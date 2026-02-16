Carnaval: cuál es su origen y cómo se celebra en la Argentina

Este 2026, el Carnaval en la Argentina se celebra el lunes 16 y el martes 17 de febrero. Según la ley 27.399, estos días se encuentran dentro del listado de feriados nacionales inamovibles de la Nación, por lo que dan lugar a un fin de semana largo de cuatro días. Durante estos días, diferentes ciudades del país se llenan de color, murgas, desfiles, corsos, compartes, rituales y espectáculos que festejan con alegría esta fecha especial.

Los días de Carnaval se caracterizan por festejos en todo el país GCBA

¿Cuál es el origen del Carnaval en la Argentina?

El Carnaval en la Argentina se originó gracias a la influencia de la población española radicada en el país. Según sus tradiciones, se trata de la temporada previa a la Cuaresma cristiana, momento en el que se realizan los preparativos para Pascua. En un comienzo, consistía en la inclusión de comparsas, bailes, juegos y disfraces en las calles.

Una de las primeras ciudades de introducir estas costumbres fue Gualeguaychú en 1840. Sin embargo, no fue hasta 1869 que llegó el primer corso oficial a Buenos Aires. En CABA, se desarrollaron espectáculos con candombe y bailes de las comunidades afrodescendientes.

Las murgas surgieron con el arribo de inmigrantes italianos y españoles a Buenos Aires. Durante la Dictadura Cívico Militar, el carnaval se vio suspendido por la prohibición de estos festejos en las calles. La vuelta de la democracia ayudó a retomar estas tradiciones y en 2010, se restituyó de manera oficial dentro del calendario de feriados nacionales.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se destaca la presencia de murgas y corsos Soledad Aznarez

¿Cómo se celebra el Carnaval en Argentina?

La ciudad de Corrientes fue declarada “Capital Nacional del Carnaval”, por ser uno de los principales puntos del país en producir y brindar espectáculos aclamados por el público, en donde se destacan sus desfiles, carros alegóricos y bailes. Uno de los sitios más concurridos es el Anfiteatro Municipal, donde las comparsas comparten su trabajo luego de meses de preparación. La provincia cuenta con otras ciudades referentes como Goya, Santo Tomé, Mercedes, Paso de los Libres, Esquina, Bella Vista, Monte Caseros, San Luis del Palmar y Empedrado.

Entre Ríos es otra de las provincias más populares por sus temporadas de Carnaval. La localidad de Victoria adquirió la denominación de “Capital Provincial del Carnaval”. Sin embargo, el público reconoce mayormente a Gualeguaychú, por su propio corsódromo con una capacidad de 35.000 espectadores, lo que la convierte en una de las ciudades con mayor concurrencia del país durante el carnaval. Es posible conocer sus festejos de enero a marzo, cada sábado y domingo.

En el norte del país, Jujuy y Salta se suman a las provincias festivas. Humahuaca es conocida por sus rituales y festejos en la zona de la Quebrada de Humahuaca y Tilcara, donde se llevan a cabo ofrendas a la Pachamama. Destaca también el rito del “desentierro del diablo” en el que se presentan ofrendas y se entierra a esta figura hasta el año próximo. Salta por su parte, celebra en el Mercado Artesanal de su capital, con comparsas y demostraciones asociadas a su cultura autóctona.

Las celebraciones del Carnaval en Salta Javier Corbalan

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se realizan murgas en diferentes barrios. Durante estos días, se cortan las calles y los grupos de baile demuestran su talento ante el público. Es común también observar a niños realizar juegos con espuma y agua, debido a las altas temperaturas del verano.