“Los médicos fueron arrinconados”: la Noche de las Velas de los residentes del Garrahan con familiares de los pacientes

La Asamblea de Residentes del Hospital Garrahan y familiares de niños internados en ese centro pediátrico nacional de referencia realizaron a partir de las 18 la llamada Noche de las Velas, al pie del Obelisco, para visibilizar el reclamo de un aumento salarial que hace dos semanas los enfrenta con el gobierno nacional.

Pese a que el hospital había comunicado poco antes un incremento del bono que cobran a través de una nota interna, los médicos ingresantes del establecimiento de alta complejidad –que cuenta con la atención pediátrica más importante de la región en el barrio porteño de Parque Patricios– salieron a informar que “todavía no hubo aumento” y “recién esta tarde se concretó una reunión” en el Ministerio de Salud. Quedaron en responder por la propuesta de un bono de 300.000 pesos, razón por la cual seguían esta noche las medidas de fuerza.

“Todavía el paro sigue en pie, porque esta conversación que tuvo lugar con las autoridades fue aproximadamente a las cuatro de la tarde. Así que el horario laboral del día ya se finalizó. Mañana será un nuevo día en el que se conversará lo que se charló con el ministerio y, por ende, las medidas por seguir”, contó a LA NACION al pie del Obelisco Julia Costalonga, de 27 años y residente del segundo año del Hospital Garrahan. “Nuestra respuesta la vamos a dar a conocer luego de la asamblea, que haremos mañana a las 8”, agregó.

Unas mil personas participaron de la Noche de Velas en el Obelisco Rodrigo Nespolo

Para desactivar la medida de fuerza en el hospital situado al sur de la ciudad de Buenos Aires, cuyo reclamo se fue intensificando en los últimos días, el Gobierno había anunciado durante el fin de semana que iba a llevar el piso de ingresos de los residentes, que hoy perciben menos de 800.000 en el primer año del período de formación, a 1.300.000 pesos. Sin embargo, según consideraron integrantes de la asamblea en diálogo con LA NACION, desde la Casa Rosada “la propuesta en concreto es un bono de 300.000 pesos no remunerativo”, que se suman al bono de 200.000 pesos que mensualmente ya reciben a partir de fondos del Garrahan. No obstante, la comunicación habla además de un piso de “ingresos netos superiores a $1.300.000 para residentes de primer año y más de $1.500.000 para los de último año/jefes de residencia”.

“Lo que sucedió hoy fue que nos ofrecieron un bono de 300.000 pesos no remunerativo, lo que significa que no impacta en nuestra jubilación, por ejemplo”, comentó Azul Santana, de 28 años, residente de primer año de pediatría. Además, ahondó sobre los pasos a seguir y marcó que la ampliación del bono no dependería de la aceptación de los residentes. “Nosotros tendremos que charlar esto en asamblea para ver cómo continuamos con las medidas de lucha. Pero lo que entendemos es que este aumento no remunerativo ya estaría, digamos; no es algo que tengamos que decir si aceptar o no”, afirmó.

Su mirada frente a la propuesta es negativa. “Este aumento hace que nuestra hora de trabajo ahora pase a valer 4500 pesos, aproximadamente. Para estar dentro del hospital hoy estudié ocho años, me recibí en la universidad pública, rendí un examen de residencia y trato de mantenerme firme todos los días física, emocional y académicamente. Creo en lo personal que nuestra hora de trabajo no vale 4500 pesos”, cuestionó. Y completó: “No creo que lo que pasa dentro del hospital coincida con los términos que usa el Gobierno para describirlo”.

Familiares de pacientes acompañaron a los médicos Rodrigo Nespolo

De acuerdo con Manuel Robaldo, residente de primer año, en la asamblea de hoy se hará foco en la situación de los residentes que deben alquilar. “La mayoría tiene un costo básico de 500 o 600 lucas, lo que hace inviable que puedan vivir con este ingreso”. Sobre el bono, fue tajante: “Nuestro reclamo es para que se aumente nuestro salario remunerativo y con esta propuesta no sería el caso. No es una recomposición real del salario y el día de mañana este bono se puede sacar”, cuestionó.

La movilización en el Obelisco aglutinó unas mil personas. Además de los residentes, hubo presencia en solidaridad de otros médicos del Hospital Garrahan, de personas que apoyan el reclamo y familiares de pacientes internados. Este último caso es el de Liliana Villalba, de 45 años y madre de un chico que nació con pie bilateral.

“Es una malformación de los huesos en ambos pies. Ahora va a ser la cuarta operación que él va a pasar, si Dios quiere y todo esto se regulariza. Él tiene turno mañana [por hoy] para empezar el prequirúrgico y el 19 de junio se supone que tendría que estar cursando su cuarta operación”, relató.

Para Villalba, “los médicos fueron arrinconados a este punto de hacer marchas, de hacer paros, porque necesitan un buen ingreso para que funcione bien el hospital que es tan importante”. En ese sentido, les dio un mensaje de apoyo a los residentes. “Este reajuste no es que solamente tocó a los médicos, sino que también la salud y la vida de nuestros hijos, porque hay muchos chicos que dependen de los tratamientos. Creo que los médicos, que tanto esfuerzo hacen y tanto tiempo se forman para salvar a nuestro chicos, merecen un sueldo digno”, sumó.

Por último, anticipó que los padres de pacientes del Garrahan organizarán una acción en solidaridad este fin de semana. “El sábado a las 14 iremos a la puerta del hospital para darle un abrazo simbólico al hospital”, cerró.