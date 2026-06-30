La rara enfermedad transmitida por garrapatas que está en aumento en los Estados Unidos

WASHINGTON.- Si una garrapata se adhiere a su piel —algo cada vez más común en gran parte de los Estados Unidos en esta época del año—, su primera preocupación podría ser la enfermedad de Lyme, la dolencia transmitida por garrapatas más frecuente. Pero las mismas garrapatas que portan Lyme, las garrapatas de los ciervos, también son vectores de otros patógenos, uno de los cuales puede ser una amenaza aún más grave: el virus Powassan.

Los casos de la enfermedad por el virus Powassan en Nueva Jersey y New Hampshire ocuparon los titulares nacionales en los últimos meses debido a la posible gravedad de los síntomas, que pueden incluir problemas neurológicos como pérdida de memoria, dificultad para hablar y convulsiones. Esto se debe a que el Powassan puede ingresar al sistema nervioso central y causar encefalitis, que es la inflamación del cerebro, o meningitis, que es la inflamación de los tejidos que rodean el cerebro, dijo Saravanan Thangamani, profesor de microbiología e inmunología en la SUNY Upstate Medical University y director del Centro SUNY para Enfermedades Transmitidas por Vectores.

Aunque la enfermedad por el virus Powassan es bastante rara, hubo un aumento en los casos en los últimos años. Los datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) muestran siete casos reportados en los Estados Unidos en 2015; en 2025, esa cifra fue de 76.

Esto es todo lo que hay que saber sobre la enfermedad, incluyendo por qué los expertos creen que se está volviendo más frecuente y cómo protegerse.

Cómo y dónde se propaga el virus Powassan

El Powassan recibe su nombre de la ciudad de Ontario donde fue descubierto en 1958. En los Estados Unidos, fue reconocido principalmente en el noreste y el alto Medio Oeste. La garrapata de los ciervos (también conocida como garrapata de patas negras) es la que transmite más comúnmente el virus a los humanos. Las garrapatas de las marmotas y las de las ardillas también pueden propagarlo, pero viven en áreas boscosas profundas donde es menos probable que la gente vaya, dijo Thangamani.

El virus puede transmitirse de la garrapata al humano con bastante rapidez. “A diferencia de la enfermedad de Lyme —donde la garrapata generalmente necesita alimentarse de su sangre durante 16 a 24 horas para transmitir la enfermedad—, con el Powassan parece que la garrapata no necesita estar adherida a usted por mucho más de 15 minutos aproximadamente”, dijo Catherine Valentine, profesora clínica asistente en la división de enfermedades infecciosas de la NYU Grossman School of Medicine.

Cuanto más tiempo pase una garrapata portadora de Powassan alimentándose de usted, más virus se le transmitirá y más enfermo podría ponerse, afirmó Thangamani.

Síntomas y posibles complicaciones del virus Powassan

Los expertos plantean la hipótesis de que la mayoría de las personas que se infectan con el virus no experimenta síntomas, dijo Valentine. Aquellos que sí los presentan suelen tener fiebre primero y pueden sentir síntomas similares a una gripe. Eso puede presentarse como dolores musculares, fatiga o una sensación general de malestar, explicó Valentine. Para algunos, ahí termina la infección.

Pero en otros, el virus avanza hacia el sistema nervioso central, infectando la médula espinal y el cerebro, generalmente dentro de unas pocas semanas. Ese es el punto en el que los síntomas se vuelven neurológicos y pueden incluir confusión o problemas cognitivos, dificultad para hablar, pérdida de coordinación e incluso convulsiones o parálisis. “No sería irrazonable que alguien pensara que está sufriendo un derrame cerebral”, dijo Valentine. Un factor distintivo clave es que, durante un derrame cerebral, los déficits neurológicos aparecen muy rápidamente; los síntomas de una infección cerebral se manifiestan en el transcurso de unos pocos días, explicó.

Entre los pacientes sintomáticos, la tasa de mortalidad es tan alta como del 15%, y la mitad de los sobrevivientes queda con secuelas neurológicas duraderas, que pueden variar desde “olvido constante de las llaves del auto” hasta dificultades para hablar, caminar y, a veces, incluso alimentarse, dijo Valentine.

No existe tratamiento para la afección ni vacuna para prevenirla. El manejo de los casos graves generalmente implica cuidados de apoyo, como líquidos intravenosos y asistencia respiratoria o alimentaria si es necesario, señaló Thangamani. Algunos médicos pueden recetar esteroides para reducir la inflamación cerebral, dijo Valentine. Los sobrevivientes con problemas neurológicos a largo plazo también pueden beneficiarse de servicios de rehabilitación como terapia física, cognitiva y ocupacional.

Por qué el Powassan está en aumento

El cambio climático es el factor principal: las garrapatas prosperan en climas cálidos y húmedos, por lo que las temperaturas promedio más altas ampliaron drásticamente la temporada en la que están activas, dijo Valentine. “Ahora vemos casos de enfermedades transmitidas por garrapatas en marzo y hasta noviembre”. Las personas también pasan más tiempo al aire libre cuando hace más calor, lo que vuelve más probables las picaduras y, a su vez, las enfermedades transmitidas por ellas.

Los inviernos más suaves también pueden contribuir al crecimiento de las poblaciones de roedores y ciervos. Las garrapatas se alimentan de estos animales, que luego las transportan a nuevas áreas geográficas, dijo Thangamani. Más garrapatas en diferentes regiones también podrían facilitar la propagación del Powassan.

Una mejor vigilancia y notificación de la enfermedad también podría influir en el aumento de los casos, pero Thangamani sospecha que sigue estando más subestimada que sobreestimada. Los casos asintomáticos y aquellos que solo presentan síntomas similares a los de la gripe pueden pasar fácilmente desapercibidos. E incluso los casos que involucran meningitis o encefalitis no siempre son diagnosticados con precisión, sobre todo si el paciente no menciona una picadura de garrapata o ni siquiera sabe que la tuvo, o si el médico no asocia los síntomas y solicita los estudios correspondientes, dijo Valentine.

Cómo evitar las enfermedades transmitidas por garrapatas

La mejor manera de evitar el Powassan es no ser picado por una garrapata. Así que deje de lado la moda y meta los pantalones dentro de los calcetines cuando haga senderismo o pase tiempo en áreas boscosas, aconsejó Valentine. Usar ropa tratada con el insecticida permetrina y aplicar un repelente de garrapatas registrado por la Agencia de Protección Ambiental también puede ayudar.

Cuando llegue a casa, ponga la ropa en la secadora a temperatura alta durante 10 minutos, dijo Thangamani. El ambiente seco matará cualquier garrapata que haya quedado adherida.

También revísese inmediatamente después de cualquier actividad al aire libre, no solo al final del día o antes de acostarse. “Sale a caminar, vuelve y se revisa; sale a trabajar en el jardín, vuelve y se revisa otra vez”, dijo Valentine.

Si detecta una garrapata, extráigala, idealmente sujetando la cabeza cerca de sus piezas bucales con una pinza. Luego, esté atento a síntomas de infección, principalmente fiebre, durante 30 días, dijo Thangamani.

Si se siente enfermo, consulte a un profesional de la salud, ya que podría tratarse de Powassan u otra enfermedad transmitida por garrapatas, y estas pueden transmitir múltiples patógenos en una sola picadura, concluyó Thangamani.

Su expectativa es que más personas tomen conciencia sobre estas enfermedades y su riesgo. “Es rara”, dijo, “pero tiene consecuencias importantes para la salud humana”.