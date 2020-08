En San Juan, hoy volvieron a las aulas en 14 de los 19 departamentos y solo los últimos años de cada nivel Crédito: Prensa gobierno de San Juan

Enrique Merenda Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 10 de agosto de 2020 • 16:20

"En el colegio todo bien. Bien las docentes. Pero el problema fueron los padres en la puerta. Yo me quedé en el auto, pero en la puerta parecía que si no pasara nada, sacando fotos, como un primer día de clases pero sin pandemia. Eso ha sido de terror", dice Alberto Landa, padre de un niño de sexto grado, que asiste a un colegio privado, en el departamento Pocito, en San Juan.

Según cuenta, ya les habían indicado cómo debían actuar en la puerta del colegio durante el ingreso de los chicos: "No había que reunirse a charlar, eso es una falta de responsabilidad de parte de nosotros, los padres". Si bien el Gobierno provincial había capacitado a 300 efectivos para que controlaran el ingreso en los establecimientos que volvían a clases, en esa escuela no hubo ninguno.

Más allá de eso, Landa contó que la emoción de su hijo por reencontrarse con los compañeros hizo que por un instante se olvidaran de todo lo que está pasando con la pandemia.

San Juan está desde hoy en la vidriera del país: es la primera provincia en volver con el dictado de clases en modo presencial. La última vez que las escuelas sanjuaninas vieron en sus patios y galerías a chicos con guardapolvos fue el viernes 13 de marzo. Luego, el domingo 15, se suspendió el dictado de clases en todo el país por imperio de la pandemia y las medidas preventivas que empezaban a adoptarse y que desembocarían en el inicio de la cuarentena el viernes 20 de marzo. Hoy volvieron a las aulas en 14 de los 19 departamentos y solo los últimos años de cada nivel.

La docente de sexto grado Melisa García, con sus alumnos

Pasaron casi cinco meses para que algunos alumnos pudieran volver a reencontrarse con sus compañeros, docentes y directivos. Que San Juan sea hoy la provincia que exhibe mejor estatus sanitario -22 casos positivos de Covid-19, todos importados y solo dos contagios por contacto estrecho, de los cuales hay actualmente cuatro casos activos y sin circulación viral- fueron los factores determinantes para que se pudiera dar este paso clave.

Con una temperatura agradable a primera hora del día para esta provincia, 6° y 4° grados de sensación térmica, los alumnos de los últimos años de cada ciclo llegaban a los establecimientos escolares con mucha incertidumbre por saber cómo sería esta nueva forma de ir a clases.

La hora de ingreso prevista fue a las 8. En el caso de alumnos del sexto grado de primaria, llegaban acompañados por sus padres. Algunos respetaron el protocolo y no se amontonaron en la puerta, llevaban puesto el barbijo e hicieron ingresar a los chicos cinco minutos antes del horario para evitar reuniones en el patio.

Cada uno de los chicos recibió un kit de higiene, que incluyó alcohol en gel, un tapaboca, jabón líquido y una toalla personal en una bolsa confeccionada con tela vegetal Crédito: Prensa gobierno de San Juan

En esta primera etapa del retorno progresivo a las escuelas en 14 departamentos sanjuaninos, el Ministerio de Educación de la provincia informó que hubo una asistencia del 70,46%. En el nivel primario asistió el 49% de alumnos; en el secundario, 67,12%; en las Escuelas de Educación Técnica, el 76,44%; y en las escuelas de gestión privada de nivel primario y secundario la asistencia fue del 89,28%.

El acto de regreso tuvo lugar en la escuela 12 de Agosto, del departamento Pocito, bajo estrictas medidas de prevención. De hecho, el establecimiento educativo fue remodelado para la ocasión. De manera virtual, acompañaron la jornada el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta y la viceministra de Educación de la Nación, Adriana Puiggrós.

Protocolo

En el ingreso a los establecimientos educativos se dispuso de un espacio para la toma de temperatura. Cada uno de los chicos recibió un kit de higiene, que incluyó alcohol en gel, un tapaboca, jabón líquido y una toalla personal en una bolsa confeccionada con tela vegetal. A los docentes se le proveyó de una máscara de acetato de uso exclusivo.

Melisa García es docente de sexto grado de la escuela 12 de Agosto. En diálogo con LA NACION dijo: "Vuelvo con mucha expectativa, con esta nueva modalidad, con barbijo, con la máscara, atendiendo el distanciamiento social. Es difícil: por un lado, es un período de adaptación, pero con muchas ganas de trabajar, de ver a los chicos, de mantener charlas con ellos. Si bien hemos estado en contacto, era diferente".

Respecto de cómo se preparó para esta nueva modalidad, sobre todo en lo emocional, dijo: "Estoy dando todo de acuerdo a la resolución protocolar para cuidar a los chicos y cuidarme, y en cuanto a lo pedagógico, realizando actividades sencillas, teniendo en cuenta que no todos los chicos tuvieron acceso a internet porque no tenían conectividad".

El Ministerio de Educación sanjuanino informó que hubo una asistencia del 70,46%

"Tengo que comenzar viendo si los chicos terminaron las guías, ponerme al día con la revisión de los cuadernos y, en función de eso, hacer actividades de repaso para recién desarrollar temas nuevos".

Un tema que preocupaba a las autoridades y los docentes era la decisión de los padres de enviar o no a los chicos. El propio ministro de Educación, Felipe de los Ríos, había anticipado que se iba a respetar la decisión de los padres que no quisieran enviar todavía a los chicos a la escuela.

Héctor Carrizo es portero de la escuela y será un actor clave en esta vuelta a las aulas: "Conocía la escuela anterior y no teníamos condiciones para recibir a los chicos, ahora sí. Tenemos todo para que al chico no le falte nada de los elementos de higiene. Hoy es un día especial, por el momento no habrá merienda para los chicos, cada uno deberá traer lo suyo".

"El día de hoy es histórico: ver los guardapolvos blancos con todo lo que esto implica, ni más ni menos que en la tierra del gran maestro de América", dijo el gobernador Sergio Uñac, destacando la figura del Domingo Faustino Sarmiento.

"Trabajamos codo a codo para alcanzar un estatus sanitario que nos ha permitido pensar en que la educación podía volver en la mañana de hoy", agregó.

Por su parte, el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, desglosó cómo fue el trabajo realizado con la provincia de San Juan para dar este paso: "Qué mensaje transcendente que en la tierra de Sarmiento hoy podamos emprender el regreso a las aulas en esta situación tan excepcional y tan única que estamos atravesando".