La marcha por la ley universitaria se hará desde las 17; el Gobierno envió 45 pliegos de jueces y fiscales al Senado

El Gobierno envió 45 nuevos pliegos de jueces y fiscales al Senado para negociar con la oposición dialoguista. Hay 16 candidatos que corresponden a jurisdicciones del interior y de la provincia de Buenos Aires, y 29 de tribunales, juzgados, fiscalías o defensorías federales y nacionales con asiento en la ciudad de Buenos Aires. Entre los pliegos más salientes de los jueces candidateados está Tomás Rodríguez Ponte para ocupar el juzgado federal 2 de Lomas de Zamora, con jurisdicción sobre el aeropuerto de Ezeiza, casado con la fiscal Alejandra Mangano, que hace semanas pidió cerrar la causa contra Adorni por el viaje de su mujer a Nueva York.

Con una nueva marcha federal, las universidades vuelven a reclamar por la ley de financiamiento. En la ciudad de Buenos Aires, la concentración será a las 17 en Plaza de Mayo, y habrá discursos desde las 18. Reclaman la inmediata implementación de la ley de financiamiento y la recomposición salarial docente y no docente. Las movilizaciones se van a replicar en todas las provincias del país.

Trasladaron a Julio de Vido a su quinta en Zárate para cumplir prisión domiciliaria. El exfuncionario kirchnerista, de 76 años, cumple condena a cuatro años de prisión por la tragedia de Once, donde fue declarado culpable de fraude al Estado. La Cámara Federal de Casación Penal aceptó su pedido a raíz de algunas patologías crónicas que padece.

Nueva audiencia en el juicio por la muerte de Maradona. Se desarrolla hoy la novena jornada del proceso que busca determinar las responsabilidades sobre los siete acusados. Se espera la declaración de Mario Schiter, el médico de Diego durante su rehabilitación en Cuba, quien había desaconsejado la internación domiciliaria. También declararán dos profesionales del hospital Ipensa que lo evaluaron antes de la cirugía.

Donald Trump dijo que logrará una “victoria total” en Medio Oriente. El presidente de Estados Unidos aseguró que el alto el fuego solo tiene un 1% de chances de sobrevivir. Además, calificó de “estúpida y basura” la respuesta del régimen a la propuesta norteamericana. Mientras, el presidente del parlamento iraní sostuvo que “las fuerzas armadas del régimen están preparadas para dar una respuesta ejemplar a cualquier acto de agresión”.

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