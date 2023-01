Las razones por las que este año solo hubo accidentes menores con cuatriciclos y UTV en Pinamar: a cuánto ascienden las multas

escuchar

PINAMAR (De un enviado especial).– La frontera norte de Pinamar es un mundo aparte. Mientras que en el resto de las playas de esta ciudad balnearia se repite la imagen de las carpas de los paradores y los grupos de turistas tomando sol, allí la escena es por momentos más cercana a la de una competencia de vehículos off road que a un lugar familiar y de descanso. “En la frontera uno viene a disfrutar de la playa, obvio, pero también es la zona donde podés exprimir los cuatris y las motos en los médanos. Es un lugar ideal para eso”, describe Natalia Fornaro, de 33 años, que vive en Olivos, en el conurbano bonaerense. Llegó a este municipio costero con su novio en una pick up japonesa y trajeron un cuatriciclo gigantesco.

Este año, según Matías Yeannes, el jefe de Gabinete de Pinamar, hay 40 agentes de tránsito destinados al control de las fronteras norte y sur, además de la presencia de la Dirección de Seguridad en la playa y de los operativos policiales que se realizan con cierta frecuencia, aunque buena parte de los médanos sean propiedad privada. Por su parte, Gonzalo Berrios, coordinador de tránsito de Pinamar, señala que desde el 31 de diciembre hasta la fecha retuvieron 41 vehículos, entre camionetas, cuatriciclos, motos y UTV (utility task vehicle), que son utilitarios 4x4 de estructura tubular o jaula antivuelco.

Controles policiales y de tránsito se despliegan en Pinamar sobre utilitarios 4x4, cuatriciclos y motos Tomás Cuesta - LA NACION

“Se retuvo una enorme cantidad de vehículos por cometer faltas muy graves. Por ejemplo, muchos no tenían título de propiedad, no tenían licencia o eran menores de edad al volante. Es importante que la gente tome consciencia, se cuide y salga con el vehículo en condiciones para circular por la vía pública. Las multas varían entre los $10.000 y $102.000”, sostiene Berrios.

En los controles les solicitan a los conductores, dependiendo del tipo de vehículo, elementos de protección, el seguro y la licencia, y cabe destacar que hay un carnet con una categoría especial para cuatriciclos.

“Los UTV se manejan con la misma licencia que los autos, pero los cuatriciclos tienen una categoría especial, que son la A2 y A3 para triciclos y cuatriciclos. Para rendir el examen práctico hay municipios que tienen pistas habilitadas, no se puede rendir en cualquier lado. Pinamar tiene una pista y muchos lo rinden acá”, agrega Berrios.

Frontera norte de Pinamar, el lugar favorito para ingresar con 4x4, motos y cuatriciclos Tomás Cuesta - LA NACION

“Toda la documentación y elementos de seguridad se solicitan en el ingreso. Hemos delimitado zonas seguras en donde la gente puede estar tranquila porque por allí no circularán vehículos. Luego si la gente quiere salir del área segura y entrar en los médanos, eso ya es incontrolable por la extensión de la superficie que habría que vigilar, que además buena parte de ese territorio es propiedad privada. Pese a esto último, muchas veces hacemos operativos con la policía, sobre todo en la zona de la olla en donde hubo picadas con camionetas y otros vehículos”, indica Yeannes.

Esta temporada, si bien los controles son muy similares a los de años anteriores, el dato positivo es que hasta el momento solo hubo accidentes menores que no dejaron ningún herido grave. En la temporada anterior, a esta altura ya había dos fallecidos. Uno fue un joven de 32 años que circulaba en un cuatriciclo sin casco e impactó contra un UTV, mientras que el otro caso fue el de una mujer de 33 años que perdió el control de su cuatriciclo luego de saltar un médano.

“La actividad con ‘cuatris’, UTV, motos de agua y camionetas existía décadas antes de que asumiera y seguirá existiendo. Para una parte importante de nuestro público, la frontera es un lugar único y algo que hace a Pinamar tan especial. Aumentamos los controles desde que asumí, generamos corredores seguros e incorporamos ambulancias. La situación mejoró mucho respecto a hace unos años, aunque siempre estamos a merced de un irresponsable para que parezca que los controles no sirven o no funcionan”, opina Martín Yeza, intendente de Pinamar.

Las nuevas estrellas de la arena

Los protagonistas de los saltos en la arena de las últimas temporadas fueron los UTV. El precio de estos vehículos oscila entre US$10.000 y US$50.000. Los modelos que más se importan y comercializan en la Argentina son los de marcas norteamericanas. Los japoneses también han desarrollado modelos muy sofisticados, pero no es frecuente encontrarlos en los concesionarios. Los de marcas chinas suelen ser los más económicos. Con los cuatriciclos pasa lo contrario: las firmas japonesas se imponen, y los valores varían entre US$5000 y US$22.000. Para ingresar a la frontera, según Berrios, no es obligatorio que los UTV o los cuatriciclos estén patentados.

Las multas por faltas cometidas con UTV o cuatriciclos varían entre los $10.000 y $102.000 Tomás Cuesta - LA NACION

“El problema es que en Pinamar hay mucha plata, pero pocos saben manejar. Uno ve aparatos de 50 lucas verdes, una cifra impresionante para un UTV que solo se usa en la arena cuando venís de vacaciones, y lo manejan hombres o mujeres que no tienen ni la más pálida idea de cómo maniobrar en la arena. Que un UTV sea muy costoso no quiere decir que se maneje solo o que uno no pueda chocar. De hecho, mientras más caro sea, va a ser más peligroso porque seguramente tenga mucha más potencia”, describe Matías Ortiz, que hace 15 años que veranea en la frontera norte de Pinamar.

La frontera también tiene su faceta familiar. Muchos aprovechan que pueden bajar a la playa con las camionetas y se arman de una cantidad impresionante de provisiones y elementos para desplegar sobre la arena.

La familia de Ulises González, en la frontera norte de Pinamar Tomás Cuesta - LA NACION

Tal es el caso de la familia de Ulises González, de 24 años, que vino con toda su familia. Son de San Andrés de Giles y de Carmen de Areco. Juntos forman una multitud. Cuentan con un gazebo de unos 10 metros de largo, tienen alrededor de 12 reposeras, heladeritas, anafes, una cortina para dividir ambientes y poder cambiarse, dos mesas, sillas, vasos, platos, cubiertos, y la lista sigue.

“Llegamos siempre en tres camionetas. Ya tenemos las tareas bien divididas para no demorar mucho tiempo en cargar todo, luego instalarlo sobre la playa y, al final del día, levantarlo. Hay gente que dirige y otros que ejecutan. Venimos con de todo. Tenemos la cocina con anafe y plancheta, tenemos una sandía enterrada debajo de la arena para que se mantenga fresca, la verdad que estamos muy equipados. Pasamos todo el día acá, aunque se nuble o llueva porque nos metemos abajo del gazebo y estamos bárbaros. Este año trajimos una moto también, pero no trajimos los cuatriciclos porque necesitás el registro especial para manejarlos, es un lío”, describe González.