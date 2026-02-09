Los gremios más combativos del Hospital Garrahan definieron un plan de acción contra los despidos

La Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) y la Junta Interna de ATE convocaron a una asamblea en el Hospital Garrahan para anunciar medidas de fuerzas en el marco del reavivado conflicto con el Gobierno Nacional por los sumarios y pedidos de despidos de delegados sindicales involucrados en una toma de la dirección del hospital pediátrico del sur de la Ciudad de Buenos Aires. La hoja de ruta que definirán los gremios combativos incluirá nuevas acciones dentro y fuera del establecimiento, un amparo en la Justicia para trabar los desafueros y el anuncio de marchar el miércoles al Congreso contra la reforma laboral.

“Nos quieren presentar como un grupo marginal cuando sabemos que venimos de un año de una lucha masiva, provocada por la destrucción salarial, que tuvo impacto real y obligó al Gobierno a otorgar un aumento del 61% que no quería dar. Ahora las autoridades buscan desarticular a las organizaciones que encabezamos esa lucha, en un contexto de problemas sin resolver en el hospital, con contratos precarizados y mayor presión sobre los trabajadores, por lo que vamos a impulsar una campaña en defensa del derecho a la protesta y contra despidos y suspensiones”, apuntó Alejandro Lipcovich, titular de la junta interna de ATE y uno de los que tiene pedido de despido, al igual que Norma Lezama, secretaria general de APyT.

Los trabajadores se manifestaron de distintas formas en el Garrahan Fabián Marelli

De acuerdo a fuentes del Ministerio de Salud, el pedido de desafuero se fundamenta en “graves faltas disciplinarias”, entre ellas “la ocupación de oficinas, el bloqueo de áreas administrativas y la afectación del normal funcionamiento del hospital en momentos críticos de atención”.

La decisión se apoya puntualmente en un episodio ocurrido el 31 de octubre de 2025, pocos días antes del anunciado incremento de los sueldos por el cual el oficialismo había dado por cerrado el conflicto. Con el conflicto salarial aún abierto, los dirigentes señalados realizaron una toma de las oficinas de la Dirección Médica en reclamo por la decisión de descontarles los días de paro.

En total, son once las personas con pedido de cesantía de las 44 que habían sido sumariadas, que en otros casos deberán afrontar penalizaciones y suspensiones de sus actividades. En el caso de los diez delegados gremiales, la resolución del Consejo de Administración no es de ejecución inmediata. Si bien el oficialismo, a través de una publicación en redes del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, mostró una postura casi decretada respecto al desenlace del pedido del levantamiento de la tutela sindical (el paso previo al despido), el futuro de los acusados se definirá en el Juzgado Nacional del Trabajo N°32, según pudo saber LA NACION. De fallar en favor del oficialismo, las desvinculaciones tendrán efecto inmediato.

Un cartel de apoyo a los trabajadores de parte de familias y pacientes Fabián Marelli

“Primero tiene que culminar el sumario. En la justicia laboral ya se están tramitando amparos y van a tramitarse más por la defensa del derecho a la organización y de rechazo a la persecución sindical. Finalmente, será la justicia laboral el ámbito donde se deberá definir una vez que comience el juicio de desafuero, que es lo que deberían hacer para poder aplicar sanciones a quienes somos delegados”, dijo Lipcovich, quien cuestionó el proceso interno de sumarios.

“Ni siquiera concluyó, sin embargo, las autoridades del Garrahan ya dieron por anunciadas las sanciones, lo cual muestra que ese proceso es una farsa, es decir, no hay derecho a la defensa”, señaló.

El nuevo foco del conflicto tiene al margen a los otros dos sindicatos del Hospital Garrahan y los cuales aglutinan casi la mitad de la planta de trabajadores del hospital: Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) y el Sindicato Único de Trabajadores y Empleados de la Ciudad de Buenos Aires (Sutecba). Ambos han tomado distancia de la postura intransigente de sus pares gremiales y, a diferencia de estos últimos, durante el 2025 mantuvieron canales de diálogo abiertos con el gobierno por los incrementos salariales.

Norma Nezana Pilar Camacho

Desde la Junta Interna de ATE y APyT, en cambio, expresaron que la relación con las autoridades está rota y apuntaron otra vez contra el director Mariano Pirozzo. “El vínculo es inexistente. Pirozzo jamás se prestó a ningún tipo de diálogo, no respondió ninguna de las notas que le enviamos, no concedió ninguna reunión y solo se limitó a actuar de facto, aplicando descuentos confiscatorios por ejercer un derecho constitucional como es la huelga. Fue partícipe de operaciones de desprestigio y calumnias contra los trabajadores, estuvo detrás de que no se nos llamara ‘ñoquis’ y de haber transformado a las redes del hospital, que antes eran un espacio institucional, en una especie de unidad básica libertaria”, dijo Lipcovich.

En este contexto, el plan de acción de los gremios confrontativos del Hospital Garrahan e identificados con La Izquierda se oficializará mediante un comunicado esta tarde, una vez que culmine la asamblea congregada en el piso dos del hospital. “El miércoles vamos a marchar al congreso contra la reforma laboral, que viene a legitimar este experimento que hoy nos están aplicando en el Garrahan. Luego haremos distintas protestas contra los despidos tanto dentro del hospital como en otros puntos de la Ciudad”, adelantaron.