Lomas de Zamora: abandonaron a un bebe en una bolsa debajo de un auto y fue rescatado por dos mujeres

Era el sábado por la tarde. El llanto de un bebe inquietaba a los transeúntes que paseaban por un barrio de Lomas de Zamora. ¿De dónde provenía? Allí lo encontraron, por fin. El pequeño había sido abandonado en una bolsa de tela de compras y estaba debajo de un auto estacionado frente a una iglesia.

“Una señora no se animaba a levantarlo, entonces fue Belén y lo alzó”, contó a LA NACION Antonela Sambran, que luego cobijó al niño en su casa hasta que llegaron los efectivos policiales y los médicos de la ambulancia. El bebe ya tenía nombre porque así lo reflejaba una nota que dejaron a su lado: se llama Jesús.

Abandonaron un bebe adentro de una bolsa y dejaron una nota Facebook Anto Sambran

“Su mamá no aguantó el parto y murió. Su padre lo abandonó apenas él venía en camino. Yo solo soy de la calle. No tengo nada y no quiero que pase hambre ni frío como yo”, decía el breve manuscrito que estaba en la misma bolsa que el niño. “Cuídenlo bien, por favor”, se leía en la segunda hoja.

Apenadas por la situación, y en medio de la conmoción generalizada y el tumulto de gente que quería colaborar, Antonela le dijo a Belén de llevar al bebe hasta su casa hasta que arribaran el personal municipal para asistir al infante. “Ella lo amamantó, porque tiene un nene de un año, y yo le puse un gorrito y lo abrigué con sábanas”, contó la joven, aún conmocionada por lo vivido. La nota decía que el pequeño había nacido el 8 de septiembre a las 4.30.

“Fue shockeante y muy triste ver eso. ¿Qué culpa tiene esa criatura inocente?”, se lamentaba Antonela. Jesús fue trasladado al hospital Gandulfo para su seguimiento, en tanto que la Justicia intenta determinar quién dejó al niño en ese lugar. Desde la cartera sanitaria bonaerense informaron a este diario que el bebe evoluciona favorablemente y que se encuentra bien de salud internado en neonatología. Por fortuna, el menor no estaba hipotérmico al momento de su hallazgo.

Otro caso similar reciente

En abril de este año, una beba recién nacida fue encontrada de manera circunstancial por un ciclista dentro de una bolsa de basura en la zona de Morón Sur. El hombre se acercó tras escuchar quejidos y confundirlos, al principio, con cachorros.

La niña se encontraba en buen estado de salud aunque, en este caso, sí estaba sufriendo una crisis de hipotermia. “Manuela Sofía”, como fue bautizada, había sido abandonada por una mujer de 42 años que luego fue detenida. Las cámaras de seguridad callejeras registraron el momento en que dejaba a la bebé entre las bolsas.