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LA NACION

Los expertos en oftalmológica coinciden: las variaciones ambientales pueden favorecer la sequedad, irritación y daños en tus ojos

La prevención no debe comenzar cuando aparece la primera molestia o irritación, sino con hábitos diarios de hidratación y protección ocular

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El polvo, las partículas suspendidas y otros contaminantes pueden entrar en contacto directo con la superficie ocular y generar picazón, ardor, lagrimeo o sensación de cuerpo extraño
El polvo, las partículas suspendidas y otros contaminantes pueden entrar en contacto directo con la superficie ocular y generar picazón, ardor, lagrimeo o sensación de cuerpo extraño

Para muchos basta con ponerse lentes de sol de vez en cuando o cubrirse con la mano cuando se camina por una zona con mucho polvo, pero no siempre es tan sencillo como eso. Y es que las condiciones del entorno pueden influir en la salud ocular y las temperaturas elevadas, cambios en la humedad, exposición a radiación ultravioleta (UV), lluvias y contaminantes pueden afectar principalmente la superficie del ojo y favorecer o intensificar algunas molestias.

¿Cómo afectan las variaciones ambientales a tu salud ocular?

“Nuestros ojos están permanentemente expuestos al ambiente, por lo que las variaciones de temperatura, humedad, radiación solar y calidad del aire pueden repercutir en la superficie ocular. Esto puede manifestarse inicialmente como picazón, ardor, sensación de cuerpo extraño, lagrimeo o enrojecimiento. Si los síntomas son persistentes o se acompañan de cambios en la visión, es importante realizar una evaluación oftalmológica”, explica el Dr. Juan Carlos Corbera, especialista de Oftálmica Clínica de la Visión.

Las temperaturas elevadas y los niveles bajos de humedad pueden alterar la estabilidad de la película lagrimal, la capa que recubre y protege la superficie del ojo. Esto puede generar sequedad, ardor, picazón, sensación de arenilla, enrojecimiento y lagrimeo, además de intensificar las molestias en personas que ya presentan síntomas de ojo seco o sensibilidad ocular.

Ante picazón o irritación, frotarse los ojos puede aumentar la inflamación y empeorar las molestias. Lo recomendable es identificar la causa del síntoma y consultar con un especialista si persiste
Ante picazón o irritación, frotarse los ojos puede aumentar la inflamación y empeorar las molestias. Lo recomendable es identificar la causa del síntoma y consultar con un especialista si persiste

Esto no es todo ya que la exposición solar también requiere atención. La radiación ultravioleta puede afectar diferentes estructuras del ojo y, cuando la exposición es excesiva o acumulativa, se ha relacionado con problemas como el pterigión y las cataratas, además de una posible asociación con la degeneración macular relacionada con la edad. Por ello, la protección ocular no debería limitarse a los días soleados.

El polvo, las partículas suspendidas y otros contaminantes pueden entrar en contacto directo con la superficie ocular y generar picazón, ardor, lagrimeo o sensación de cuerpo extraño, síntomas que pueden presentarse en casos de ojo seco y conjuntivitis alérgica o irritativa. Las personas que pasan varias horas al aire libre, trabajan expuestas al polvo o presentan antecedentes de alergias o sequedad ocular pueden requerir especial atención ante la aparición o persistencia de estas molestias.

Es recomendable elegir lentes que ofrezcan protección frente a la radiación ultravioleta y utilizarlos durante las actividades al aire libre
Es recomendable elegir lentes que ofrezcan protección frente a la radiación ultravioleta y utilizarlos durante las actividades al aire libre

¿Cómo proteger la visión frente a las variaciones ambientales?

“Cuando la temperatura sube, la película lagrimal se evapora más rápido y deja al ojo expuesto a la radiación ultravioleta, al polvo y al viento, lo que desencadena sensación de cuerpo extraño, lagrimeo, picazón, enrojecimiento y ardor. Sobarse los ojos ante esta molestia solo agrava la situación: datos del INO advierten que frotarse la vista en un entorno seco incrementa el riesgo de infecciones y lesiones en la córnea. Así como usamos bloqueador solar para la piel, en esta temporada es clave proteger los ojos con lentes con filtro UV e hidratarlos con gotas lubricantes sin preservantes”, explica la Dra. Gabriela Quezada, médica oftalmóloga y asesora de Laboratorios Lansier.

Para prevenir complicaciones y proteger la superficie ocular frente a estas condiciones climáticas, la experta recomienda:

  • Usar lentes con protección UV400 certificada: El Senamhi advierte que un Índice UV mayor a 11 provoca quemaduras en la córnea y acelera la aparición del síndrome de ojo seco, conjuntivitis, queratitis y pterigión.
  • Aplicar lágrimas artificiales sin preservantes: Registros del Instituto Nacional de Oftalmología (INO) señalan que el 60% de las consultas por molestias mejoran al recuperar las capas lipídica y acuosa que el calor evapora.
  • Evitar frotarse los ojos ante la picazón: El Ministerio de Salud (MINSA) advierte que el rascado continuo se asocia a un incremento de hasta 30% en la progresión de deformaciones en la córnea, como el queratocono, además de favorecer la inflamación.
  • Mantener una buena higiene en párpados y pestañas: La OMS destaca que limpiar suavemente los bordes de los ojos reduce en un 40% la acumulación de secreciones y microorganismos. Además, mantiene libres los orificios de drenaje glandular en el borde de las pestañas, lo que previene infecciones en la conjuntiva y mejora la estabilidad de la película lagrimal.
  • Hacer pausas para descansar la vista: EsSalud sugiere la regla 20-20-20 (mirar a 6 metros / 20 pies de distancia durante 20 segundos cada 20 minutos) para promover el parpadeo natural en ambientes cálidos y secos.
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