Caen acciones y bonos, en medio de ruido local y un clima externo adverso

Por segunda rueda consecutiva, el rojo vuelve a aparecer en las pantallas del mercado de capitales argentino. Luego de que las acciones y los bonos tuvieran un enero “ideal”, desde que arrancó febrero la tendencia cambió y se inclinó a la baja, en un contexto de clima internacional más adverso y la polémica que se generó en torno a la salida de Marco Lavagna del Indec.

Este martes la Bolsa porteña cede 1,8% y cotiza en 3.050.886 unidades, equivalentes a US$2034 al ajustar por el dólar contado con liquidación (-2,1%). En el panel principal, las mayores bajas de la jornada se observan en las acciones de Sociedad Comercial del Plata (-5,3%), Edenor (-4,4%) y Aluar (-4,3%).

La tendencia es más notoria entre las acciones argentinas que cotizan en la Bolsa de Nueva York, en sintonía con los principales índices accionarios de Estados Unidos. Los papeles de Globant se hunden 12%, seguidos por Edenor (-5,3%), Irsa (-3,8%) y Mercado Libre (-3,7%).

“La reacción inicial de los inversores a los ponderadores en el IPC está reflejando un limitado efecto en los instrumentos financieros. Esto podría estar anticipando que, de fondo, sigue el apetito, al priorizarse las mejoras desde la macro. La expectativa está puesta principalmente en la acumulación de reservas, en avances en el proceso de desinflación y en un repunte más generalizado en la actividad económica para sostener la confianza de los agentes”, dijo Gustavo Ber, economista de Estudio Ber.

A pesar de que los bonos soberanos operan en negativo, el riesgo país sigue debajo de los 500 puntos básicos Richard Drew - AP

Los bonos soberanos operan en terreno negativo en casi toda la curva de vencimientos. Los Bonares muestran caídas del 0,88% (AL35D) y los Globales, de hasta 0,75% (GD46D). El riesgo país rebota una unidad y se ubica en 496 puntos básicos (+0,2%), de acuerdo con las pantallas de Rava Bursátil.

“La continuidad del proceso de acumulación de reservas resulta clave para profundizar la compresión del riesgo país y mejorar la percepción de solvencia de la Argentina. Existe una relación directa y significativa entre el nivel de reservas internacionales y el riesgo país. En su última emisión en los mercados internacionales, Ecuador presentaba un stock de reservas relativo y un nivel de riesgo país similares a los que exhibe actualmente la Argentina, lo que sugiere que una eventual salida al mercado podría encontrarse relativamente próxima”, señalaron desde la consultora económica Analytica.

Sin embargo, ayer el presidente Javier Milei expresó que por el momento el Gobierno no quiere volver a los mercados internacionales de deuda. En el plan oficialista, la intención es buscar financiamiento mediante otras vías y tener una “escasez de bonos soberanos”, lo que permitiría acelerar la baja del riesgo país.

El dólar blue cotiza a $1450 en la city porteña Camila Godoy

Dólar hoy

En la segunda rueda de la semana, el tipo de cambio oficial mayorista cotiza a $1445,54, equivalente a una baja diaria de $6,02 (-0,41%). De esta manera, quedó a una distancia del 8,5% del techo de la banda de flotación, que actualmente se ubica en $1569,40.

En las pizarras del Banco Nación, el dólar oficial minorista cerró a $1465, una baja de $5 frente al cierre anterior (-0,3%). En cambio, el precio promedio del mercado es de $1467,88, de acuerdo con el relevamiento que hace el Banco Central (BCRA) sobre las principales entidades financieras del país.

Los tipos de cambio financieros, en cambio, operan al alza. El dólar MEP aparece en las pantallas del mercado de capitales a $1459,66, unos $9,43 más que ayer (+0,7%). El contado con liquidación (CCL) cotiza a $1499,48, un incremento de $4,72 frente al cierre anterior (+0,3%).

En las cuevas y arbolitos que operan en la City porteña, el dólar blue se negocia a $1450, sin cambios frente al cierre previo.