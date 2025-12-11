Del 10 de enero hasta el 28 de febrero: por el recambio de vías y de señalética, no funcionará el ramal Tigre del tren Mitre

A partir del 10 de enero y hasta el 28 de febrero próximos el servicio del ramal Tigre del tren Mitre estará interrumpido y los ramales J. L. Suárez y Bartolomé Mitre funcionarán de manera limitada entre ambas cabeceras y Belgrano R sin llegar a Retiro. Así lo confirmaron fuentes de Trenes Argentinos a LA NACION.

Trenes Argentinos continuará con la ejecución de una serie de trabajos que comenzaron hace 10 meses en el marco de la Emergencia Ferroviaria decretada por el gobierno nacional.

“Se trata de obras que son de carácter urgente, ya que los durmientes y rieles poseen más de 40 años de antigüedad, se encuentran muy deteriorados, y la traza cuenta con más de 40 sectores donde los trenes circulan actualmente a velocidad precautoria, generando demoras y cancelaciones en el servicio”, comunicó la empresa.

Los pasajeros del ramal Mitre deberán buscar alternativas de viaje Fabián Marelli

Durante el verano van a convivir dos obras. Por un lado, renovarán las vías del ramal Tigre. Por otro, se sumarán otras para modernizar el sistema de señalamiento en la terminal de Retiro. Es por esto que se verán afectados los otros dos ramales. Buscarán en este periodo terminar con la renovación que ya comenzó hace tiempo.

Los usuarios podrán consultar las alternativas de viaje en https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/alternativas_de_viaje_lm_final.pdf

El estado de los ramales del Mitre durante el verano Trenes Argentinos

“El objetivo de estos trabajos es avanzar de manera continua y efectiva durante la ventana del verano, período en el que circulan menos pasajeros por la línea”, dijeron. Y prometieron que “la metodología contínua de trabajo y las obras que serán realizadas durante este período permitirán reducir las interrupciones del servicio en el futuro”.

La línea Mitre es una de las más utilizadas del área metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El ramal Tigre transporta a diario a más de 50.000 pasajeros y atraviesa los municipios de Rivadavia, Vicente López, Olivos, La Lucila, Martínez, Acassuso, San Isidro, Beccar, Victoria, Virreyes, San Fernando, Carupá y Tigre, además de los barrios porteños de Núñez y Belgrano.

El servicio del ramal Tigre se reanudará en marzo Fabián Marelli

Otras obras

No es la primera vez que esta linea se ve afectada por obras de renovación durante este año. Por los trabajos nocturnos y los cortes durante fines de semana largos, ya se avanzaron en la colocación de 20 km de vías nuevas de los 40 que contempla este plan, especificó Trenes Argentinos en un comunicado. Además, hubo recambio de vías en 10 cuadros de estación, la intervención de 14 pasos a nivel y mejoras en 12 puentes y alcantarillas de la traza.

Durante el fin de semana largo del 21 al 24 de noviembre pasados, el ramal Tigre estuvo interrumpido por la continuidad de estas mismas obras de renovación integral de vías y señalamiento en distintos puntos de la traza y en el ingreso de trenes a la estación Retiro.

Las formaciones de la línea Mitre también funcionaron de manera diferencial durante cuatro días en septiembre, del sábado 20 al martes 23 . Por la obra de modernización de Retiro, los ramales J. L. Suárez y Bartolomé Mitre realizaron un recorrido limitado entre Belgrano R y J.L. Suárez/Bartolomé Mitre. Los del ramal Tigre tuvieron servicio interrumpido por obras de renovación de vías entre Maldonado y Tigre.

Lo mismo sucedió en agosto pasado cuando el ramal Tigre estuvo interrumpido por nueve días. En tanto, los ramales Mitre y José León Suárez funcionaron de manera limitada en ese período hasta Belgrano R, sin llegar ni salir de Retiro.

Ramal Tigre

Continuando con los trabajos de renovación integral de vías en el ramal Tigre, se intervendrán 7700 metros en sectores poco accesibles. Ya se instalaron 20 kilómetros de tendido ferroviario.

Durante el corte se realizarán las siguientes tareas: renovación de vías desde el bajo a nivel Crisólogo Larralde hasta el paso a nivel Laprida y desde el bajo a nivel Martín Rodríguez hasta el bajo a nivel Chacabuco. Además del cuadro de la estación Vicente López y de los puentes avenida Figueroa Alcorta y avenida Dorrego.

Los trabajos incluyen la renovación del sistema de tercer riel y la desconexión y conexión del sistema de señalamiento. En las zonas ya intervenidas se realizarán tareas de terminación y liberación de tensiones a para elevar la velocidad del servicio, informaron.

Explicaron que debido a la magnitud de las tareas, la topografía de la zona y la dificultad en los accesos, no pueden realizarse durante la noche y requieren un periodo prolongado para su ejecución. Es por eso que decidieron avanzar con los trabajos durante el verano, cuando disminuye la cantidad de pasajeros por las vacaciones.

Las obras del ramal Tigre están enmarcadas en la Emergencia Ferroviaria y son ejecutadas por Trenes Argentinos Infraestructura. Contemplan la renovación total de 40 kms de vía, la intervención de 24 pasos a nivel y 22 pasos peatonales, el recambio de 4 paragolpes en la estación Tigre, la renovación de 23 aparatos de vía y la intervención de 65 puentes o alcantarillas.

Retiro

En el caso de Retiro, se trata de la etapa final de la obra: la desinstalación del viejo sistema de señales y la puesta en marcha del nuevo con sus respectivas pruebas necesarias.

Para renovar la señalización, que tiene más de 100 años de antigüedad, es necesario cortar por completo la energía en la zona, retirar los equipos actuales e instalar la infraestructura moderna que permitirá una operación más segura. En ese período y por cuestiones de seguridad, no podrán circular formaciones eléctricas.

Por ello, los ramales J. L. Suárez y Bartolomé Mitre no podrán ingresar a la terminal porteña, y su servicio estará limitado hasta Belgrano R.

Deberán además realizar las pruebas dinámicas que permitan corroborar su funcionamiento de acuerdo a los estándares de seguridad operacional necesarios. Y capacitar a todo el personal de señalamiento una vez finalizadas las instalaciones mencionadas.