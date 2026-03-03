Llegan lluvias por 96 horas: anuncian tormentas y ráfagas de viento de hasta 50km/h en Buenos Aires

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió para este martes 3 de marzo una alerta amarilla y otra naranja que alcanzan a provincias del norte y centro del país, advirtiendo sobre la llegada de “fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida y los bienes”.

Mientras Catamarca, Córdoba, Jujuy, Salta, Santiago del Estero y Tucumán se encuentran bajo aviso naranja por tormentas severas con ráfagas de hasta 90 km/h, en el Litoral y Cuyo rige un nivel amarillo ante la previsión de lluvias abundantes y frecuente actividad eléctrica.

El mapa de las alertas para este martes en todo el país. SMN

Para la ciudad de Buenos Aires y los distritos del conurbano bonaerense se espera una jornada mayormente nublada, con probabilidad de lluvias hacia el mediodía con un temperatura máxima de 28 grados, mientras que la mínima comenzó en 22°C.

En la región del AMBA se prevé que las condiciones se mantengan similares y las temperaturas sigan en aumento hasta este miércoles que se perfila como la última jornada de calor intenso con una máxima de 32°C, un escenario cambiará drásticamente a partir del jueves.

Cronograma del clima: inestabilidad

El ingreso de un frente frío marcará el inicio de un período de inestabilidad con temperaturas mínimas que retrocederán hasta los 16°C el viernes y ráfagas constantes del sudeste que alcanzarán los 50 km/h.

Según el reporte oficial del Servicio Meteorológico Nacional, el miércoles funcionará como la transición definitiva. La jornada comenzará con un piso térmico de 22°C y cielo ligeramente nublado. Sin embargo el viento rotará hacia el este. Hacia la medianoche, se espera el arribo de un frente frío que, aunque inicialmente se presentará sin precipitaciones, provocará un desplome en el termómetro.

El jueves se abrirá un nuevo episodio meteorológico. La llegada de aire frío desde el sudeste se traducirá en una mañana ventosa y nublada, con una mínima de 19°C. La probabilidad de lluvias aumentará antes del mediodía, configurando una tarde gris donde la máxima difícilmente supere los 26°C. El cierre del día, con 20°C y ráfagas persistentes, marcará el momento de retomar el abrigo ligero.

Así estará el tiempo en CABA en los próximos días, según el SMN

La tendencia de enfriamiento se profundizará hacia el final de la semana. El viernes mantendrá la circulación de aire frío y una nubosidad abúndate que garantizará una jornada tranquila pero inestable.

La tarde del viernes será la más fresca de la serie, con un termómetro en torno a los 24°C debido a la falta de sol y el viento constante del sector sudeste. Será otra jornada con posibilidad de algunas lloviznas intermitentes. La estabilidad recién comenzaría a asomar hacia la noche del viernes, aunque el aire frío marcará el pulso de los días siguientes.