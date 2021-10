Las deudas de salud pública que podrían derivar en nuevas crisis sanitarias

En un momento epidemiológico favorable de la pandemia, especialistas advierten sobre los otros problemas de salud pública que hay que empezar a compensar rápidamente para evitar nuevas crisis sanitarias, como la aparición de brotes de otras enfermedades, los controles de preventivos o la puesta al día de tratamientos, pero sin abandonar la alerta frente a un nuevo aumento de casos de Covid-19.

“La pandemia no terminó, no la damos por finalizada. Estamos en una etapa diferente, donde tenemos por el momento menos infecciones, pero en la que tenemos que continuar con los cuidados preventivos y tener en cuenta todo lo que nos va dejando”, sostiene Claudia Salgueira, presidenta de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI), durante la primera jornada de la reunión científica anual de la entidad en un hotel de Puerto Madero.

En diálogo con LA NACION, enumera algunas de esas deudas pendientes: el avance de la resistencia antimicrobiana, la falta de cobertura de la vacunación de los chicos y los adolescentes (con un descenso del 75% para todas las dosis de calendario agravado por la pandemia), otras enfermedades que quedaron desatendidas, los pacientes con VIH que no concurrieron a sus controles o el aumento de las infecciones de transmisión sexual (ITS), entre otros. “Todas estas situaciones siguen avanzando y tenemos que prestarle mucha atención”, afirma Salgueira.

De hecho, hasta pasado mañana, las presentaciones que podrán seguir de manera presencial o virtual los más de 6800 profesionales inscriptos en el XXI Congreso de la SADI y el V Congreso Latinoamericano de Medicina del Viajero, con la Sociedad Latinoamericana de Medicina del Viajero (Slamvi), prometen una mirada interdisciplinaria de esos problemas que Covid-19 puso en espera y su curso están permitiendo evaluar ya en los últimos meses.

“Si hay algo que aprendimos de la pandemia es que todo es muy dinámico. Hay países que aún siguen con un incremento de casos de Covid-19 que preocupan, como Reino Unido, porque siempre predecimos lo que nos iba a pasar por lo que estaba pasando en Europa o el hemisferio norte. Por esto, es que hay que seguir atentos”, dice Wanda Cornistein, presidenta del Comité Científico del congreso.

Trípode del cuidado

Experta en la prevención y el control de infecciones hospitalarias —es jefa de ese servicio en el Hospital Universitario Austral—, enseguida se refiere a lo que denomina el “trípode del cuidado”: uso del tapabocas o barbijo, distanciamiento y ventilación.

“Si estoy en un ambiente cerrado, tengo que reforzar el uso del barbijo y el distanciamiento. Si estoy al aire libre, un ambiente ventilado, puedo aflojar el sostén de ciertas medidas si mantengo las otras dos —insiste—. En ese trípode se basa el cuidado no solo para Covid, sino también para otras enfermedades que se están dando en este momento, como la infección por virus sincicial respiratorio o adenovirus, que se están diseminando en los colegios, entre los adultos y por los que tenemos pacientes internados, como por otros virus, que comparten ese trípode de cuidados con el coronavirus. Obviamente, debemos retomar las actividades que solíamos hacer, pero manteniendo ese trípode. Hay que seguir atentos.”

Para eso, enseguida pone ejemplos sobre cómo sostener esas conductas en lo cotidiano sin perder de vista esas tres medidas de cuidados clave. En un restaurante, donde hay que abandonar una —el barbijo― para poder comer o beber, hay que mantener un mayor distanciamiento y abrir las ventajas para que corra el aire. En un banco, donde no está esa posibilidad de aireación, hay que usar el barbijo y mantener la distancia. En una oficina, con la presencialidad, se debe mantener una distancia prudencial con quien esté al lado, usar el tabapocas y mantener las ventanas abiertas.

“La ocupación hospitalaria por Covid-19 bajó significativamente y los casos positivos detectados en la guardia descendieron, pero no hay nada publicado aún [en la literatura científica] sobre la población vacunada en un 70% por lo menos en la ciudad de Buenos Aires y, en promedio, en un 56% en el país, con una vacuna como Sputnik, que representa una gran proporción de la vacunación local. Y, a la vez, ya pasaron unos cuantos meses con población vacunada —continúa Cornistein—. Por lo tanto, no sabemos cómo esos factores se van a comportar. No contamos con una evidencia, no tenemos de dónde copiar o qué mirar.”

La certeza, señala la especialista, como ya lo vienen explicando inmunólogos, infectólogos y epidemiólogos, es que el virus que causa Covid muta y tendrá variantes como el resto de los coronavirus. “Cuán agresivas serán las mutaciones y cuánta protección vamos a tener para afrontarlas, no lo sabemos”, dice Cornistein durante una pausa de las presentaciones.

En lo personal, opina que “estamos lejos” de lo ya vivido con las internaciones y los fallecimientos en las olas anteriores.

“No pienso que vayamos a volver a esa situación, pero sí que vamos a tener Covid como enfermedad leve, a lo sumo moderada, pero sin requerimiento de hospitalización ni con los desenlaces fatales que hemos visto durante este año y medio —plantea—. Pero el virus va a seguir circulando y ahí sí hay que dar un mensaje para los grupos vulnerables, como las personas inmunocomprometidas, los pacientes oncológicos o los mayores. Esa es la población en la que podemos volver a tener complicaciones que no queremos tener. Hay que pensar en cuidarse por uno y esos grupos que hay que proteger. Es el sentido común el que hará a que podamos salir mejor de esta situación y no nos tome por sorpresa una nueva ola.”