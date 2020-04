Fernándo Gaitán trabaja en una farmacia y estudia para ser enfermero Crédito: Facebook

"Lo primero que hice fue llorar. Fue como un puñal en la espalda", contó a LA NACION Fernando Gaitán, de 31 años, el profesional de la salud amenazado por sus vecinos en Villa Crespo.

Todas la mañanas, Gaitán va a trabajar a una farmacia. Y cuando se subió el martes al ascensor del edificio donde vive leyó un cartel que decía: "Si sos médico, enfermero, farmacéutica o te dedicás a la salud, andate del edificio que nos vas a contagiar a todos hdp. Tus vecinos".

No se trata de un hecho aislado: en las redes sociales siguen apareciendo mensajes con escraches y amenazas al personal de salud que se hallaron en algunos edificios.

Tras compartir la indignación y el mensaje a sus familiares y amigos, Fernando subió la imagen en sus cuentas de Instagram y Facebook, donde recibió mensajes de apoyo y solidaridad, en concordancia con los aplausos de cada noche, en reconocimiento a las miles de personas que arriesgan su salud para abastecer las necesidades sanitarias de un país en cuarentena.

Pero su accionar no quedó solo en las redes sociales, también hizo la denuncia ante el Ministerio Público Fiscal. "No puede quedar así. Este maltrato no se lo merece nadie", expresó.

Fernando, quien además estudia para ser enfermero, entiende el miedo que pueden sentir sus vecinos, pero bajo ninguna circunstancia justifica que le hagan algo así. "Si tiene miedo que me venga a ver y me consulte qué recaudos hay que tomar", concluyó.