Las siete señales que predisponen a una mujer a sufrir un infarto

Ante el aumento de casos de infartos sufridos en mujeres, el cardiólogo Jorge Tartaglione repasó en una entrevista con LN+ siete señales o factores de riesgo que predisponen a este grupo a sufrir infartos.

Sin desconocer el mundo en el que vivimos hoy o el estilo de vida que impera en esta época, el especialista mencionó a: la soledad, la vida sedentaria, el colesterol alto, la contaminación ambiental, el estrés continuo y no controlado, la hipertensión, diabetes y sobrepeso, y el consumo de alimentos ultraprocesados dentro del listado de los ítems más destacados para tener presente.

Tartaglione

Tartaglione explicó que el estrés “impacta notablemente” en la mujer de este siglo” y que, en ese sentido, las estadísticas hablan por sí solas. Por eso, el cardiólogo advirtió que el actual ritmo acelerado de la sociedad conduce a un estilo de vida digitado por el estrés crónico, el sedentarismo, la privación del sueño y mala alimentación.

“Son subestimados”

Por otro lado, en una especie de mea culpa, admitió que los dolores cardíacos son “subestimados hasta por los propios médicos”. En esa dirección, aclaró que el dolor de pecho no es un síntoma claro de infarto femenino.

Según la literatura médica, el típico dolor en el pecho a veces es menos específico en la mujer, que puede sufrir otros síntomas, como náuseas, vómitos e indigestión.

“De vez en cuando la mujer viene, se agarra la blusa y te dice: ‘Doc, tengo una sensación rara, no es un dolor de pecho, pero se me extiende’”, explicó.

Por ello, antes de despedirse, detalló: “No hay que subestimar cuando una mujer te dice: ‘Siento algo raro’, porque puede haber algo detrás. Controlá los factores de riesgo y cuidate”.