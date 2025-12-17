Chubut: una oficial de policía desapareció sin dejar rastro y encontraron su auto encajado en un banco de arena

Un nuevo misterio sacude a la provincia de Chubut: una joven oficial de policía desapareció sin dejar rastro el sábado y encontraron su auto encajado en un banco de arena. Las autoridades desplegaron un amplio operativo de búsqueda y rastrillaje para dar con su paradero. En octubre, una pareja de jubilados desapareció de forma similar mientras caminaban por un campo a pocos kilómetros de Comodoro Rivadavia.

Según informó el Ministerio Público Fiscal, la joven desaparecida fue identificada como María José San Martín, de 25 años, quien presta servicios en la División Policial de Investigaciones de la localidad de Sarmiento, ubicada a casi 150 kilómetros de Comodoro Rivadavia y cerca de los lagos Musters y Colhué Huapi.

En redes sociales circularon mensajes con cadenas de oración para María José San Martín

El viernes 12 de diciembre ella, junto con una compañera, tomaron la ruta desde Sarmiento hacia Colhué Huapi a bordo de un automóvil para hacer una guardia en un yacimiento de petróleo, como servicio adicional. Sin embargo, cuando aun faltaban 70 kilómetros para llegar al destino, chocaron contra un banco de arena y el auto quedó encajado.

Sin poder retirar el vehículo, pasaron la noche en el interior, esperando que algún otro conductor se detuviera a ayudarlas, dado que no tenían señal en sus teléfonos para pedir auxilio.

El sábado 13 esperaron durante la mañana para ser rescatadas, la desesperación las venció y alrededor de las 15 decidieron salir a caminar para encontrar algún punto alto que las ayudara a conseguir señal, según indicó la compañera de San Martín en su declaración.

No obstante, mientras se adentraban en el campo, las sorprendió una tormenta de arena y polvo que provocó que se separaran. La compañera regresó hasta el auto, pero no volvió a ver a San Martín.

Al cabo de unas horas fue rescatada y regresó junto con un amigo para buscarla. Sin embargo, no había rastro de su paradero y decidieron dar aviso en la comisaría de Sarmiento. Recién el domingo 14 el Ministerio Público Fiscal tomó conocimiento de la situación y dispuso un operativo y protocolo para encontrarla.

Para el rastrillaje y la búsqueda de San Martín se solicitó la colaboración de diferentes entidades, entre ellas la Policía Federal, los Bomberos Voluntarios de la ciudad de Trelew y el Sistema Federal de Personas Desparecidas-Extraviadas, entre otros.

El caso quedó en manos de la fiscal Rita Barrionuevo, que dispuso un rastrillaje con motos, cuatriciclos, camionetas, caballos, perros especializados y aeronaves. Además de trabajos de campo para hallar indicios de alguna criminalidad. Por el momento, el caso quedó tipificado como “búsqueda de persona”.