Los cinco momentos más destacados del streaming científico que cautivó a 70.000 personas

Los colores de todos los animales contrastan con el pálido y calcáreo lecho del profundo cañón de Mar del Plata, esta formación geológica sumergida a más de 4000 metros que estudiaron por tres semanas científicos del Conicet y de institutos internacionales, y en el que descubrieron seres vivos que superan la realidad.

La expedición, organizada en conjunto con el Schmidt Ocean Institute, tentó la curiosidad argentina e invitó a un público de más de 70.000 personas a vivir la emoción de observar la vida submarina en los sitios más remotos del mundo.

El proyecto “Talud Continental IV” transmitió en vivo por YouTube las inmersiones del robot submarino ROV SuBastian, que llegó a 3900 metros de profundidad. Decenas de miles de espectadores interactuaron con científicos mientras estudiaban hábitats vulnerables, especies profundas y el impacto humano, como microplásticos y basura marina. Las muestras recopiladas servirán para miles de investigaciones que pueden prolongarse por décadas.

Lo que más cautivó al público fue la posibilidad de acompañar en vivo los descubrimientos, y poder interactuar al mismo tiempo con los científicos.

Cómo funciona SuBastian

Los protagonistas, más aún que los expertos, fueron las especies encontradas, pero más que nada algunas en particular: la estrella de mar culona, la batatita, la barbie langosta y otras especies que fueron descubiertas en vivo. Y si bien es difícil dilucidar los momentos más icónicos de esta expedición —la primera de dos en el Mar Argentino que se harán este año— estos fueron los que más emoción provocaron.

La estrella culona

Los memes sobraron con esta especie, posiblemente pariente de la famosa estrella de Fondo de Bikini. Quizá fue uno de los primeros organismos que se viralizaron.

Videos capturados por la expedición del Conicet

El ejemplar captado es una Hippasteria phrygiana, una especie que no suele tener la morfología de la estrella captada en cámara, pero que no habría despertado la curiosidad de la audiencia de no ser por su peculiar forma. Fue tal el furor que se abrió una línea entera de merchandising.

Captura de pantalla tomada de un video proporcionado por el Schmidt Ocean Institute y grabado por el ROV SuBastian, mientras era operado desde el buque de investigación oceanográfica RV Falkor HANDOUT - Schmidt Ocean Institute / ROV Su

En el Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia” ya se venden imanes, llaveros y réplicas oficiales de la estrella culona, con un éxito tan grande que las primeras tandas se agotaron en horas.

La batatita

Parece necesario destacar a este ejemplar de una Psychropotidae Benthodytes, mejor conocido como la batatita, no por la similitud que el ejemplar tiene al convencional tubérculo, pero también a la famosa canción del icónico cuartetero, Rodrigo.

En redes sociales, la transmisión causó preocupación por la forma en la que el ROV SuBastian recolectó a este tipo de pepino de mar. “Está bastante aletargado por la diferencia de presión y temperatura, pero todavía reacciona”, explicó en su momento Mariano Martínez, uno de los científicos a bordo.

El pulpo dumbo

Ejemplar del género Grimpoteuthis, este animalito fue captado durante la primera semana del mes. Con sus tentáculos rosados, que pueden tener más de 500 ventosas, y su cabeza azulada, este ejemplar generó una ola de elogios entre los usuarios de redes sociales.

Batata, Merengue, Amarillin, Pulpo Dumbo, Chanchitos Marinos ♡ 🤭

No sabiamos que necesitabamos un streaming a 3000mts de profundidad y muchos cientificos explicándonos todo hasta que lo tuvimos jajaja #SchmidtOceanInstitute #CONICET pic.twitter.com/uejC13dYcr — ⁴³Agustina⁵⁵ 🇦🇷💙 (@aguustinaaO) August 6, 2025

Varios empezaron a publicar las imágenes de este ejemplar con distintas canciones para formar una combinación superadora.

Su nombre se debe a sus enormes orejas que se asemejan a las del dibujo animado Foto: Pulperias Aurora

Langosta Barbie

No todo fue paz en la transmisión de la expedición submarina. Uno de los videos que se viralizaron fue el de una langosta de las profundidades defendiendo a sus crías del robot submarino. Este es un ejemplar de Thymops birsteini, una langosta que suele habitar en zonas de mucha profundidad y baja temperatura. El público la bautizó Barbie langosta por su particular color rosado claro, aunque la pelea contra la máquina fue razón de apoyo en todas las redes sociales.

Jajaja también saque fotos a la langosta Barbie pic.twitter.com/MQZuxNqt64 — Lucía Gutierrez 🇦🇷⭐⭐⭐ (@Confettiarg) July 31, 2025

Amarillín

El secuestro fue transmitido en vivo. El erizo amarillo, de la familia de los Toxopneustidae, que fue recolectado por el ROV SuBastian provocó desconcierto en todos los fanáticos de la expedición del Conicet. Este ejemplar fue bautizado como Amarillín.

Hoy es la última transmisión en vivo de la investigación de los científicos del CONICET, vuelvan pronto y devuelvan a Amarillin!!!#CONICET 💛 #FábricaDeJingles pic.twitter.com/deBIDyP1JP — Alto Candombe 🍟🍟🍟 (@altocandombe) August 10, 2025

Si bien los ejemplares famosos superan esta lista, estas fueron quizá las estrellas de la expedición. En conjunto, todas ayudaron a despertar una curiosidad científica, que no solo tiene que ver con la identificación de especies, el reconocimiento de la geografía submarina o de las zonas vulnerables del mar argentino.

El conmovedor mensaje con el que los científicos del Conicet cerraron la misión en el cañón submarino de Mar del Plata

También dispararon conversaciones profundas y necesarias sobre la contaminación de nuestros océanos, el rol de la ciencia en el país y del Estado en la ciencia e incluso sobre la dicotomía entre conservación y desarrollo. Pero sobre todas las cosas, este stream dejó en evidencia lo divertido y emocionante que puede ser la ciencia.