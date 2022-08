La UBA inauguró una nueva sede en la zona norte del Gran Buenos Aires

La Universidad de Buenos Aires (UBA) abrió un nuevo Centro Universitario Regional en el partido de Pilar, en donde a partir de este mismo cuatrimestre los estudiantes pueden cursar todas las materias del Ciclo Básico Común (CBC) y algunas asignaturas de las facultades de Derecho, Ciencias Económicas y Ciencias Veterinarias.

El nuevo edificio fue construido dentro del predio del Instituto Carlos Pellegrini —en la avenida Honorio Pueyrredón 1837— donde el municipio de Pilar busca instalar un poco educativo y tecnológico que incluya a la Universidad Nacional de Pilar, cuya creación aún está en manos de la Cámara de Diputados.

La sede cuenta con tres aulas, que ya funcionan para los cerca de 1500 alumnos inscriptos al segundo cuatrimestre del año.

“Es importante aclarar que lo que se inauguró el martes no es el CBC en Pilar, que tiene muchos años de vida y funcionamiento, sino una nueva sede. Hasta ahora el CBC de Pilar no tenía una sede propia sino que funcionaba en un centro comunitario que prestaba sus instalaciones, pero no eran óptimas porque no estaban pensadas para el dictado de clases y convivían con otras actividades. En cambio, este edifico es nuevo, exclusivo para CBC y tiene toda la infraestructura que necesitan docentes y estudiantes. Además, se encuentra en un polo educativo municipal que incluye, por ejemplo, la sede de la Facultad de Ciencias Económicas”, dijo el director del CBC, Felipe Vega Terra, a LA NACION.

Esta sede se suma a las 22 opciones para cursar el ciclo de ingreso a la universidad. Ocho de ellas —Montes de Oca, Ciudad Universitaria, Drago, Ramos Mejía, Puán, Paternal, Las Heras y Lugano— se encuentran en la ciudad de Buenos Aires y las otras 15 se reparten por toda la provincia de Buenos Aires: Avellaneda, San Isidro, Escobar, Baradero, Moreno, San Miguel, Bragado, Chivilcoy, Tigre, Lobos, La costa, Vicente López, Campana, San Andrés de Giles y Salto.

“Es primordial que los chicos puedan permanecer la mayor cantidad de años junto a sus familias, en sus barrios, y a la vez estudiar en un lugar tan cómodo como es este de Pilar. El esfuerzo que está haciendo el municipio de Pilar va a ser acompañado por la Universidad para traer la mayor cantidad de carreras”, dijo el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti.

En la misma línea, Vega Terra agregó que la UBA viene teniendo una política muy activa de articulación con los municipios de la provincia de Buenos Aires, no solo con los del primer cordón del conurbano sino también con otros más lejanos como Zárate, Salto, el partido de la Costa y otros. “Esta es una apuesta a aumentar y mejorar la expansión territorial de la universidad con la idea de brindar una ayuda significativa a los estudiantes durante el primer año, que es uno de transición porque en general los alumnos recién salen del secundario y estar cerca de su entorno ayuda”, dijo.

Autoridades de la UBA y el intendente de Pilar estuvieron presentes en la inauguración Gentileza UBA

Por su parte, Achával dijo: “Tener la sede de la UBA en el Instituto Pellegrini es fundamental porque nos acerca a la generación de empleo. Tenemos el parque industrial más grande del país y eso hace que nuestras industrias requieran personal con capacitación”.