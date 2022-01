La variante ómicron de Covid ya es predominante en la provincia de Buenos Aires

La variante ómicron de Covid desplazó a la cepa delta como la predominante en la provincia de Buenos Aires. Con más del 60% de los casos, prevalece sobre las restantes mutaciones registradas en el territorio, una situación que solo se constató hasta el momento en otras dos provincias: Córdoba y San Luis. El dato surge de un informe difundido por el Gobierno local en el que también se observa el aumento exponencial de los contagios y su relación con las internaciones en terapia intensiva, entre otras cifras y estadísticas.

“La semana pasada pasamos a tener 62% de los casos de ómicron y eso va a seguir aumentando. En muy pocos días la variante está reemplazando a la delta. Esto justifica la velocidad de los contagios”, explicó el ministro de Salud de la Provincia, Nicolás Kreplak, este mediodía en una conferencia de prensa.

A pesar de esta situación y en medio de una temporada de verano con altos números de ocupación, el funcionario aseguró que no se analizan restricciones y ofreció un dato alentador: “En cantidad de fallecidos no estamos aumentando, nos mantenemos en valores parecidos a noviembre y no se observa en una tercera ola en ese sentido”.

La evolución de la variante ómicron en la Provincia Provincia de Buenos Aires

En línea con los dichos del ministro, el informe difundido hoy por la Provincia al que accedió LA NACION da cuenta de una situación estable en relación con las internaciones en terapia intensiva, que a nivel general incluso muestran una caída en los últimos días. Esto se da en un contexto en el que los contagios, por el contrario, se incrementaron de manera exponencial.

Según las cifras suministradas por el distrito, en comparación con la segunda ola de Covid, donde los casos crecieron un 399% en el lapso de 8 semanas, los infectados aumentaron en un 2094% en solo 7: un ritmo 5 veces superior.

Evolución de la ocupación UCI adultos total PBA Provincia de Buenos Aires

A pesar de la impactante suba, los gráficos también reflejan lo expresado por Kreplak: no se vio afectada la cantidad de víctimas fatales en lo que va de enero ni en diciembre, cuando comenzó la tercera ola. Frente a situación, sumada a la estabilidad de las internaciones, el ministro anticipó que no tiene “ninguna medida en carpeta” en materia de restricciones y puso el foco en la responsabilidad individual: “Las medidas restrictivas las tienen que hacer los contactos estrechos o quienes sean positivos”.

El informe completo