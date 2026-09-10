Lo que ven en casa deja huella: un estudio revela cómo el consumo de alcohol de los padres influye en sus hijos adolescentes

La manera en que los padres incorporan el alcohol a la vida cotidiana puede contribuir a definir lo que sus hijos entienden como un consumo normal.

Una investigación analizó más de dos décadas de información y encontró que esa influencia alcanza su punto más fuerte durante la adolescencia.

El trabajo fue realizado por Sergey Alexeev, investigador sénior de la Universidad de Sídney y de la Universidad de Nueva Gales del Sur (UNSW).

Según explicó el autor en The Conversation, los resultados no implican que los adultos deban abstenerse por completo de beber delante de sus hijos, sino que los patrones repetidos de consumo pueden contribuir a construir las referencias que los menores adoptan sobre el alcohol.

Relación entre el consumo de alcohol con el promedio registrado entre sus madres y padres

Un seguimiento de 23 años

La investigación utilizó 23 años de datos representativos de la población australiana procedentes de la encuesta Household, Income and Labour Dynamics in Australia (HILDA).

El análisis siguió a más de 6.600 personas y reunió más de 43.000 observaciones.

Para estudiar la posible influencia familiar, Alexeev relacionó el consumo de alcohol de los participantes a distintas edades con el consumo promedio registrado entre sus madres y padres cuando los hijos tenían entre 12 y 18 años.

Posteriormente comparó la intensidad de esa asociación durante diferentes etapas de la vida.

Los resultados situaron entre los 15 y los 17 años el periodo en el que la relación con los hábitos parentales era más fuerte. Esa asociación disminuyó durante la década de los veinte y volvió a aparecer entre los 28 y los 37 años entre quienes se convirtieron en padres.

El estudio también encontró diferencias según el sexo. La asociación fue principalmente entre progenitores e hijos del mismo sexo: las madres mostraron una mayor influencia sobre las hijas y los padres sobre los hijos.

No se detectó una influencia significativa de los padres sobre las hijas, mientras que sí apareció cierta relación entre los hábitos de las madres y los de sus hijos varones, particularmente durante la adolescencia y nuevamente desde finales de los veinte y durante la treintena.

El peso de las normas aprendidas en casa

Los hallazgos también aportaron elementos para diferenciar entre una posible predisposición genética y el aprendizaje dentro del entorno familiar.

Al comparar progenitores biológicos y no biológicos —incluidos padrastros, madrastras, padres adoptivos, familias de acogida y otras figuras parentales—, la asociación entre madres e hijas permaneció con una intensidad similar, independientemente del parentesco biológico.

Para el investigador, este resultado apunta a la importancia del comportamiento aprendido. En los varones, los resultados fueron menos definidos, aunque el análisis también encontró indicios de que aquello que observan durante su crecimiento puede relacionarse con sus patrones posteriores.

El trabajo no evaluó el efecto de una bebida consumida de manera aislada delante de un adolescente. El análisis se concentró en patrones mantenidos durante varios años.

La frecuencia del consumo, las cantidades y el papel asignado al alcohol en actividades como celebraciones o momentos de estrés forman parte de las señales cotidianas que los menores pueden observar.

El análisis se concentró en patrones mantenidos durante varios años

Otros estudios respaldan el papel del entorno familiar

Los resultados coinciden con investigaciones longitudinales anteriores. Una revisión encontró que factores como el ejemplo de los padres, las restricciones al acceso de los adolescentes al alcohol, la supervisión, la calidad de las relaciones familiares y una comunicación clara estaban asociados con un menor consumo posterior.

Otro estudio australiano citado en el artículo relacionó los episodios de consumo excesivo de los padres con una mayor probabilidad de que sus hijos adolescentes ya hubieran probado alcohol.

La evidencia sugiere así que los menores pueden incorporar no solamente el hecho de que los adultos beban, sino también el lugar que esas bebidas ocupan dentro de la dinámica familiar.

La influencia, sin embargo, no terminaría necesariamente con la adolescencia. El análisis encontró que algunos patrones vuelven a manifestarse cuando los hijos adultos forman sus propias familias. En ese momento pueden recuperar comportamientos observados años antes en sus hogares de origen.

El investigador advierte que los hábitos de los padres son solo uno de los factores relacionados con el consumo de alcohol.

Los amigos, el estrés y el contexto social también intervienen. Aun así, los resultados indican que el ambiente familiar puede contribuir a establecer durante años las referencias sobre el papel que ocupa el alcohol en la vida cotidiana.