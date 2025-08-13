Lomas de Zamora: una mujer cayó al vació con su auto al avanzar por una rampa que no estaba en su lugar

Una conductora cayó con su auto desde el primer piso de un estacionamiento en Lomas de Zamora al intentar salir por una rampa mecánica que estaba levantada. El accidente, que ocurrió el pasado viernes por la mañana en un complejo de departamentos del sur del conurbano bonaerense, terminó con el vehículo clavado de trompa contra el piso y fue captado por las cámaras de seguridad del lugar.

La rampa se eleva o desciende para permitir la circulación alternada entre los diferentes niveles del estacionamiento. Actúa como un puente para conectar el subsuelo con la calle o habilita el tránsito desde los pisos superiores hacia la salida. En este caso, el mecanismo se encontraba aún en la posición que favorecía el paso de una camioneta que había salido previamente, lo que dejó un espacio vació entre el final de la rampa y la salida al exterior.

Un auto se cayó desde el primer piso de un estacionamiento.

En el registro se observa que el episodio empezó a las 9.17, cuando una camioneta salía del subsuelo del edificio. Para permitir su paso, la rampa estaba elevada. Minutos después, la mujer, que se encontraba en el sector descubierto del estacionamiento, en la planta baja, avanzó sin advertir que el sistema no había regresado a la posición necesaria para su bajada.

El video muestra cómo el auto sube la rampa y, al llegar al extremo, continúa hacia adelante sin superficie de apoyo. Tras quedar suspendido por unos segundos, el vehículo cae abruptamente con la parte delantera, mientras la parte trasera permanece enganchada en el borde de la estructura que, tras el accidente, termina poniéndose al nivel del piso.

En tanto, dos personas que se encontraban en el hall del edificio advirtieron que algo inusual estaba ocurriendo y se acercaron al acceso del estacionamiento para observar. En ese momento presenciaron la caída del automóvil desde el primer piso.

Una de ellas se dirigió inmediatamente hacia la conductora para asistirla. La mujer, cuya identidad no trascendió, logró abrir la puerta y salir por sus propios medios, sin presentar lesiones visibles.

El accidente evidentemente pone en evidencia la importancia de verificar las condiciones de este tipo de dispositivos antes de maniobrar, especialmente en estructuras donde el tránsito interno depende de sistemas mecánicos. Aunque el hecho no provocó heridos, la caída de un vehículo desde varios metros de altura podría haber tenido consecuencias graves.