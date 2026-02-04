Las acciones argentinas cayeron hasta 12%; Bastián, el chico accidentado en Pinamar, despertó del coma
Además, aprobaron la reglamentación de la ley de discapacidad; Human Rights Watch mostró preocupación por algunas acciones del Gobierno. Estas son las noticias de la mañana del 4 de febrero de 2026
LA NACION
- Por segunda rueda consecutiva, el rojo volvió a aparecer en las pantallas del mercado financiero argentino. Luego de que las acciones y los bonos tuvieran un enero “ideal”, desde que arrancó febrero la tendencia cambió. Las acciones argentinas cayeron hasta 12% y el riesgo país superó los 500 puntos, en un contexto de clima internacional más adverso y la polémica que se generó a nivel local en torno a la renuncia de Marco Lavagna al Indec.
- Hace semanas, el hashtag #OpenToWork aparecía en el perfil del LinkedIn de Pedro Lines, hasta este lunes director técnico del Indec y hoy flamante reemplazante de Marco Lavagna luego del escándalo que marcó su salida al postergarse la publicación del nuevo IPC.
- Lines se quería ir del organismo estadístico por el bajo sueldo que percibía, y que hasta diciembre pasado apenas superaba los 3 millones de pesos de bolsillo.
- A casi un mes del accidente en la playa de Pinamar, Bastián, el niño de ocho años que resultó herido en un accidente en La Frontera, despertó del coma, según indicaron sus familiares en redes sociales. Macarena Collantes, su madre, había señalado en LN+ que el último parte médico era “bastante esperanzador”. En esta ocasión, Collantes emitió un comunicado en el que aseguró que su hijo reconoció a todos los que estaban acompañándolo.
- Después de su aprobación y promulgación, y enfrentar denuncias por demorar su aplicación, el presidente Javier Milei aprobó este miércoles la reglamentación de la ley de emergencia en discapacidad. El proyecto había recibido el aval en el Congreso a mediados del año pasado, sin embargo, el mandatario la dejó en suspenso hasta que sus impulsores explicaran de dónde sacaba los fondos para la implementación.
- La organización de derechos humanos Human Rights Watch incluyó en su Informe Anual 2026 un capítulo sobre la Argentina en el que cuestiona al Gobierno por intentar socavar controles constitucionales, obstaculizar la libertad de reunión y recortar programas sociales. A su vez, denunció que el presidente Javier Milei utiliza una “retórica hostil para estigmatizar a los periodistas”.
