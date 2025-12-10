Aeropuertos Argentina inauguró el nuevo aeropuerto de San Juan tras una inversión de US$55 millones

Aeropuertos Argentina inauguró hoy formalmente las obras de renovación total del aeropuerto de San Juan (Domingo Faustino Sarmiento), que implicaron una inversión de más de US$55 millones y demoraron seis años, ya que se hicieron en dos etapas para no interrumpir el normal funcionamiento de la terminal.

En el acto de inauguración, Daniel Ketchibachian, CEO de la compañía que integra el holding Corporación América, que conduce el empresario Eduardo Eurnekian, dijo que los vuelos a San Juan crecieron un 11% interanual a noviembre pasado y que la terminal tiene más posibilidades de sumar frecuencias.

“Los vuelos a los aeropuertos centrales tuvieron un crecimiento muy grande. Bariloche, Córdoba y Mendoza crecieron muchísimo en el último tiempo y lo que se viene ahora, porque estamos esperando que sigan creciendo los vuelos, es el flujo a los aeropuertos secundarios en cantidad de pasajeros. Ahí es donde San Juan va a jugar un papel enorme y ya está preparado”, describió.

En tanto, el gobernador de la Provincia, Marcelo Orrego, dijo que San Juan está entre los tres destinos más elegidos a nivel nacional y que están trabajando para tener un vuelo que conecte con Chile.

“Creo que la conectividad es fundamental para el turismo, que es parte de nuestra matriz productiva. Por supuesto, Chile también es el primer productor de cobre mundial y tiene un complejo minero importante”, afirmó.

Por otro lado, indicó que los chilenos también están eligiendo San Juan por la apertura de pasos y la ruta comercial del Paso de Agua Negra, que hoy no está operativa, pero tuvo una prueba piloto el año pasado con los camiones de harinas. “Si logramos generar todo esto, tendríamos un tráfico de personas y un flujo de circulación importante que le haría muy bien a los sanjuaninos y a los chilenos también. Hay que entender que somos complementarios”, cerró.

La primera etapa de las obras fue finalizada en junio de 2023 e incluyó la construcción del 50% del edificio. Esta fase comprendió el nuevo hall de partidas, el sector de check-in, la sala de embarque nacional, locales comerciales y gastronómicos, así como edificios técnicos de apoyo a la operación.

La segunda etapa contempló la incorporación de un nuevo hall de arribos, un área de retiro de equipajes en cabotaje y en sector internacional, una nueva área de migraciones en arribos, un embarque internacional, dos puertas de embarque, un puente fijo más núcleo, una manga, un sector de control RX, un área de migraciones en partidas, un puesto fijo de acceso a plataforma y locales comerciales y gastronómicos.

La terminal dispone de 12 mostradores de check-in, dos cintas de equipaje, dos mangas de embarque, 12 locales comerciales, cuatro gastronómicos y salas de embarque para vuelos nacionales e internacionales, cada una con su propio bar y áreas de descanso.

Con una superficie total de 367 hectáreas, el aeropuerto —uno de los más importantes del oeste argentino— opera todos los días de 7 a 21 y recibe vuelos comerciales y privados, nacionales e internacionales. La terminal muestra un creciente flujo de pasajeros: en lo que va de 2025 (enero–noviembre) pasaron 183.444 personas, un 8,88% más que en el mismo período de 2024, año que contabilizó unos 186.476 pasajeros totales (enero–diciembre). Operan Aerolíneas Argentinas y Flybondi con vuelos regulares a Ezeiza y Aeroparque, aunque también operan vuelos no regulares a Rosario, Mar del Plata y Córdoba, entre otros.

Además de las inauguradas en San Juan, durante este año ya se finalizaron más de 10 obras en seis aeropuertos bajo la concesión de Aeropuertos Argentina: Viedma, Comodoro Rivadavia, Termas de Río Hondo, Río Cuarto, Aeroparque y Ezeiza. Fueron realizadas con una inversión que alcanzó los US$156 millones.

Otras inversiones

Hace una semana, el Gobierno nacional anunció que avanzará en la modernización de 13 aeropuertos, con una inversión que ascendería a cerca de US$500 millones para realizar 15 obras de infraestructura.

Según detallaron fuentes al tanto de las tratativas, aproximadamente el 70% del financiamiento provendrá del Fideicomiso de Fortalecimiento del Sistema Nacional de Aeropuertos, que se nutre del canon que pagan los concesionarios.

El 30% restante será una inversión directa de Aeropuertos Argentina, que opera la mayor cantidad de terminales en el país.

Las obras, anunciadas por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se desarrollarán en aeropuertos de 11 provincias e incluirán la construcción y/o remodelación de terminales, la modernización de pistas de aterrizaje y de salas de preembarque, entre otras intervenciones.

Así, se modernizarán los aeropuertos de Ezeiza, Aeroparque Jorge Newbery, Salta, Iguazú, Resistencia, Tucumán, Córdoba, Bariloche, Mendoza, Río Grande, Río Gallegos, Formosa y San Rafael.