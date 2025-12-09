Pinamar: detectaron 27 casos de alcoholemia positiva durante el último fin de semana largo

La Agencia Nacional de Seguridad Vial, dependiente de la Secretaría de Transporte de la Nación, detectó graves casos de alcoholemia positiva en Pinamar durante el último fin de semana largo.

Según un comunicado de la ANSV, se fiscalizaron 1.205 vehículos, se realizaron 49 infracciones y se registraron 27 alcoholemias positivas durante controles efectuados en distintos puntos de la ciudad balnearia, en conjunto con autoridades provinciales y municipales.

Entre ellos, alertó por dos casos en su cuenta oficial de Instagram. Un conductor que circulaba con 2,21 g/l, y el otro con 0,46 g/l que manejaba un vehículo recreativo de alta potencia con menor estabilidad y protección. “Con alcohol en sangre, un error mínimo puede terminar en tragedia”, advirtió.

Según se percibe en los videos, los agentes les recordaron a los conductores detenidos y posteriormente sancionados que la tolerancia es cero en la Provincia de Buenos Aires.

La ANSV aclaró también que los controles -que se desarrollaron tanto de día como de noche, en los accesos a la ciudad y en la zona de La Frontera, una zona de médanos y playa con alta circulación de vehículos, en particular cuatriciclos y UTVs, que requieren fiscalización constante- tiene como objetivo “reforzar la seguridad vial, prevenir siniestros y verificar el cumplimiento de la normativa vigente”.