Le sacaron la moto en un control y pagó la multa con monedas y billetes de $10

En un control de tránsito de rutina, a un joven le incautaron su motocicleta, vehículo que utiliza para trabajar, por no tener el carnet habilitante correspondiente para circular. A la hora de pagar la multa para poder recuperarla, su familia reunió el dinero de una manera particular: entre monedas de distinta denominación y billetes de 10 pesos. Pero el pago realizado tuvo, en realidad, una finalidad diferente.

En Bahía Blanca, a 640 kilómetros al sur de Buenos Aires, una familia se acercó al Juzgado de Faltas de ese municipio para pagar una multa de 9000 pesos. De esa manera pudieron recuperar la motocicleta que le habían retenido a uno de sus integrantes. Claro que a la hora de hacer efectivo el pago también aprovecharon para dejarles un mensaje a las autoridades de esa ciudad portuaria.

Pero a la hora de pagar, la familia eligió hacerlo de una manera particular. Entre monedas de distinta denominación y billetes de $10 lograron reunir los $9000 y así pudieron recuperar la moto. En diálogo con los medios locales, la madres del joven al que le fuera secuestrado el vehículo explicó por qué pagaron de ese modo.

“Es una especie de protesta pacífica, hacernos escuchar”, aseguró Ana, la madre del joven. Y la protesta tiene que ver, según su explicación, con trabas burocráticas impuestas por ese municipio bonaerense y los efectos colaterales que conlleva la pandemia de coronavirus.

Si bien la madre sabía que su hijo no poseía el carnet habilitante, no dudó en manifestar su enojo con los plazos con los que la Oficina de Tránsito de esa ciudad otorga turnos para sacar la licencia de conducir. “Compramos una motito porque necesitamos trabajar y salir del paso. Sabíamos que no contábamos con el carnet habilitante para usarla, pero no nos quedaba otra que usarla, arriesgándonos a que pase esto”, se lamentó.

Cuando solicitaron el turno se lo dieron dentro de los 30 días siguientes, plazo en el que ocurrió el secuestro de la motocicleta. Si bien desde la familia admiten que el secuestro era lo correspondía que hicieran las autoridades, exigen que se agilice el trámite y los tiempos para que todos los vecinos puedan sacar el carnet habilitante.

Por eso, para ser escuchados, la familia del joven repartidor logró reunir los nueve mil pesos de a centavos. Y de esa manera lograron que los escuchen.