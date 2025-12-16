Lanzaron el ranking de las mejores galletitas del mundo y la Argentina logró llegar al podio con su producto estrella

La gastronomía argentina volvió a destacarse a nivel internacional. En las últimas horas, la reconocida plataforma especializada en cocina Taste Atlas dio a conocer su ranking de las mejores galletitas del mundo, en la que el alfajor se ubicó en el tercer puesto del listado.

El ranking se construyó a partir de calificaciones de usuarios verificados, con un sistema que filtra bots y campañas de votación masiva. Según explicaron desde la plataforma, el algoritmo garantiza “pura matemática democrática”, sin jurados ni favoritismos. En ese contexto, el alfajor obtuvo una puntuación promedio cercana a 4,4 sobre 5, consolidándose como una de las galletitas mejor valoradas del planeta.

El ranking de las mejores galletas del mundo (Foto: Captura de pantalla de Taste Atlas)

El ranking de galletas completo

El primer lugar del ranking fue para las Melomakarona, también conocidas como Finikia, un dulce tradicional de Grecia asociado a las celebraciones navideñas. Aunque se cree que su origen se remonta a la antigua Fenicia, hoy son un símbolo indiscutido de la repostería griega. Estas galletas de sémola se elaboran con miel, ralladura de naranja, canela, otras especias, aceite de oliva y coñac. Una vez horneadas, se bañan en almíbar de miel y se espolvorean con nueces molidas, lo que les aporta una textura y un sabor característicos.

Las melomakaronas son hoy en día un dulce navideño típico de Grecia (Foto: Tastea Atlas)

En el segundo lugar se ubicó Makroud el louse, una galletita tradicional del norte de África, asociada principalmente a Argelia. Se trata de una receta sin harina, elaborada a base de almendras, huevos, azúcar y aromatizada con agua de azahar. Estas galletas se hornean hasta dorarse suavemente y luego se rebozan por completo en azúcar impalpable, logrando una textura que, según describen los especialistas, “se derrite en la boca”.

Los makroud el louse son galletas argelinas sin harina (Foto: Taste Atlas)

El tercer puesto fue para el alfajor, uno de los dulces más representativos de la Argentina y también muy popular en Uruguay. Taste Atlas lo describe como “dos galletas redondas y desmenuzables rellenas de dulce de leche o mermelada”, recubiertas con chocolate o espolvoreadas con azúcar glaceada. El nombre alfajor proviene de la palabra árabe al-hasú, que significa “relleno”, y su origen se remonta a Andalucía, España. Con la llegada de los españoles a América, la receta fue adaptándose en distintos países de Latinoamérica hasta convertirse, en el Río de la Plata, en un verdadero emblema cultural.

Los alfajores argentinos volvieron a ser los grandes protagonistas del certamen (Foto: Pexels)

En el cuarto puesto, con 4,2 puntos, se ubicó el stroopwafel, una especialidad tradicional de los Países Bajos que peleó de cerca con el alfajor argentino. Estas galletas consisten en dos finísimas obleas rellenas con una capa de jarabe espeso elaborado a base de azúcar, manteca y canela. El stroopwafel nació a fines del siglo XVIII en la ciudad de Gouda, y muchas fuentes atribuyen su invención a un panadero llamado Gerard Kamphuisen, quien habría creado la receta aprovechando restos de masa y almíbar.

En los Países Bajos, los stroopwafels se consumen tradicionalmente en la hora de la merienda con té o café (Foto: Tastea Atlas)

El quinto puesto del ranking fue para un clásico de la repostería escocesa, las colas de enagua, una variante de galleta de manteca reconocida por su forma triangular y su textura delicada. Su nombre peculiar tendría dos posibles orígenes. La versión más difundida sostiene que su forma recuerda a los pliegues de las enaguas del siglo XVI, como las que usaba María, reina de Escocia, quien era famosa por su afición a estas galletas.

Las colas de enagua obtuvieron 4.15 puntos de aceptación mundial (Foto: Tastea Atlas)

Otra teoría, señala que el término podría derivar del francés antiguo “petits cotés”, una expresión utilizada para referirse a galletitas. Suelen espolvorearse con glacé y se disfrutan tradicionalmente durante la hora del té.