Para amateurs: cómo hacer carne desmechada y renovar el menú navideño
Atrevete a innovar con el plato de la cena del 24 de diciembre y recibí a tus invitados con una oferta fresca y diferente a lo tradicional; es ideal para principiantes
- 2 minutos de lectura'
LA NACION
La cena del 24 de diciembre se asoma y muchos todavía no tienen un menú para compartir con sus familiares o amigos. Por ello, hacer una receta distinta puede marcar la diferencia y destacar entre el resto. Animate a hacer la carne desmechada ideal para comer en sánguche como entrada o plato fuerte. No requiere de conocimientos avanzados en cocina y su sabor es único.
Guía práctica para cocineros amateurs: cómo hacer carne desmechada para Navidad
Ingredientes:
- 750 g de carne de ternera (vacío, nalga o paleta).
- 2 litros de agua.
- 1 cucharadita laurel triturado.
- 1 cucharadita pimentón dulce.
- 1 cebolla picada.
- 1/2 morrón triturado.
- 100 ml vinagre de manzana.
- 1 cucharadita sal.
Paso a paso:
1
Cocción de la carne
- Sellá la carne en una sartén a fuego medio. Esperá a que sus laterales se doren y luego retirá.
- En una olla con los 2 litros de agua, disolvé los condimentos, el vinagre, la sal, la cebolla picada y el morrón picado.
- Añadí la carne y llevá a cocción a fuego medio. Tapá la olla.
- Cuando la carne esté tierna, retirar del fuego. Reservar una taza del líquido de la cocción.
2
Desmechado
- Todavía caliente, desmechá la carne con dos tenedores. Intentá obtener hebras finas de carne para que absorban el jugo de la cocción reservado.
- Colocá la carne en una fuente de vidrio tibia y volcá el jugo de la cocción.
- Servir.
Tiempo de cocción: 1 hora.
Tiempo de preparación total: 1 hora y 30 minutos.
Tips adicionales:
- Para que la carne esté más tierna, la noche antes de la cocción, macerala en un recipiente cerrado con 1 taza de vinagre y especias.
LA NACION
Conocé la nueva plataforma culinaria con recetas variadas y probadas, guías de cocina, masterclasses y mucho más, para inspirarte a cocinar y a comer mejor.
Ir a Foodit
Más notas de Trucos de cocina
Más leídas de Recetas
- 1
Para inexpertos: cómo hacer tomates rellenos, el clásico de Navidad
- 2
Sin azúcar ni harina: la reversión del pan dulce que hacía la abuela ideal para la mesa de Navidad
- 3
Pandoro: la receta del pan dulce 100% italiano que es furor y puede destronar al original
- 4
Huevos rellenos: la receta de la abuela para hacer en Navidad y sorprender a la familia