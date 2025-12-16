Para amateurs: cómo hacer carne desmechada y renovar el menú navideño

La cena del 24 de diciembre se asoma y muchos todavía no tienen un menú para compartir con sus familiares o amigos. Por ello, hacer una receta distinta puede marcar la diferencia y destacar entre el resto. Animate a hacer la carne desmechada ideal para comer en sánguche como entrada o plato fuerte. No requiere de conocimientos avanzados en cocina y su sabor es único.

Carne desmechada, el nuevo menú que podés aplicar para la cena del 24 de dicmebre (Fuente: Pexels)

Guía práctica para cocineros amateurs: cómo hacer carne desmechada para Navidad

Ingredientes:

750 g de carne de ternera (vacío, nalga o paleta).

2 litros de agua.

1 cucharadita laurel triturado.

1 cucharadita pimentón dulce.

1 cebolla picada.

1/2 morrón triturado.

100 ml vinagre de manzana.

1 cucharadita sal.

Paso a paso:

1 Cocción de la carne

Sellá la carne en una sartén a fuego medio. Esperá a que sus laterales se doren y luego retirá.

En una olla con los 2 litros de agua, disolvé los condimentos, el vinagre, la sal, la cebolla picada y el morrón picado.

Añadí la carne y llevá a cocción a fuego medio. Tapá la olla.

Cuando la carne esté tierna, retirar del fuego. Reservar una taza del líquido de la cocción.

2 Desmechado

Todavía caliente, desmechá la carne con dos tenedores. Intentá obtener hebras finas de carne para que absorban el jugo de la cocción reservado.

Colocá la carne en una fuente de vidrio tibia y volcá el jugo de la cocción.

Servir.

Carne desmechada ideal para Navidad

Tiempo de cocción: 1 hora.

Tiempo de preparación total: 1 hora y 30 minutos.

Tips adicionales:

Para que la carne esté más tierna, la noche antes de la cocción, macerala en un recipiente cerrado con 1 taza de vinagre y especias.