser autónomos ni independientes, mientras que a su vez ellos mismos se sacrifican tanto que descuidan sus intereses, deseos y voluntades. Su ansia por ser salvadores de los demás cae en lo patológico”.

Cuando una persona crece asociando su valor con la capacidad de ayudar o solucionar problemas, puede trasladar ese comportamiento a sus vínculos durante la adultez

Además, quienes buscan siempre solucionar los problemas de quienes están a su alrededor arrastran una infancia hiperresponsable donde aprendieron desde pequeños a cargar con responsabilidades adultas, cuidar de otros o mediar en conflictos familiares para mantener la seguridad y el orden.

A esto se suma que convierten el hecho de ser útiles en su única fuente de valor personal; creen que solo merecen ser queridos si resuelven cosas por lo que tienen una búsqueda de control para evitar el dolor propio porque también experimentan un miedo al rechazo o abandono porque al enfocar toda la energía en los problemas de los demás, logran postergar o ignorar sus propios conflictos y sufrimientos personales.

Esta tendencia puede manifestarse de distintas maneras en la vida diaria "Diario El Comercio. Todos los derechos reservados."

¿Qué consecuencias trae el intentar resolver siempre los problemas de los demás?

Los expertos destacan las consecuencias de este comportamiento: