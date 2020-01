Las acrobacias más osadas en la frontera norte de Pinamar

Los pilotos de motos hicieron acrobacias en el aire y Bj Baldwin hizo una gran demostración con su camión de 900 caballos de fuera Fuente: LA NACION - Crédito: Santiago Hafford

Alejandro Horvat 12 de enero de 2020 • 11:27

Tatuajes, gorra, remera y jean. Bj Baldwin, el piloto siete veces campeón del off road y dos veces ganador de Baja 1000, una carrera en Baja California, México, está apoyado sobre su monster truck de 900 caballos de fuerza. Ese camión de ruedas gigantescas es su herramienta de trabajo. Mientras espera que llegue su turno para salir a la pista disfruta de un show de saltos de estilo libre con motos todo terreno. El hombre dice que ya estuvo dos veces en la Argentina, pero es la primera vez que el norteamericano pisa la arena de la frontera norte de Pinamar. Acá se combina el aroma de la combustión con la brisa salada del mar, una mezcla que al público le fascina.

Baldwin no habla una palabra de español, pero sabe interpretar el entusiasmo del público que es una especie de lenguaje universal. "Estuve en el país otras dos veces, la verdad que me gusta mucho el asfalto y la arena, pero acá, en la playa, la arena es muy blanda y se tarda más en acelerar, pero igualmente vamos a brindar un gran show. La gente de la Argentina es muy apasionada, es un placer estar acá. Es muy lindo poder hacer esto frente al mar", dice Baldwin a LA NACION.

La frontera norte es un lugar de playas anchas y médanos empinados. Para llegar hay que acceder con una 4x4, un cuatriciclo o un UTV. Por eso el público suele tener cierta atracción por este tipo de shows vinculados a los deportes extremos en la arena. Aunque para muchos es la primera vez que ven una cosa semejante.

"Este tipo de eventos colaboran con el posicionamiento de Pinamar como destino extremo. Además, elegimos haberlo hecho en la frontera que es un lugar característico de este tipo de deportes, como las travesías en 4x4 o en cuatriciclos. La visita de Bj Baldwin, que es un icono de este deporte, es un honor para los pinamarenses y esperamos que sea el comienzo para que más eventos de este estilo se puedan seguir generando, sobre todo durante el año y no solamente en el verano.", argumenta Juan Ibarguren, secretario de turismo y desarrollo económico de Pinamar.

Las motos, a toda velocidad, toman las rampas y alcanzan, al menos, 20 metros de altura, lo que les da tiempo suficiente para soltar la máquina y hacer alguna pirueta en el aire. Una de las más llamativas es la "Superman", donde el piloto deja que la moto pase hacia adelante para agarrarse de la parte trasera.

"Me encanta en enduro. Yo practico este deporte en Tucumán. Allá me voy al cerro con la moto y practico. Ahora estoy parando en Cariló y me vine especialmente para ver este evento", relata León Hecker, de 32 años. "No solemos ver este tipo de deportes, pero acá, en la playa, está buenísimo. Nosotros andamos en moto, pero nada que ver a esto", dicen Francisco Falinari, de 34 años y Nicolás Federico, de 27.

Los que van y vienen sin cesar son los más chicos. Que ven a esos hombres motorizados como la encarnación de algún personaje de acción. "Es lo mejor que vi. Vos viste las vueltas que dan en el aire, aparte se sueltan de la moto cuando están ahí arriba, es increíble. Quiero comprarme uno de los trajes que usan", dice Dylan Fisco, un nene de 9 años que desborda de entusiasmo. "Es increíble, hacen esos saltos porque agarran mucha velocidad y después tiran el manubrio para atrás y dan una mortal", explica Juan Soriano, de 7 años, futuro piloto de motocross, si su madre, Agustina, lo permite. Por el momento da señales negativas moviendo la cabeza hacia un lado y al otro.

El predio está repleto de carpas donde reparten bebidas sin alcohol y energizantes. Hay música electrónica y hip-hop. Ellas en bikini, ellos en traje de baño. Todo transcurre bajo un sol abrasador y hace que los espacio con sombra sean muy buscados. De pronto se escucha un rugido que estremece a más de uno. Bj Bladwin prende el motor de su camión, acelera un poco en punto muerto y sale a recorrer la pista. La arena sale despedida en el sentido contrario del que avanzan las ruedas y genera nubes de arena que, por momentos, dificultan la visión.

"Este tipo es muy groso. En su país es muy conocido, el tema es que acá estos deportes no son centrales, acá casi todo se lo lleva el fútbol. Pero es un gusto cuando vienen estos eventos a la Argentina, los fanáticos nos juntamos todos e incluso un par de días antes nos mordemos las uñas", concluye Sebastián Salina, un cordobés de 30 años.