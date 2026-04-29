Qué se sabe del paro de la UBA y cómo funcionará la universidad

Los gremios docentes y no docentes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) realizan este miércoles un nuevo paro de 24 horas. La medida de fuerza incluye un cese total de actividades en todas las unidades académicas y dependencias universitarias.

El paro ocurre tras el comunicado del Ministerio de Capital Humano, que exigió a los rectores recuperar los días de clase perdidos y amenazó con suspender el envío de partidas presupuestarias si las universidades no presentan un plan de contingencia para garantizar el acceso de los estudiantes a las aulas.

El comunicado fue firmado por Feduba, Aduba Apuba y UTE

“En respuesta al provocador comunicado del Ministerio de Capital Humano del 27 de abril, que pretende restringir el derecho constitucional de las y los trabajadores a ejercer su derecho a huelga y transferirnos la responsabilidad de garantizar el derecho a la educación, las organizaciones sindicales que nucleamos a docentes y no docentes hemos decretado un paro total de actividades en todos los ámbitos de la UBA para el miércoles 29 de abril”, indicó el comunicado, firmado por el sindicato de docentes de la UBA (Feduba), la Asociación de Docentes de la UBA (Aduba), la Asociación del Personal de la Universidad de Buenos Aires (Apuba) y la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE).

En el comunicado los gremios también ratificaron la convocatoria de la cuarta marcha federal del 12 de mayo: “Invitamos a sumarse a toda la comunidad que comparte la convicción ideológica sobre la importancia de preservar y fortalecer esta institución central para el presente y el futuro de nuestro pueblo”, manifestaron.

Anunciaron un nuevo paro universitario para este miércoles Ricardo Pristupluk

Jorge Anró, secretario adjunto de la Federación Argentina del Trabajador de Universidades Nacionales (Fatun) amplió en diálogo con este medio: “Esto es el colmo de los absurdos. El Gobierno que no está cumpliendo con la ley ni con la Constitución, no aplicando la Ley de Financiamiento Universitario que fue aprobada por el Congreso Nacional, nos exige un plan de contingencia. Por eso tendremos un paro de 24 horas. Va a estar cerrada toda la Universidad de Buenos Aires”.

En sintonía, Apuba en un posteo explicó el motivo del paro: “Denunciamos la asfixia presupuestaria y el ajuste sobre los salarios. Exigimos el cumplimiento pleno de la Ley de Financiamiento Universitario. No aceptamos que se nos transfiera la responsabilidad de la crisis que el ejecutivo profundiza día día”.

Asimismo, la asociación recordó en sus redes que realizará una marcha este jueves 30 de abril “en rechazo al ajuste del Gobierno, contra la reforma laboral y por paritarias libres, con espacios de participación de sectores sindicales y sociales y por los derechos conquistados, con años de lucha y militancia”.

La medida de fuerza forma parte de un conflicto que se arrastra desde 2024. Los gremios denuncian una pérdida del poder adquisitivo de los salarios y cuestionan que el Gobierno siga sin aplicar plenamente la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada por el Congreso en octubre de 2025 tras un extenso debate legislativo.

Esa norma —la ley 27.795— establece la recomposición salarial de docentes y no docentes, la actualización de becas estudiantiles y partidas específicas para gastos de funcionamiento, hospitales universitarios, ciencia y técnica. También prevé convocatorias periódicas a paritarias con mecanismos de actualización automática.

Sin embargo, su implementación quedó trabada. El Gobierno la suspendió en el mismo decreto con el que la promulgó, el Consejo Interuniversitario Nacional presentó una cautelar y en diciembre la Justicia ordenó su aplicación “inmediata”.

El Gobierno nacional decidió llevar semanas atrás a la Corte Suprema de Justicia su reclamo para no cumplir con la ley de financiamiento universitario que lo obliga a aplicar inmediatamente la norma y actualizar los salarios docentes y los programas de becas.

Además, buscará reactivar un proyecto del Gobierno para evitar que el Estado deba desembolsar $2,5 billones a las casas de altos estudios tal como ya le ordenaron dos fallos judiciales.