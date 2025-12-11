“Lo cortan siempre”: malestar y resignación entre los pasajeros del ramal Mitre-Tigre por el cierre que durará 50 días

Por altoparlante informan en la terminal ferroviaria de Retiro que, a partir del 10 de enero y hasta el 28 de febrero, el ramal Tigre del tren Mitre no funcionará por tareas de mantenimiento. Las pantallas, en tanto, no detallan desde qué anden saldrá la próxima formación de ese servicio, que hoy además no llega hasta esa cabecera, sino que se interrumpe en San Isidro.

Son varios los pasajeros que se acercan a preguntarles a los guardas de dónde saldrá el tren. “Hace muchos años que lo están arreglando. Acá tenés que venir y si tenés la suerte de que figura en la cartelera, bien; y si no, ajo y agua. Nadie sabe nada“, protestó el pasajero Cristián Domínguez. ”Yo no hace ni un mes que viajo y ya tuve varios problemas", sumó Analía Pérez.

“Hoy, para variar, ni siquiera decía en qué andén era. En las pantallas no aparece nada. Es un bajón”, describió Victoria Martínez. “Desde hace años lo cortan siempre. Este año anduvo muy mal, siempre interrumpido o llegando tarde. Es imposible saber. Todos los feriados lo cortan. Yo, por lo menos, que soy de Béccar, tengo que tomar tres cosas si no funciona”, agregó.

Trenes Argentinos informó hoy que por el recambio de vías, el ramal Tigre del tren Mitre no funcionará durante 50 días, del 10 de enero hasta el 28 de febrero. En el mismo período, los ramales J. L. Suárez y Bartolomé Mitre funcionarán de manera limitada entre sus respectivas cabeceras y Belgrano R sin llegar a Retiro.

“Deja mucho que desear el servicio, es un desastre. ¿Cómo va a hacer la gente que necesita venir a Capital para trabajar?“, opinó la pasajera Alicia Herrera, mientras aguardaba la llegada del tren y marcó, a la vez, que afecta también a los turistas. ”Siempre escucho contingentes de brasileños que quieren ir a Tigre y se preguntan si pueden ir el fin de semana, porque el fin de semana siempre lo cortan, hace tiempo que no hay trenes", explicó.

El mismo reclamo había sido efectuado por la Municipalidad de Tigre cuando se anunció la interrupción del servicio durante el fin de semana extralargo del 21 al 24 de noviembre pasado, “bajo el remanido argumento de trabajos de ‘renovación de vías’”, sostenía el comunicado oficial de la intendencia. “De más está decir que este tipo de interrupciones representa un perjuicio para la economía del Municipio de Tigre, sus comercios y prestadores turísticos, lo que redunda en un daño económico de lucro cesante para toda la comunidad tigrense, muchos de cuyos empleos dependen de la industria turística y sus derivados, los que se ven perjudicados por la falta de este vital medio de transporte”, agregaba.

Dos obras

Durante el verano van a convivir dos obras en la traza ferroviaria. Por un lado, renovarán las vías del tendido Mitre-Tigre. Por otro, se sumarán trabajos para modernizar el sistema de señalamiento en la terminal de Retiro. Es por esto que se verán afectados también los otros dos ramales. Buscarán en este período terminar con la renovación que ya comenzó hace tiempo.

Los usuarios podrán consultar las alternativas de viaje en https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/alternativas_de_viaje_lm_final.pdf

“En mi caso, suelo ir hasta Victoria. El colectivo tarda mucho más. No te deja directo en Retiro y depende el tráfico o la hora, por lo menos 30 minutos más”, dijo a LA NACION Sergio Vega, de 66 años. Y sumó: “Hace años este trayecto era mucho más rápido. Hoy andan increíblemente despacio. Hay partes donde ya han arreglado las vías y, sin embargo, circula muy despacio”.

“Antes, desde Retiro hasta Rivadavia tardabas 18 minutos. Ahora tarda entre 23 y 25 minutos”, precisó otro pasajero, Alberto Buljubasich.

Trenes Argentinos continuará con la ejecución de una serie de trabajos que comenzaron hace diez meses en el marco de la emergencia ferroviaria decretada por el gobierno nacional.

