Le acreditaron US$3.000.000 por error y pasó 12 horas como millonario

Eduardo David Capelli, oficial superior retirado de la Fuerza Aérea Argentina, recibió por error un depósito de US$3.000.00 en su cuenta bancaria y durante unas 12 horas figuró como titular de ese monto, que luego fue revertido tras dar aviso a la entidad financiera.

El propio Capelli contó los detalles del episodio en una entrevista brindada a Radio Mitre, donde explicó que el dinero apareció acreditado en su caja de ahorro en dólares y que, al detectarlo, tomó una captura de pantalla y se comunicó de inmediato con el banco para dejar constancia de que se trataba de una situación ajena a su operatoria habitual. “Yo tenía 2000 dólares solamente. Soy oficial superior de la Fuerza Aérea Argentina, ya retirado, y nosotros no ganamos ese dinero”, señaló.

Por el alto monto, el titular de la caja de ahorro temió tener problemas impositivos Aníbal Greco

Según relató, el depósito correspondía a una liquidación de bonos del Estado identificados como N30 y alcanzó un total de US$3.144.000. “Es una caja de ahorros en dólares, nada más. Entonces informé la novedad al oficial de inversiones, que después me confirmó que era un error. Pero el dinero, los US$3.000.00, estuvieron en mi cuenta en algún momento”, afirmó.

Capelli explicó que su principal preocupación fue evitar cualquier inconveniente con los organismos de control fiscal. “No quiero tener ningún tipo de problema impositivo ni nada que se le parezca”, remarcó, al tiempo que detalló que insistió ante el banco para que la situación quedara debidamente registrada.

Tras avisar al banco, el error fue revertido y la suma dejó de figurar a nombre del exoficial Freepik - Freepik

El exoficial relató que revisó varias veces la aplicación bancaria antes de comunicarse con la entidad. “Reinicié la aplicación, reinicié el teléfono. Tuve que fijarme bien, hacer una captura de pantalla y ahí nomás le informé al banco. El problema es que esa plata estuvo en mi cuenta”, dijo, al describir la secuencia que se desarrolló en pocas horas.

Durante el diálogo que mantuvo con Radio Mitre también explicó que analiza realizar presentaciones ante otros organismos, además del aviso al banco. “Es algo que tengo pensado hacer”, señaló, y justificó esa decisión en la magnitud del movimiento registrado. “ARCA y todas las instituciones del Estado que se dedican a la parte impositiva eso lo ven permanentemente y un movimiento de US$3.000.00 en bonos del Estado de golpe es medio raro”, sostuvo.

El episodio se resolvió en el transcurso del mismo día, cuando el banco revirtió la acreditación y el dinero dejó de figurar en la cuenta, cerrando así un período que Capelli definió como inesperado.