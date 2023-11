escuchar

No es raro ver hoy en día en un restaurante grupos de comensales que le sacan fotos a sus comidas o que le dan una tablet a sus hijos antes, durante y después de servidos los platos, y cuyo sonido puede escucharse a dos o tres mesas de distancia. Ante estos y otros dilemas de la actualidad, un experto en etiqueta dio consejos sobre lo que no debe hacerse y lo que sí.

“Hace cien años, la gente decía una pequeña oración. Ahora toman una fotografía de su comida. Así que la etiqueta ha cambiado ligeramente”, cuenta William Hanson en su libro “Help I Sexted My Boss: una guía divertida para evitar los momentos incómodos de la vida”, en coautoría con Jordan North.

En el libro, según detalla Daily Mail, se dan varios consejos, tales como la manera de dividir una cuenta entre varios comensales y cómo hacer contacto visual con los camareros para llamar su atención y no esperar más de 15 minutos el ser atendidos.

¿Cuánto tiempo esperamos a la persona con la que comeremos? Según William, es conveniente esperar diez minutos si llega tarde y luego pedir bebidas. “ Después de 15 minutos está bien pedir comida, porque el tiempo corre. También podés acelerar las cosas enviando una fotografía del menú a la persona que está en camino”.

Estos son algunos de los consejos:

¿Cómo puedo atraer la atención de un camarero?

William explica que todo se trata de lenguaje corporal y contacto visual. Por eso es que es bueno pararse y extender la mano hasta el nivel de los ojos. “Eso debería ser suficiente para atraer a un servidor bien entrenado”, aconseja.

¿Puedo tomar fotografías de mi comida?

De acuerdo con el experto: “Hace cien años la gente decía una pequeña oración. Ahora toman una fotografía de su comida. Así que la etiqueta ha cambiado ligeramente”. En tanto, Jordan considera: “No me importa, siempre y cuando no lo hagan durante toda la comida”.

No obstante, William advierte que no se debe estar pendiente del celular toda la velada. “A los restaurantes les encanta porque lo publican en las redes sociales y etiquetan el restaurante en el que se encuentran, por lo que es marketing gratuito. [Pero] me irrita cuando la gente toma una foto de su comida, la comparte en línea y luego pasa el resto de la noche leyendo los mensajes que llegan. Se supone que debes salir a comer conmigo, no en tu teléfono”, señala.

¿Debería permitirse a los niños tablets en la mesa?

William explica que no es lo más conveniente y de hacerlo, hay reglas que seguir. “Al tradicionalista que hay en mí no le gusta la idea de que un niño sostenga una tablet en la mesa. ¿Por qué todavía no pueden usar un libro para colorear? Pero si les vas a dar un dispositivo para ver Peppa Pig, dales auriculares. Cuando llega la comida, es el momento de guardar las tablets”.

¿Se puede pedir una bolsa con los restos de comida para el perro?

William asegura que está muy bien llevarse a casa las sobras, pero sólo si las ofrece el restaurante.

¿Qué hacer si no todos los comensales quieren dividir la cuenta?

“No hay nada que arruine más una tarde que las matemáticas”, dice William. Luego, indica que no hay nada peor que uno de los amigos no quiera dividir la cuenta porque lo que comió él no costaba tanto que lo que comió su amigo . “Si el dinero es tan escaso, no salgas en primer lugar. Si estás en un grupo de cuatro, simplemente divides entre cuatro. La comunicación es clave. Entonces, al realizar el pedido, aclare: “¿Vamos a tener dos platos? ¿Vamos a tener tres?”.

Jordan añade que sí está bien no dividir la cuenta si se toma alcohol, porque considera que está bien que los que no son bebedores no paguen por lo que tomaron sus amigos. Además, William destaca: “No elijas el plato más caro del menú cuando estés en grupo. Elige algo en el medio. Si quieres desesperadamente la hamburguesa con caviar, vuelve otro día y pruébala”.

LA NACION

