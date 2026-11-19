Mientras que algunas personas disfrutan de su intimidad y cuidan mucho su espacio personal, del otro lado están los que siempre andan armando planes y no dudan en que su hogar sea el punto de encuentro para disfrutar de unos vinos, preparar una parrilla o desayunar el domingo. En esa línea, la psicología analizó porqué algunos disfrutan recibiendo visitas en casa y nunca ponen mala cara a quienes llegan de sorpresa y los expertos coinciden en que gozan de extroversión y tienen necesidad de conexión social.

La necesidad de recibir visitar en casa suele estar vinculada a la búsqueda de conexión social y afectiva

Son personas con personalidad extrovertida y búsqueda de estímulos

La psicología interpreta a quienes disfrutan abriendo las puertas de su hogar como personas con rasgos de extroversión, necesidad de conexión social y, en muchos casos, una búsqueda activa de validación o sentido de comunidad.

Según la teoría de los rasgos del psicólogo Hans Eysenck, las personas extrovertidas obtienen energía y equilibrio emocional a partir de la interacción con los demás, necesitando esa estimulación externa para sentirse plenas.

Además, tiene un impacto en la autoestima, ya que se relaciona a menudo con la necesidad de sentirse valorado, querido y aceptado dentro del propio grupo social o familiar.

Quienes buscan tener visitas de manera constante suelen ser personas que valoran el vínculo interpersonal

“Las interacciones sociales frecuentes, incluso las más simples, pueden mejorar la salud mental y prolongar la vida (…) El hogar se convierte en un espacio de encuentro, de intercambio y de contención emocional”, explicó la psicóloga Susan Pinker según recoge el medio TN.

Los expertos también destacan que muchos disfrutan su rol de anfitriones, el transmitir calidez y generar memorias colectivas dentro de un entorno que controlan, como su hogar, ya que esto les genera una alta satisfacción emocional en comparación con reunirse en espacios públicos más impersonales.