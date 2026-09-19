Saltar al contenido principal
LA NACION

La psicología explica por qué quienes intentan resolver los problemas ajenos buscan control y le temen al rechazo

Hacer cosas por los demás es fundamental, pero en algunas personas esto va más allá del altruismo y olvidan sus propias necesidades por querer siempre ayudar al resto

  • icono tiempo de lectura3 minutos de lectura'
Algunas personas tienen el síndrome del salvador y esto afecta a las relaciones personales
Algunas personas tienen el síndrome del salvador y esto afecta a las relaciones personales

Mientras que algunos parecen vivir sin esperar nada de nadie ni meterse en líos ajenos, por otro lado están quienes buscan hacerse cargo de los demás y estar disponibles para ayudar en cualquier momento. Si bien la reciprocidad resulta positiva, en algunos casos se puede volver un problema y reflejar detalles de la personalidad.

La psicología analizó qué hay detrás de las personas que intentan resolver los problemas de otros y los expertos coinciden en que no son solo solidarias, sino que buscan el control, tienen miedo al rechazo y puede estar vinculado a experiencias de la infancia. Aquí te cuento más detalles.

¿Qué dice la psicología de las personas que intentan resolver los problemas de los demás?

Las personas que intentan resolver los problemas de los demás de forma compulsiva suelen presentar rasgos vinculados al síndrome del salvador o del solucionador, donde la necesidad de ayudar oculta motivaciones emocionales profundas y patrones de conducta aprendidos.

Desde Psicología y mente destacan que algunos “ayudan tanto que no dejan a los demás ser autónomos ni independientes, mientras que a su vez ellos mismos se sacrifican tanto que descuidan sus intereses, deseos y voluntades. Su ansia por ser salvadores de los demás cae en lo patológico”.

Cuando una persona crece asociando su valor con la capacidad de ayudar o solucionar problemas, puede trasladar ese comportamiento a sus vínculos durante la adultez
Cuando una persona crece asociando su valor con la capacidad de ayudar o solucionar problemas, puede trasladar ese comportamiento a sus vínculos durante la adultez

Además, quienes buscan siempre solucionar los problemas de quienes están a su alrededor arrastran una infancia hiperresponsable donde aprendieron desde pequeños a cargar con responsabilidades adultas, cuidar de otros o mediar en conflictos familiares para mantener la seguridad y el orden.

A esto se suma que convierten el hecho de ser útiles en su única fuente de valor personal; creen que solo merecen ser queridos si resuelven cosas por lo que tienen una búsqueda de control para evitar el dolor propio porque también experimentan un miedo al rechazo o abandono porque al enfocar toda la energía en los problemas de los demás, logran postergar o ignorar sus propios conflictos y sufrimientos personales.

Esta tendencia puede manifestarse de distintas maneras en la vida diaria "Diario El Comercio. Todos los derechos reservados."
Esta tendencia puede manifestarse de distintas maneras en la vida diaria "Diario El Comercio. Todos los derechos reservados."

¿Qué consecuencias trae el intentar resolver siempre los problemas de los demás?

Los expertos destacan las consecuencias de este comportamiento:

  • Agotamiento emocional: quienes adoptan este rol terminan sintiendo fatiga crónica, frustración y vacío al descuidar sus propias necesidades.
  • Invalidación del otro: al solucionar todo, impiden que la otra persona desarrolle su propia autonomía, madurez e independencia.
  • Dinámicas de dependencia: fomentan relaciones desequilibradas donde los demás se acostumbran a no asumir responsabilidades.
ln-mas
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Sociedad
  1. Cáncer de colon: cuáles son sus síntomas, factores de riesgo y cómo prevenirlo
    1

    Cáncer de colon: cuáles son sus síntomas, factores de riesgo y cómo prevenirlo

  2. Qué le pasa al cuerpo de un hombre si deja de tener relaciones sexuales por mucho tiempo
    2

    Qué le pasa al cuerpo de un hombre si deja de tener relaciones sexuales por mucho tiempo

  3. Virgilio, poeta romano: “Quienes creen que pueden vencer, lo consiguen”
    3

    Cita del día, Virgilio, poeta romano: “Quienes creen que pueden vencer, lo consiguen”

  4. Por qué se celebra hoy y 150 frases para enviar por WhatsApp
    4

    Día del Preceptor: por qué se celebra hoy y 150 frases para enviar por WhatsApp