“Se trata de obras que son de carácter urgente, ya que los durmientes y rieles poseen más de 40 años de antigüedad, se encuentran muy deteriorados. La traza cuenta con más de 40 sectores donde los trenes circulan actualmente a velocidad precautoria, generando demoras y cancelaciones en el servicio”, comunicó la empresa.

La línea Mitre es una de las más utilizadas del área metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El ramal Tigre transporta a diario a más de 50.000 pasajeros, a través de las estaciones Lisandro de la Torre, Belgrano C, Núñez, Rivadavia, Vicente López, Olivos, La Lucila, Martínez, Acassuso, San Isidro, Béccar, Victoria, Virreyes, San Fernando, Carupá y Tigre.

“El objetivo de estos trabajos es avanzar de manera continua y efectiva durante la ventana del verano, período en el que circulan menos pasajeros por la línea”, dijeron desde Trenes Argentinos. Y prometieron que “la metodología continua de trabajo y las obras que serán realizadas durante este período permitirán reducir las interrupciones del servicio en el futuro”.

“Me parece bien porque la verdad el tren viene siendo un desastre. Espero que sirva para que lo arreglen y vuelva a funcionar mejor. Si es para obras, estoy de acuerdo. Además que para el servicio que está dando hoy, que lo cierren 50 días es casi lo mismo”, disparó Karina, que se dirigía a Vicente López.

No es la primera vez que esta línea se ve afectada por obras de renovación durante este año. Por los trabajos nocturnos y los cortes durante fines de semana largos, ya se avanzaron en la colocación de 20 km de vías nuevas de los 40 que contempla este plan, especificó Trenes Argentinos en un comunicado. Además, hubo recambio de vías en diez cuadros de estación, la intervención de 14 pasos a nivel, y mejoras en 12 puentes y alcantarillas de la traza.

Como se dijo, durante el fin de semana extralargo de noviembre, el ramal permaneció interrumpido por la continuidad de estas mismas obras de renovación integral de vías y señalamiento en distintos puntos de la traza y en el ingreso de trenes a la estación Retiro.

Las formaciones de la línea Mitre también funcionaron de manera diferencial durante cuatro días en septiembre, del sábado 20 al martes 23. En el ramal Tigre tuvieron servicio interrumpido por obras de renovación de vías entre Maldonado y Tigre. Lo mismo sucedió en agosto pasado, cuando estuvo interrumpido por nueve días.

“Mi sobrina lo usa mucho más que yo y vive protestando. Muchas semanas no tiene servicio. El verano pasado, incluso, estuvo cortado. Los fines de semana también cortan, viven arreglando las vías. Compran coches nuevos, pero no sé para qué líneas y el tren va a dos por hora, muy lento. En el resto del mundo andan a 300 kilómetros por hora y acá a 50. Es una vergüenza”, opinó Cristina Ferrari.

En el verano

Entre el 10 de enero y el 28 de febrero, como parte de los trabajos de renovación integral de vías en el ramal Tigre, se intervendrán 7700 metros en sectores poco accesibles. Ya se instalaron 20 kilómetros de tendido ferroviario.

Durante el corte, se realizarán las siguientes tareas: renovación de vías desde el bajo nivel Crisólogo Larralde hasta el paso a nivel Laprida y desde el bajo nivel Martín Rodríguez hasta el bajo nivel Chacabuco, además del cuadro de la estación Vicente López y de los puentes de las avenidas Figueroa Alcorta y Dorrego.

Los trabajos incluyen la renovación del sistema de tercer riel y la desconexión y conexión del sistema de señalamiento. En las zonas ya intervenidas se realizarán tareas de terminación y liberación de tensiones a para elevar la velocidad del servicio, informaron.

Explicaron que debido a la magnitud de las tareas, la topografía de la zona y la dificultad en los accesos, no pueden realizarse durante la noche y requieren un período prolongado para su ejecución. Por eso decidieron avanzar con los trabajos durante el verano, cuando disminuye la cantidad de pasajeros por las vacaciones.

En el caso de Retiro, se trata de la etapa final de la obra: la desinstalación del viejo sistema de señales y la puesta en marcha del nuevo con sus respectivas pruebas necesarias.