Las claves del verano: cómo la fuerte ola migratoria de los últimos dos años cambió Punta del Este

PUNTAL DEL ESTE (Enviada especial).- La temporada alta prometió y cumplió. Los argentinos volvieron a copar la ciudad balnearia estrella de Uruguay con una abultada agenda de eventos y celebraciones. Con un 90% de ocupación en hotelería y los alquileres en igual medida para la primera quincena, Punta del Este recuperó sus cifras previas al Covid-19. “ Esta temporada es espectacular . La cantidad de gente que vino, la cantidad de gente que está y la que se espera para febrero es realmente como el Uruguay de antes de la pandemia”, evaluó Wally Diamante, el director de la firma Grupo Mass, en diálogo con LA NACION.

Punta del Este fue el destino selecto del verano, tanto para argentinos como para brasileños. Pero también para estadounidenses, que se convirtieron en el tercer público internacional con mayor presencia en el Este. Y esta “revancha de verano” llegó en medio de un proceso de transformación en la ciudad, por la fuerte ola migratoria los últimos 24 meses. ¿Cómo impactaron esta ola migratoria, y las transformaciones que generaron, a la temporada 2023?

Ruta gastronómica, en expansión y consolidada

Los veraneantes frecuentes de Punta del Este siempre estuvieron familiarizados con un destino de playas divinas, pero la pandemia la posicionó también por su ruta gastronómica, que en los últimos años entró en expansión.

Según la experta en gastronomía y hotelería Carla Tchintian –creadora de la guía Dónde comer Como pez en el agua, que concentra casi cien propuestas de restaurantes en el Este- en los años previos a la pandemia, la cocina esteña se caracterizaba por ser mucho más fuerte en la zona de la Península, destinada a atender al paladar variado, sobre todo brasileño y argentino. “Había como una similitud en las cartas. Tenían miniaturas de pescado, croquetas, todos tenían propuestas parecidas, aunque, por supuesto, había algunos que se destacaban”, explica.

La ruta gastronómica de Punta del Este está en expansión Natalia Ayala - LA NACIÓN

La crisis sanitaria y la llegada masiva de argentinos tuvo particular influencia en la escena gastronómica esteña. “Durante la pandemia, la cocina de producto comienza a tomar protagonismo, ni que hablar con los cafés, que empezaron a abrir muchísimos. Antes no existía que hubiera un café abierto fuera de temporada, eso es influencia de argentinos”, sostiene.

Así, desde propuestas instaladas en Punta Ballena como Medio y Medio a novedades en José Ignacio como Osaka, que combina lo mejor de la tradición japonesa y peruana; Napulé Notte, punto de encuentro del verano con foco en la cocina italiana; el imbatible Parador La Huella; y apuestas nuevas como Tres; llegaron para colmarse de locales y turistas en todos los focos neurálgicos del Este. En la Península, la cocina de UMI Cocina Nikkei –que abrió hace unos meses- llegó para renovar los clásicos con rico sushi y así aportar una cuota de frescura a la zona histórica de la ciudad. En La Barra, el ya clásico Fasano se instaló para conquistar al público más exclusivo, sobre todo brasileño.

En las playas Mansa y Brava los que pisaron fuerte fueron los paradores como Ovo Beach, I’Marangatú, Posto 5, Magnum y Rock and Roll, con propuestas de lujo para disfrutar sobre la playa. A pasitos nada más, este verano sumó también el rooftop & bar Huma, en The Grand Hotel, de lo más convocante de la temporada por ser el único del estilo.

El café de especialidad confirmó que la tendencia llegó para quedarse en el Este. La Bici, en la Punta; La Linda Bakery, en Manantiales; Alisón Café, en La barra, son solo algunos de los lugares de calidad que desbordan de clientes mañanas y tardes en el Este.

El atardecer es la nueva noche

Los tiempos en los que la noche se concentraba en los boliches esteños como Tequila parecen haber quedado en el pasado. La agenda de salidas en Punta del Este estuvo atravesada por la llegada de productores y músicos de talla internacional. “Se tuvo una artística de DJs que realmente es comparable con Ibiza. Vinieron los mejores internacionales y todas las fiestas quedaron llenas”, sostuvo Diamante.

Sunsetstrip 2023, con Hernán Cattaneo Gonzalo Lopez, Tebi Salino, Buena Productora

El calendario –la mayoría enmarcados en mágicos atardeceres- lo marcaron gigantes de la industria como Hernán Cattaneo, Monlink y Eelke Klejin, Marco Carola, Claptone, The Martinez Brothers, Arbat, Kolombo y Who Made Who.

El arte que pisa fuerte

Tras la inauguración del Museo de Arte Contemporáneo Atchugarry (MACA) el último verano, el arte demostró su fuerte pisada en territorio charrúa. En el predio de 45 hectáreas donde funciona hace quince años la Fundación creada por el artista Pablo Atchugarry, la insitución uruguaya logró reunir en un par de muestras extraordinarias a Julio Le Parc y Guillermo Kuitca. Se trata de dos salas consagradas a la obra de artistas universales, en dos tiempos y en dos siglos, y estará disponible todo el verano.

Montaje de la muestra de Le parc y Kuitca en Punta del Este, museo MACA.

El museo nacido de un sueño llegó para cambiar la rutina playera. La propuesta llegó para consolidar el rediseñó la cartografía del balneario esteño, que también celebró otra edición del festival internacional Este Arte, testimonio del anclaje de la escena cultural y artística en la ciudad uruguaya.

Nuevas aperturas y construcciones a tope

De acuerdo a datos a los que accedió LA NACION, en Punta del Este hay –hasta ahora- unos 3 millones de metros cuadrados en construcción. Los proyectos inmobiliarios se reparten en todo el corredor esteño, desde Punta Ballena hasta José Ignacio. Barrios cerrados, edificios de pocos pisos y torres de gran porte, son solo algunas de las iniciativas que consolidan a la ciudad como una propuesta de todo el año. Tan es así, que los proyectos ya no son solo residenciales, sino que tienen en cartelera propuestas edilicias para oficinas.

Punta del Este, en expansión

El arribo de lo que la intendencia de Maldonado apunta son al menos 15 mil argentinos en los últimos dos años supone también la apertura de negocios de belleza. “La apertura de Nails & Co, el spa de manos y pies marcó tendencia con sus diseños y colores para la temporada de verano 2023″, aseguró Diamante. El local, una propuesta importada desde la Argentina al Uruguay, se alza en las inmediaciones de la calle 20 –conocida como la Fashion Road- de la Punta. El coqueto espacio abrió con la idea de mantenerse disponible todo el año, a la par de otros clásicos como Machado’s y Demicenter.