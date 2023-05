La sorpresa de un chileno después de llevar a su hija a una clínica de Mendoza: “Estaba preparado para que me destrozaran con la factura”

escuchar

En los últimos meses, el turismo chileno comenzó a cobrar cada vez más fuerza en Mendoza, en gran medida por el tipo de cambio favorable para los extranjeros. Pero el fenómeno podría no estar sólo relacionado con el circuito de compras. Esta vez, un hombre oriundo de aquel país no pudo disimular su sorpresa luego de llevar a su hija a un hospital público y luego a un centro de salud privado de aquella provincia. “Estaba preparado para que me destrozaran con la factura”, admitió.

Según publicó Diario Uno, el hecho se produjo cuando un un turista chileno que se encontraba en Mendoza debió asistir a un hospital público luego de que su hija presentara un cuadro de fiebre alta. El hombre no sólo se sorprendió con la atención médica, sino también con los precios.

“Hace unos días me vine a pasear a Mendoza, resulta que me pasó lo que no tenía que pasar: mi hija se enfermó. Estaba con mucha fiebre y tuvimos que llevarla al hospital para que la atendieran en urgencias. Nos dijeron que era gratis la salud, así que no nos complicamos, pero nos dieron para 22 horas. La verdad que no podía esperar tanto”, contó Cristian López en un video que subió a la red social de Tik Tok.

Ante la urgencia del cuadro, el turista decidió llevar a su hija a una clínica privada. Allí, el hombre se sorprendió por completo ante el bajo costo de la prestación. “Gasté $7.600, unos 14 USD o 12 mil pesos chilenos”, reveló el hombre. “Ya estaba preparado para que me destrozaran con la factura”, continuó el turista en relación a los precios de la atención médica.

Y tras ello, concluyó: “No quiero criticar al sistema de salud de Chile, ni alabar todo lo que hay acá. Mi hija y yo pagamos mensualmente 150 mil chilenos en el plan de salud, mientras que acá, sin plan de salud, que nos cobren eso...”.

El video del turista chileno se viralizó rápidamente y generó todo tipo de comentarios en la red social, donde varios usuarios, sobre todo mendocinos, destacaron el sistema de salud provincial.

