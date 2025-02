La región española que busca profesionales de tecnología, operarios y entrenadores deportivos

España es uno de los destinos más elegidos por los argentinos para estudiar en el exterior o vivir. Según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística de España (INE), hay —al menos hasta enero de 2024— 415.987 personas nacidas en la Argentina que residen en España.

Entre las ciudades más elegidas por los compatriotas se destaca Barcelona, seguido por Madrid, Málaga, Islas Baleares y Valencia. A pesar de que todas son ciudades hermosas hay una región que aún no fue descubierta por muchos extranjeros y turistas pero que ofrece grandes beneficios para quienes la elijan: Aragón.

Se trata de una región del interior ubicada en el nordeste de España que está compuesta por las provincias de Huesca, Zaragoza y Teruel. Y su posición es estratégica ya que tanto el tren de Madrid a Barcelona como las principales rutas españolas pasan por Zaragoza.

“Estamos a 320 kilómetros de Madrid y 335 de Barcelona. Aunque los requisitos legales para vivir en Aragón son los mismos que en el resto de España, esta zona ofrece una alta calidad de vida, es cómoda y muy agradable para vivir. Además, estamos muy cerca de grandes ciudades porque de Zaragoza a Madrid en tren se tarda una hora y cuarto; y a Barcelona una hora y veinte minutos”, aclara Javier Azaña, especialista en Negocios e Inversiones de Aragón Exterior, organismo del Gobierno de Aragón para impulsar la internacionalización de la economía aragonesa.

Algunos turistas más intrépidos tal vez conozcan esta zona por sus hermosos castillos, su experiencia cultural, su gastronomía o sus paisajes especiales. Pero son pocos los visitantes que recibe esta zona, por eso los aragoneses la definen como un “turismo boutique”.

Más allá de los puntos turísticos, esta región ofrece atracciones especiales para quienes quieran vivir allí como una interesante alternativa a las ciudades más conocidas de España.

Según Azaña quienes elijan a Aragón para residir se encontrarán con una ciudad grande, como es Zaragoza, y también ciudades más pequeñas pero que cuentan con todos los servicios importantes, hospitales y una gran calidad de vida. Por otro lado, esta zona tiene un desempleo muy debajo de la media española. “Somos la segunda región que menos desempleo tiene en España”, destaca.

Oportunidades laborales

Según explica este especialista, España en general necesita técnicos de diferentes ramas y graduados superiores del área de informática y de telecomunicaciones. “Además de estos profesionales hemos observado que en las provincias aragonesas de Huesca, Teruel y Zaragoza faltan deportistas profesionales y entrenadores deportivos. También se necesitan operarios de industria, conductores de grúa e instaladores de maquinaria”, enumera.

Azaña revela además que esta zona se está posicionando como un destino interesante para atraer inversiones y eso —aclara— también impulsará la demanda de empleo. “Ya empezamos a notar que nos faltan los perfiles que mencioné, pero también personal de salud porque están llegando inversiones en esa área. Por eso son atractivos para nosotros los profesionales de la rama de la biología, la enfermería y la biomedicina, entre otros. Pero donde más escasez notamos es en informática. Las empresas de software tienen problemas para encontrar talentos y están dispuestas a negociar para poder conseguirla, incluso permiten realizar trabajo remoto”, señala.

Más allá del crecimiento tecnológico global la falta de estos perfiles en la zona se explica, también, porque Amazon Web Services y Microsoft establecieron su centro de datos para todo el sur de Europa en Zaragoza. “Realizaron una inversión que ronda los U$S 5.000 millones. Mientras que Meta y BlackRock aseguraron que también instalarán su centro de datos en esta zona, por eso vamos a necesitar más especialistas tecnológicos”, adelanta especialista en Negocios e Inversiones de Aragón Exterior.

Requisitos para vivir y trabajar en Aragón

Según Azaña no hay un fast track o vía rápida para obtener la residencia en esta zona, por eso aquel profesional argentino que quiera vivir en Aragón y no tenga pasaporte europeo necesita demostrar que tiene capacidad económica para instalar un negocio o que una empresa lo quiera contratar en España. “Generalmente una empresa publica la oferta de empleo en una Web pública, y espera un tiempo, creo que es alrededor de mes. Si no hay recursos locales pueden contratar especialistas del exterior. Creo que los perfiles informáticos, que son los más demandados, no tendrán problema en conseguir trabajo”, agrega.

Costo de vida e interés por los argentinos

Otro punto fundamental cuando una persona decide irse a vivir al exterior es analizar cuánto le rinde el sueldo en función al costo de vida de esa ciudad o región. Sobre este tema Azaña sostiene que Aragón es más barata para vivir que Barcelona y Madrid. “Es cierto que tal vez los sueldos en esta zona son menores que en esas dos ciudades mencionadas, pero también se gasta mucho menos. Un junior de sistemas cobra en Aragón aproximadamente 2000 euros al mes, mientras que aquellos profesionales que tengan más experiencia pueden llegar a cobrar un sueldo aproximado de 4000 euros”, aclara.

Para tener una referencia, según datos de Numboe el alquiler mensual de un departamento con un dormitorio en el centro de Barcelona cuesta cerca de 1300 euros y uno de tres dormitorios 2.197 euros. En el centro de Zaragoza, por su parte, el alquiler de un departamento de un dormitorio ronda los 670 euros, mientras que el de tres dormitorios cuesta, mensualmente, 900 euros.

Por último, es interesante tener en cuenta el gran interés que las autoridades de Aragón tienen por atraer a los argentinos, al punto tal que a fines de 2024 realizaron un evento en nuestro país para atraer turistas, talentos e inversores.

“Los talentos argentinos son atractivos para nosotros porque buscamos afinidad cultural, idiomática y, además, son mentalmente europeos. En otras palabras, se sienten más cercanos a nosotros por una cuestión histórica y cultural. Al mismo tiempo, en Europa hace años que no hay barreras en nuestras fronteras y quienes se querían mudar ya lo han hecho por eso ahora buscamos nuevos países que se interesen por nuestra región. Por otro lado, sabemos que en la Argentina muchos tienen pasaporte europeo lo cual facilita las cosas y gracias a la afinidad que tenemos sabemos que quienes vengan seguramente van a querer quedarse. Otra gran ventaja de los argentinos es que están muy bien capacitados”, finaliza Azaña.

